Pociągi opóźnione o kilka godzin lub odwoływane, składy kolejowe na trasę Działdowo-Olsztyn wróciły dopiero po pięciu dniach. Czy polska kolej skapitulowała przed pogodą? Czy po raz kolejny zaskoczyła nas zima? O co mogą ubiegać się pasażerowie, których pociągi zostały odwołane lub miały opóźnienia? Na te i inne pytania odpowie wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, który będzie gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24. Zapraszamy!

Piotr Malepszaka zapytamy także o sytuację na polskich drogach. Kto odpowiada za zator na trasie S7 w okolicach Ostródy? Jak wiceminister infrastruktury odpowie na zarzuty polityków PiS, że służby nie były przygotowane na atak zimy?

Co zmienia wprowadzenie na polskie tory czeskiego przewoźnika RegioJet? Czy polska kolej jest gotowa na otwarcie dostępu do torów prywatnym firmom, co musi nastąpić do 2030 roku? Jak polscy przewoźnicy poradzą sobie z konkurencją? Dla przykładu - średni wiek składów Polregio to 40 lat, a firma potrzebuje 100 nowych pociągów. Czy są na to pieniądze?

Po niecałym roku pracę w PKP Cargo straciła szefowa firmy Agnieszka Wasilewska-Semail. Wcześniej - po kontrowersyjnych transakcjach na akcjach PKP Cargo - usunięty ze stanowiska wiceprzewodniczącego rady nadzorczej PKP Cargo został Marcin Wojewódka. Co dzieje się w spółce i jak wygląda jej sytuacja? Czy w 2026 roku będą kolejne zwolnienia pracowników?

