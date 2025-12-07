Nie żyje Piotr Cieplak, wybitny reżyser teatralny i pedagog. O jego śmierci poinformowała Akademia Teatralna, gdzie przez wiele lat wykładał i kształcił kolejne pokolenia twórców.

Piotr Cieplak / Paweł Wodzyński / East News

Piotr Cieplak zmarł 7 grudnia rano. "Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu prof. Piotra Cieplaka - cenionego reżysera, pedagoga i wieloletniego wykładowcy Akademii Teatralnej. Był ważną częścią naszej społeczności. W pracy ze studentkami i studentami łączył uważność, poczucie humoru i ogromną życzliwość" - przekazali przedstawiciele uczelni w poście na Instagramie.

Instagram Post

Piotr Cieplak nie żyje. "Odeszła jedna z najpiękniejszych dusz"

Piotr Cieplak pracował w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu, Teatrze Współczesnym we Wrocławiu oraz w warszawskim Teatrze Dramatycznym. W latach 1996-1998 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Teatru Rozmaitości w Warszawie. Współpracował także z Teatrem Narodowym i Teatrem Komedia.

Uznawany za jednego z najwybitniejszych reżyserów swojego pokolenia wypracował charakterystyczny styl, w którym metafizyka spotykała się z humorem, dramat z farsą, a powaga z lekkością i absurdem. Jego spektakle, takie jak nagrodzone "Opowiadania dla Dzieci" (nagroda "Feliks Warszawski" za sezon 2007/2008), wyróżniała głęboka wrażliwość i subtelna poetyka zabawy.

O śmierci reżysera poinformowali także pracownicy Teatru Komedia: "Dziś rano w Warszawie zmarł Piotr Cieplak. Reżyser, który jak nikt inny potrafił opowiadać o tym, co najważniejsze, językiem klaunów i postaci przebranych za muchomory. Piotrze, jesteśmy wdzięczni, że półtora roku temu, kiedy rozpoczynałeś próby do 'Czego nie widać', zabrałeś nas w swoją artystyczną podróż po 'upierdliwościach życia'".

Reżysera pożegnała m.in. aktorka Paulina Holtz: "Odeszła jedna z najpiękniejszych dusz, jakie miałam okazję spotkać na swojej teatralnej (ale i życiowej) drodze. Piotr Cieplak. Cudowny człowiek, wielki artysta, wrażliwy dendrolog, zapamiętały cyklista. Reżyser. Człowiek Teatru. Kochający życie, scenę, aktorów, ludzi. Nie ma właściwych słów pożegnania... wielka wyrwa w sercu".

Instagram Post

Cieplak: Teatr to wielka odpowiedzialność

W wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej Cieplak podkreślał wagę teatru jako miejsca odpowiedzialnego działania. Teatr ma swoją odpowiedzialność i niesie ze sobą odpowiedzialność. Jest miejscem działania z ludźmi i dla ludzi - miejscem, gdzie słowa jeszcze mogą mieć znaczenie. Powinniśmy zrozumieć, że teatr jest niszowy i nie powinien ścigać się ze stadionami - mówił.