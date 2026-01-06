Według zapowiedzi, projekt ustawy zostanie przedstawiony parlamentowi jeszcze w styczniu. Jeśli zostanie przyjęty, Turcja dołączy do grona państw, które zdecydowały się na zdecydowane działania w celu ochrony najmłodszych użytkowników internetu.

Australia już wprowadziła podobne przepisy

Turcja nie jest pierwszym krajem, który decyduje się na tak radykalne kroki.

W grudniu ubiegłego roku Australia jako pierwsza na świecie wprowadziła ogólnokrajowy zakaz korzystania z portali społecznościowych przez nieletnich.

Nowe prawo zabrania dużym platformom, takim jak YouTube, Instagram czy Facebook, udostępniania swoich usług osobom poniżej 16. roku życia. Firmy, które nie zastosują się do przepisów, mogą zostać ukarane grzywną sięgającą nawet 49,5 mln dolarów australijskich (32,9 mln dolarów amerykańskich).

