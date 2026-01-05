Auchan Polska zdecydował się na sprzedaż ośmiu centrów handlowych w różnych regionach kraju - informuje Business Insider. Nabywcą jest węgierski fundusz Adventum Penta Fund SCA SICAV-RAIF. Transakcja została przeprowadzona w formule sale-and-leaseback, co oznacza, że Auchan pozostanie głównym najemcą tych obiektów na kolejne 15 lat z możliwością przedłużenia umowy. To jedna z największych transakcji na rynku nieruchomości handlowych w Polsce.

/ Shutterstock

Auchan Polska i Ceetrus podpisały przedwstępną umowę sprzedaży ośmiu centrów handlowych.

Nabywcą jest węgierski fundusz inwestycyjny Adventum Penta Fund SCA SICAV-RAIF.

Transakcja została przeprowadzona w formule sale-and-leaseback - Auchan pozostaje głównym najemcą na 15 lat.

To jedna z największych transakcji na polskim rynku nieruchomości handlowych.

Sprzedaż nie wpłynie na działalność sklepów Auchan w Polsce.

Auchan Polska wraz z firmą Ceetrus zdecydowały się na sprzedaż ośmiu centrów handlowych, w których działają sklepy tej sieci. Nabywcą została węgierska grupa inwestycyjna Adventum Group, która zarządza już ponad 700 tys. m kw. nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Warto podkreślić, że Auchan nie wycofuje się z Polski - sklepy nadal będą działać w tych lokalizacjach.

Formuła sale-and-leaseback - co to oznacza?

Transakcja została przeprowadzona w formule sale-and-leaseback, czyli sprzedaży nieruchomości z jednoczesnym podpisaniem długoterminowej umowy najmu. Dzięki temu Auchan zachowuje pełną kontrolę nad sklepami i może kontynuować działalność handlową bez zakłóceń.

Taki model pozwala firmie uwolnić kapitał zamrożony w nieruchomościach i przeznaczyć go na rozwój innych obszarów działalności.

Co dalej z Auchan w Polsce?

Sprzedaż nieruchomości nie oznacza wycofania się Auchan z polskiego rynku. Sieć zapewnia, że sklepy będą nadal funkcjonować, a klienci nie odczują żadnych zmian. Transakcja ma na celu optymalizację portfela nieruchomości i dalszy rozwój działalności handlowej w Polsce.