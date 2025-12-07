Czy Zbigniew Ziobro gra na nosie wymiarowi sprawiedliwości? Czy rozliczenia poprzedników są igrzyskami, które mają przykryć złą sytuację w ochronie zdrowia? Czy ktoś zagrozi Donaldowi Tuskowi w wyborach na przewodniczącego partii? Między innymi o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Arkadiusza Myrchę, wiceministra sprawiedliwości, posła KO. Zapraszamy!

Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, poseł Koalicji Obywatelskiej / Mikołaj Poruszek / RMF24

Słuchaj Radia RMF24>>>

Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze i wyraził zgodę na jego zatrzymanie oraz ewentualne aresztowanie 7 listopada br., w związku z zarzucanymi nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości za rządów PiS. Do tej pory były minister sprawiedliwości przebywał w Budapeszcie, a ostatnio w Brukseli. Nie zadeklarował jednoznacznie, czy wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech, czy wróci do Polski. Czy polityk PiS gra na nosie wymiarowi sprawiedliwości? Czy rozliczenia poprzedników są igrzyskami, które mają przykryć złą sytuację w ochronie zdrowia?

W rozmowie poruszymy także inne bieżące wydarzenia polityczne. Zapytamy np., czy ktoś zagrozi Donaldowi Tuskowi w wyborach na przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24>>>