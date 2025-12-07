Co wiadomo o sprawie podrzuconego dzika z ASF pod Piotrkowem Trybunalskim? Jakie zabezpieczenia dla polskich rolników znajdą się w umowie handlowej z krajami Mercosur? Czy Polska powinna przejąć sklepy francuskiej sieci Carrefour? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Stefana Krajewskiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi z PSL. Zapraszamy!

Wideo youtube

W Porannej rozmowie w RMF FM nie zabraknie pytań o sprawę dzika zakażonego afrykańskim pomorem świń (ASF), który został podrzucony pod Piotrkowem Trybunalskim. Co wiadomo po kilku dniach od znaleziska? Czy mamy do czynienia z sabotażem?

Poruszymy także sprawę umowy handlowej UE z krajami Mercosur. Komisja Europejska uważa, że wciąż jest możliwe, by szefowa KE Ursula von der Leyen poleciała do Brazylii 20 grudnia na szczyt z Mercosurem z zatwierdzoną już przez kraje UE umową. Procedowanie w Parlamencie Europejskim w sprawie wzmocnienia klauzul ochronnych dla rolników nie powinno opóźnić tych planów - ustaliła dziennikarka RMF FM w Brukseli.

Czy zablokowanie umowy handlowej z krajami Mercosur jest już niemożliwe? Jakie zabezpieczenia dla polskich rolników znajdą się w umowie?

Stefana Krajewskiego zapytamy także o ewentualne wycofanie się Carrefoura z Polski. Czy rząd powinien przejąć sklepy francuskiej sieci?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube .

Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi z PSL / Mikołaj Poruszek / RMF24

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.