Zwrot akcji w decydującym momencie. Polskie Linie Lotnicze LOT nie przejmą czeskiego przewoźnika Smartwings. Na ostatniej prostej czeski właściciel podpisał umowę z innym podmiotem - dowiedział się nieoficjalnie money.pl.
- Polskie Linie Lotnicze LOT nie przejmą czeskiego przewoźnika Smartwings - transakcja nie została sfinalizowana w niedzielę.
- Nieoficjalnie mówi się, że nowym inwestorem jest przewoźnik z Turcji.
Polskie Linie Lotnicze LOT w niedzielę nie sfinalizowały transakcji przejęcia czeskich linii lotniczych Smartwings - ustalił money.pl. Portal napisał, że informację w tej sprawie uzyskał z dwóch niezależnych źródeł.
Według portalu decyzja, kto stanie się nowym nabywcą Smartwings, ma zostać ogłoszona oficjalnie najprawdopodobniej w poniedziałek. Nieoficjalnie mówi się o przewoźniku z Turcji.
W niedzielę informację o tym, że "LOT przegrał na ostatniej prostej rywalizację o przejęcie czeskiej linii lotniczej Smartwings", podała także "Rzeczpospolita".
"Wygrał inwestor z Turcji" - napisała "Rz". Nieoficjalnie tę informację potwierdziło "Rz" źródło w Ministerstwie Infrastruktury.
O tym, że LOT nie przejmie czeskiego Smartwings, napisał w niedzielę bez podania źródła także portal Rynek Lotniczy.