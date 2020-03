Śmiertelność z powodu koronawirusa we Włoszech wynosi 5,8 proc. - podał w raporcie krajowy Instytut Zdrowia. Średnia wieku osób zmarłych to ponad 80 lat i jest o 15 lat wyższa od średniej wieku wszystkich zakażonych. Kobiety stanowią 28 proc. wszystkich zmarłych.

W dokumencie przedstawiającym statystykę przebiegu epidemii we Włoszech odnotowano, że nie żyje dwoje pacjentów w wieku poniżej 40 lat. To 39-letni mężczyzna ze zdiagnozowaną cukrzycą i otyłością, który zmarł w domu, oraz 39-letnia kobieta chora onkologicznie, która była wcześniej hospitalizowana.

Ponadto Instytut podał, że średnia wieku zmarłych kobiet wynosi 84 lata, a mężczyzn około 80. Śmiertelność wśród zakażonych mężczyzn wynosi 7,2 proc., a u kobiet 4,1 proc.



Wskaźnik śmiertelności rośnie w sposób znaczny w przypadku pacjentów, którzy ukończyli 70 lat. Zwiększa go, jak podkreślili lekarze, występowanie innych chorób - średnia liczba współistniejących schorzeń wśród zmarłych to 2,7.



Ponadto w osobnym raporcie Instytutu Zdrowia zwrócono uwagę na to, że palenie papierosów dwukrotnie zwiększa ryzyko znalezienia się na oddziale intensywnej terapii w przypadku infekcji.



Dotychczasowy bilans we Włoszech to 1266 zmarłych zakażonych koronawirusem i ponad 17 tysięcy potwierdzonych przypadków.