Kacper Tomasiak, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki i Maciej Kot wystąpią za tydzień w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Klingenthal. Aleksander Zniszczoł powalczy w Pucharze Kontynentalnym w Ruce.

Maciej Kot / Grzegorz Momot / PAP

W dniach 13-14 grudnia w niemieckim Klingenthal odbędą się zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Polskę reprezentować będą: Kacper Tomasiak, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki oraz Maciej Kot.

Aleksander Zniszczoł wystąpi w tym czasie w Pucharze Kontynentalnym w fińskiej Ruce.

Aleksander Zniszczoł od początku sezonu Pucharu Świata był w kadrze trenera Macieja Maciusiaka. Startował w norweskim Lillehammer, szwedzkim Falun, fińskiej Ruce i w Wiśle. 31-latek ani razu nie awansował do drugiej serii.

W ten weekend lepiej od Zniszczoła poradził sobie Maciej Kot, który przystąpił do kwalifikacji w Wiśle jako przedstawiciel "kwoty krajowej", z której Polacy mogli skorzystać jako gospodarze. W niedzielę Kot zajął 14. miejsce.

Trener Maciusiak po konkursie podjął decyzję, że Kot zastąpi Zniszczoła i pojedzie do Niemiec. W Klingenthal odbędą się dwa konkursy indywidualne.

Po niedzielnym zwycięstwie Słoweniec Domen Prevc ma 470 i został nowym liderem klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajmuje jego rodak Anze Lanisek - 438. Trzeci jest Japończyk Ryoyu Kobayashi - 406. Najlepszy z Polaków Tomasiak zgromadził 124 pkt i plasuje się na 14. pozycji.