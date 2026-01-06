Pierwsza seria była rozgrywana systemem KO. Zawodnicy rywalizowali w 25 parach. Stoch uzyskał 127 m i 126,8 pkt. Trzykrotny zwycięzca TCS wygrał z Kubackim, który osiągnął 122 m i 114,7 pkt.

Kot skoczył 127,5 m i otrzymał notę 125,1 pkt. Wystarczyło to do pokonania Wąska - 119,5 m i 108,2 pkt. Tomasiak zdobył 124,8 pkt po skoku na 129,5 m i był lepszy od Włocha Aleksa Insama.

W drugiej serii najlepszym z Polaków był Kot, który skoczył 133 m, co dało mu łącznie 262,2 pkt. Stoch uzyskał 129,5 m i 259,8 pkt. Tomasiak osiągnął 131,5 m i 259,6 pkt.

Tschofenig skoczył 137 m i 140,5 m, co dało mu 303,9 pkt. Drugie miejsce zajął Prevc, który po skokach na 138 m i 138,5 m stracił 4,1 pkt do zwycięzcy.

Trzeci Japończyk Ryoyu Kobayashi osiągnął 137 m i 138 m - 299,6 pkt.

Domen Prevc wygrał 74. edycję narciarskiego Turnieju Czterech Skoczni

Prevc triumfował w Turnieju Czterech Skoczni. W ośmiu skokach zgromadził 1195,6 pkt. Został trzecim Słoweńcem, który zdobył Złotego Orła.

10 lat wcześniej dokonał tego jego starszy brat Peter, a w sezonie 1996/97 zwyciężył Primoż Peterka.

Na podium 74. edycji TCS znaleźli się też Austriacy Jan Hoerl i Stephan Embacher.

Tomasiak, najlepszy z Polaków, zajął w turnieju 12. miejsce.



