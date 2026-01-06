Premier Włoch Giorgia Meloni sygnalizuje gotowość do poparcia umowy handlowej między Unią Europejską a południowoamerykańskim blokiem Mercosur. Tak włoskie media interpretują jej oświadczenie, w którym wyraziła zadowolenie z decyzji UE o zwiększeniu środków na wspólną politykę rolną.

Włochy, kluczowe dla losów umowy, mają poprzeć ją podczas piątkowego głosowania ambasadorów UE, a Komisja Europejska planuje podpisanie porozumienia w poniedziałek.

Francja wprowadzi zakaz importu niektórych produktów z Mercosur, a Polska zapowiada wzmożone kontrole jakości i bezpieczeństwa tych towarów.

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku Meloni apelowała o więcej czasu na podjęcie decyzji w sprawie umowy z Mercosur, do którego należą Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj. Włochy domagały się wówczas zmian w unijnym budżecie i większego wsparcia dla rolników.

W najnowszym oświadczeniu premier Meloni wyraziła satysfakcję z decyzji Komisji Europejskiej o przeznaczeniu dodatkowych 45 miliardów euro na wspólną politykę rolną od 2028 roku. Podkreśliła, że wraz z wcześniejszymi środkami, decyzja ta pozwoli nie tylko utrzymać dotychczasowy poziom finansowania, ale także go zwiększyć, co było postulatem rolników z Włoch i całej Europy.

Premier oceniła, że to ważny krok w negocjacjach nad nowym budżetem UE, "który pokazuje, że linia zdrowego rozsądku i wsparcia dla europejskiego rolnictwa, głoszona z determinacją przez włoski rząd, zyskuje coraz większe poparcie w Brukseli".

Według źródeł unijnych cytowanych przez agencję Reuters, Włochy mają poprzeć umowę z Mercosur podczas najbliższego, piątkowego spotkania ambasadorów UE.

Komisja Europejska chce podpisać umowę w poniedziałek

W środę odbędą się ostatnie negocjacje między ministrami rolnictwa Unii a Komisją Europejską ws. umowy z Mercosur - przypomina korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon.

Komisja chce podpisać umowę w najbliższy poniedziałek, a to oznacza, że kraje Unii głosować będą nad nią już w ten piątek.

Włochy są dla Komisji bardzo istotne, bo bez nich nie ma mniejszości blokującej. Francja już szykuje się na przyjęcie przez Unię umowy. We wtorek wyda dekret o zakazie importu z krajów Mercosuru niektórych produktów zawierających zakazane w Unii substancje, takich jak awokado czy mango z pozostałościami pestycydów.

Polska takiego dekretu nie wprowadzi, ale jak zapewniła naszą korespondentkę rzeczniczka ministerstwa rolnictwa, polskie służby będą podejmować zintensyfikowane kontrole i stanowcze działania wobec produktów pochodzących z regionów niebędących gwarantem bezpieczeństwa, jakości i uczciwości. Spodziewana jest także deklaracja Komisji Europejskiej w tej sprawie.