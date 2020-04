Koronawirus może być niebezpieczny neurologicznie. Coraz więcej tego typu przypadków pojawia się w światowej prasie specjalistycznej. "Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ jednoznaczne dowody stwierdzono przy SARS–COV 1, a obecny jest dużo bardziej zaraźliwy i mocniejszy w działaniu" – mówi w RMF FM prof. Konrad Rejdak – szef lubelskiej Kliniki Neurologii, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. "Osłabienie węchu czy smaku to jeden z dowodów, ale co gorsza, koronawirus może zaatakować bezpośrednio ośrodki odpowiedzialne za oddech” – ostrzega.

