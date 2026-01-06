Austriak Daniel Tschofenig wygrał ostatnie zawody 74. Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen. Złotego Orła za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej otrzymał z kolei Słoweniec Domen Prevc. Najlepszy z Polaków okazał się dzisiaj Maciej Kot.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
Maciej Kot był 17., Kamil Stoch - 18., Kacper Tomasiak - 19., Dawid Kubacki - 33., a Paweł Wąsek - 39. w ostatnim konkursie narciarskiego Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen.
Wygrał Austriak Daniel Tschofenig, a Słoweniec Domen Prevc triumfował w klasyfikacji generalnej.