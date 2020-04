Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę wieczorem, że do tej pory w Polsce wykryto 4102 przypadków zakażenia koronawirusem. Łącznie zmarły 94 zakażone osoby. Dramatyczne doniesienia płyną ze Stanów Zjednoczonych, gdzie w ciągu doby z powodu wirusa zmarło ponad tysiąc osób. Zdaniem CDC liczba zakażeń w tym kraju jest „niedoszacowana”. W niedzielę poinformowano także, że zakażony koronawirusem premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson trafił do szpitala.

Zirytowany kaszleniem w autobusach w Detroit kierowca Jason Hargrove opublikował w intrenecie film, w którym apelował do pasażerów o zachowywanie higieny w czasach epidemii. 11 dni po tym nagraniu zmarł z powodu koronawirusa.

Jesteśmy pracownikami publicznymi, wykonujemy swoją pracę, próbując uczciwie zarobić, by zadbać o nasze rodziny - mówił mężczyzna na popularnym w sieci nagraniu. Nie przebierając w słowach krytykował przy tym niektórych pasażerów, zarzucając im, że epidemia "nic ich nie obchodzi" i np. "kilkukrotne kaszlą bez zakrywania swojej twarzy".

W środę 50-letni Hargrove, ojciec szóstki dzieci, zmarł po zakażeniu koronawirusem. "New York Times" pisze, że jego film to "przypomnienie o niebezpieczeństwie na jakie narażeni są pracownicy transportu i inni pracownicy fizyczni".

W ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono w Korei Południowej 47 nowych przypadków zakażenia koronawirusem; dzień wcześniej było ich 81 - poinformowały w poniedziałek rano władze sanitarne tego kraju.

Jak podają Koreańskie Centra ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (KCDC), po raz pierwszy od szczytu epidemii na przełomie lutego i marca dzienna liczba potwierdzonych zakażeń spadła poniżej 50.

Nadia, tygrysica z ogrodu zoologicznego w Nowym Jorku, jest zakażona koronawirusem. Test na obecność SARS-Cov-2 dał u niej wynik pozytywny. Ministerstwo rolnictwa USA zaleca wszystkim chorym na koronawirusa ograniczenie kontaktów ze zwierzętami.

O ile wiemy, po raz pierwszy (dzikie) zwierzę nabyło Covid-19 od człowieka(...) To jedyne wytłumaczenie, jakie ma sens - powiedział Paul Calle, główny lekarz weterynarii w ogrodzie zoologicznym w nowojorskiej dzielnicy Bronx, które z powodu epidemii koronawirusa jest już od trzech tygodni zamknięte dla zwiedzających.

Był szef libijskiego rządu Mahmud Dżibril zmarł w stolicy Egiptu, Kairze, z powodu powikłań po zakażeniu się koronawirusem - poinformował w niedzielę wieczorem jego doradca.

Dżibril, który w 2011 roku, podczas wojny domowej w Libii, przez osiem miesięcy był szefem tymczasowego rządu tego kraju, zmarł w prywatnym szpitalu w Kairze. Trafił tam pod koniec marca po zakażeniu się koronawirusem. Miał 67 lat.

Rządowy bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w USA jest niedoszacowany; nie obejmuje osób zmarłych z powodu Covid-19, którym nie wykonano testu - przyznaje amerykańskie Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC).

Co najmniej 1,2 tys. chorych zmarło w ciągu ostatnich 24 godzin w USA z powodu koronawirusa - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore w stanie Maryland. Bilans ofiar śmiertelnych w Stanach Zjednoczonych wzrósł do 9633 osób.

Niedziela była kolejnym dniem, w którym w Stanach Zjednoczonych liczba zgonów przekroczyła tysiąc. Szczyt epidemii w USA - jak ostrzegają władze i eksperci - dopiero nadejdzie.

W niedzielę wieczorem do szpitala trafił premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, gdyż gorączka wywołana u niego koronawirusem nie ustępuje.



Za radą swojego lekarza, premier został dziś wieczorem przyjęty do szpitala na badania. Jest to krok zapobiegawczy, ponieważ premier dziesięć dni po pozytywnym wyniku testów nadal ma uporczywe objawy koronawirusa - wyjaśniła rzeczniczka jego biura.