Biskup gliwicki Sławomir Oder został członkiem Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych - poinformowała Konferencja Episkopatu Polski. Decyzję w tej sprawie podjął papież Leon XIV.

Biskup Sławomir Oder

Bp Sławomir Oder był postulatorem w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym Jana Pawła II w latach 2005-2014.

KEP przypomniała w sobotnim komunikacie, że bp Sławomir Oder w latach 2005-2014 postulował w sprawie beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej Jana Pawła II. Od roku 2020 piastuje funkcję postulatora sprawy beatyfikacyjnej rodziców św. Jana Pawła II - Karola i Emilii Wojtyłów. Bp Oder był w latach 1997-1999 postulatorem w sprawie beatyfikacyjnej ks. Wincentego Frelichowskiego.

Wcześniej pełnił posługę m.in. wicedyrektora biura prawnego Wikariatu Rzymskiego. Od 1995 do 1998 roku pełnił urząd kanclerza trybunału apelacyjnego Wikariatu Rzymskiego, w którym został później przewodniczącym. W 2013 roku został mianowany wikariuszem sądowym (oficjałem) diecezji rzymskiej.

Bp Oder w Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Rady Stałej, Rady Prawnej oraz Rady Ekonomicznej.

Nowo mianowanymi członkami Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych zostali także: kard. Rainer Maria Woelki, arcybiskup Kolonii (Niemcy), kard. Angelo De Donatis, penitencjarz większy, kard. Roberto Repole, arcybiskup Turynu i biskup Susa (Włochy), kard. Angel Fernandez Artime SDB, pro-prefekt Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, abp Fortunato Morrone, metropolita Reggio Calabria-Bova (Włochy), abp Alfonso Vincenzo Amarante CSsR, rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego.

Dykasteria Spraw Kanonizacyjnych rozpatruje sprawy dotyczące beatyfikacji i kanonizacji.