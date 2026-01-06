Podczas prac remontowych posadzki w katedrze na Wawelu w Krakowie natrafiono na szereg cennych historycznych znalezisk. Odkryto m.in. fundament średniowiecznego baldachimu nad nagrobkiem Władysława Łokietka, fundament ołtarza św. Wojciecha oraz nieznany pochówek z XVII wieku.

/ Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Jak poinformował Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, który wspierał remont posadzki katedry wawelskiej ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, prace prowadzone były w latach 2023-2025.

Były one konieczne ze względu na pofałdowanie naw bocznych, które wskazywało na obecność zapadlisk i pustych przestrzeni pod podłogą.

W 2025 roku działania objęły wschodnie i północne skrzydło ambitu. Kamienne płyty były rozbierane, czyszczone i poddawane renowacji.

Historyczne znaleziska

Podczas prac, mimo ograniczonych badań archeologicznych, natrafiono na kilka ważnych obiektów.

Odkryto fundament nieistniejącego już, średniowiecznego baldachimu nad nagrobkiem Władysława Łokietka oraz ścianę komory grobowej przylegającej do nagrobka króla.

Znaleziono także fundament ołtarza św. Wojciecha z 1349 roku oraz pochówek niezidentyfikowanego mężczyzny z XVII wieku.

W zasypach pod posadzką znajdowało się również sporo przemieszanego materiału kostnego.

„Dla specjalistów to akurat nie jest zaskoczeniem, bo w dawnych wiekach przy okazji remontów i przebudów kościołów z odnajdowanymi pochówkami obchodzono się często bezceremonialnie, mieszając ich zawartość z gruzem i zaprawami. Zwiedzając średniowieczne katedry pamiętajmy zatem, że szczątki ludzkie spoczywają tu nie tylko w kryptach i sarkofagach, lecz często także pod naszymi nogami”- wskazali specjaliści ze SKOZK.

Gotycka katedra wawelska pod wezwaniem świętych Stanisława i Wacława, trzecia z kolei na tym miejscu, została wzniesiona w latach 1320-1364. Konsekrował ją arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria Skotnicki.