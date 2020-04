​Dziś najważniejszą rzeczą są stabilizacja i zapewnienie bezpieczeństwa Polakom, zarówno tego zdrowotnego jak i gospodarczego - podkreśliła w poniedziałek minister rozwoju, wiceprezes Porozumienia Jadwiga Emilewicz, tuż po oświadczeniu Jarosława Gowina, że podaje się on do dymisji.

Jadwiga Emilewicz / Wojciech Olkuśnik / PAP

Gowin oświadczył w poniedziałek, że podaje się do dymisji. Dodał też, że Porozumienie pozostaje częścią Zjednoczonej Prawicy, a na funkcję wicepremiera została zarekomendowana Jadwiga Emilewicz.

Dziś najważniejszą rzeczą jest stabilizacja i zapewnienie bezpieczeństwa - zarówno tego zdrowotnego jak i gospodarczego - Polaków. Bo to, co dziś jest podstawową troską Polaków to jest to, czy będą mieli prace, czy uzyskają pensje, czy będą mieli za co utrzymać swoje rodziny i swoje dzieci w tym trudnym czasie. I to są podstawy decyzji, którą podjęliśmy, i którą zaakceptowaliśmy, którą zarekomendował nam premier Jarosław Gowin - oświadczyła Emilewicz.

Dodała też, że podejmowane będą kolejne inicjatywy ustawodawcze dotyczące zwalczania skutków epidemii. Na pewno Porozumienie będzie jasnym i mocnym głosem, będzie rekomendować dalsze zmiany w zakresie wsparcia i utrzymania miejsc pracy, w zakresie wsparcia podmiotów gospodarczych, abyśmy przetrwali największy kataklizm gospodarczy jaki spotyka Polskę w ciągu ostatnich 100 lat. Jesteśmy i czujemy się częścią obozu Zjednoczonej Prawicy - podkreśliła Emilewicz.

Przegrupowujemy "wojska", ale lider pozostaje ten sam - Jarosław Gowin - dodała.