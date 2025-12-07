Zwrot akcji w decydującym momencie. Polskie Linie Lotnicze LOT nie przejmą czeskiego przewoźnika Smartwings. Na ostatniej prostej czeski właściciel podpisał umowę z innym podmiotem - dowiedział się nieoficjalnie money.pl.

Według nieoficjalnych informacji PLL LOT nie przejmie Smartwings / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Polskie Linie Lotnicze LOT nie przejmą czeskiego przewoźnika Smartwings - transakcja nie została sfinalizowana w niedzielę.

Nieoficjalnie mówi się, że nowym inwestorem jest przewoźnik z Turcji.

Polskie Linie Lotnicze LOT w niedzielę nie sfinalizowały transakcji przejęcia czeskich linii lotniczych Smartwings - ustalił money.pl. Portal napisał, że informację w tej sprawie uzyskał z dwóch niezależnych źródeł.

Według portalu decyzja, kto stanie się nowym nabywcą Smartwings, ma zostać ogłoszona oficjalnie najprawdopodobniej w poniedziałek. Nieoficjalnie mówi się o przewoźniku z Turcji.

W niedzielę informację o tym, że "LOT przegrał na ostatniej prostej rywalizację o przejęcie czeskiej linii lotniczej Smartwings", podała także "Rzeczpospolita".

"Wygrał inwestor z Turcji" - napisała "Rz". Nieoficjalnie tę informację potwierdziło "Rz" źródło w Ministerstwie Infrastruktury.

O tym, że LOT nie przejmie czeskiego Smartwings, napisał w niedzielę bez podania źródła także portal Rynek Lotniczy.