Turcja planuje wprowadzić zakaz korzystania z platform społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia. Projekt ustawy, który ma zostać przedstawiony parlamentowi jeszcze w tym miesiącu, przewiduje również obowiązek skutecznego filtrowania treści przez firmy technologiczne. Decyzja ta ma na celu ochronę najmłodszych użytkowników przed zagrożeniami w sieci.
Minister rodziny i usług społecznych Turcji Mahinur Ozdemir Goktas ogłosiła, że rząd przygotował projekt ustawy zakazującej korzystania z portali społecznościowych przez dzieci poniżej 15. roku życia.
„Nie możemy pozwolić, aby platformy społecznościowe traktowały nasze dzieci jak towary komercyjne” – podkreśliła minister, cytowana przez agencję BIA.
Nowe przepisy mają zobowiązać firmy technologiczne do uniemożliwienia tworzenia kont osobom poniżej wyznaczonego wieku. Dodatkowo planowane są regulacje dotyczące wdrożenia skutecznych systemów filtrowania treści, które mają chronić dzieci przed szkodliwymi materiałami.
Minister Goktas zaznaczyła, że prace nad projektem trwają już od 18 miesięcy.
„W ciągu ostatnich 18 miesięcy przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badania z udziałem ekspertów, naukowców, platform społecznościowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a przede wszystkim rodzin i samych dzieci” – powiedziała.