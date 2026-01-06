Właściciele baru w Crans-Montanie w Szwajcarii, gdzie w pożarze w noc sylwestrową zginęło 40 osób, wydali we wtorek oświadczenie. "Jesteśmy zdruzgotani i przytłoczeni bólem" - napisali. Zapewnili też o pełnej współpracy ze śledczymi, prowadzącymi dochodzenie w sprawie tragedii.

We wtorek właściciele baru Le Constellation w szwajcarskiej Crans-Montanie, gdzie w noc sylwestrową doszło do tragicznego pożaru, wydali oświadczenie.

W wyniku tragedii zginęło 40 osób, a 116 zostało rannych, w tym obywatele wielu krajów.

Właściciele nie uchylają się od odpowiedzialności

W oświadczeniu, rozpowszechnionym przez szwajcarskie radio i telewizję Rts, francuskie małżeństwo podkreśla, że nie będzie w żaden sposób uchylać się od odpowiedzialności.

"Jesteśmy zdruzgotani i przytłoczeni bólem. Nasze myśli są cały czas skierowane ku ofiarom, ich bliskim, którzy doświadczają tak straszliwej i przedwczesnej żałoby oraz ku tym wszystkim, którzy walczą o swoje życie" - napisali.

Zapewnili również o "pełnym zaufaniu do śledczych" i zadeklarowali "pełną współpracę" z prowadzącymi dochodzenie.



Zarzuty prokuratury i szczegóły śledztwa

Szwajcarska prokuratura postawiła właścicielom baru trzy zarzuty: nieumyślnego spowodowania śmierci, nieumyślnego spowodowania obrażeń ciała oraz nieumyślnego wywołania pożaru.

Wśród 116 rannych są osoby z wielu krajów, w tym dwie z Polski. Wśród ofiar śmiertelnych znalazło się wielu nastolatków.

Brak kontroli bezpieczeństwa od 2020 roku

Podczas konferencji prasowej burmistrz Crans-Montany Nicolas Feraud przyznał, że w barze od 2020 roku nie przeprowadzano kontroli bezpieczeństwa. Ostatni raport z inspekcji pochodził z 2019 roku i był pozytywny.

Władze miejscowości podkreśliły, że pianka dźwiękochłonna użyta w barze została zatwierdzona przez kontrolerów bezpieczeństwa. To właśnie ten materiał zapalił się błyskawicznie na suficie od zimnych ogni przyczepionych do podnoszonych butelek z szampanem.

Przedstawiciel władz kantonu Valais, do którego należy Crans-Montana, wskazał, że przedstawiciel gminy ds. bezpieczeństwa miał obowiązek zgłosić obecność pianki dźwiękochłonnej w lokalu.

Odniósł się w ten sposób do słów burmistrza, który twierdził, że przepisy kantonalne nie wymagają sygnalizowania jakości materiałów w ramach kontroli przeciwpożarowej.



Premier Włoch Giorgia Meloni odwiedziła szpital w Mediolanie, gdzie przebywają młodzi Włosi ranni w pożarze.

Spotkała się z poszkodowanymi, ich rodzinami oraz lekarzami, wyrażając solidarność i wsparcie dla ofiar tej tragicznej nocy.

