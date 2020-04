833 osoby zakażone koronawirusem zmarły w ciągu ostatniej doby we Francji. Po kilku dniach spadków dobowy bilans ofiar znowu rośnie. Francuski rząd zapowiedział nową strategię, która ma pomóc w walce z koronawirusem w domach opieki.

Puste Pola Elizejskie w Paryżu / YOAN VALAT / PAP/EPA

Francuski resort zdrowia podał, że ciągu ostatnich 24 godzin 605 osób zmarło w szpitalach (łączny wzrost z 5889 do 6494), natomiast 228 w domach opieki (łączny wzrost z 2189 do 2417). W sumie we Francji na Covid-19 zmarło 8911 osób.

Liczba przypadków zakażenia koronawirusem we Francji wzrosła o 5171 i obecnie wynosi 98 010.

Francuski minister zdrowia Olivier Veran poinformował, że rząd zamierza wprowadzić w domach opieki nową strategię walki z koronawirusem, którą określił jako "szeroko zakrojoną operacją przesiewową". Polegać ma ona na "zgrupowaniu przypadków infekcji w wydzielonych sektorach, aby uniknąć zakażenia innych mieszkańców".

Jak wyjaśnił minister, akcja obejmować będzie "badanie wszystkich mieszkańców i całego personelu od pojawienia się pierwszego potwierdzonego przypadku (...) w zakładzie".

Veran wezwał Francuzów, aby dalej przestrzegali wszystkich zaleceń. Presja na szpitale jest nadal bardzo silna, dlatego mówię, że ograniczenia muszą być kontynuowane (...) nadszedł czas, aby wspólnie kontynuować wysiłki w celu powstrzymania pandemii - oświadczył.