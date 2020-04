Nabór do służby wojskowej ciągle trwa, pomimo epidemii. Zainteresowanych nie brakuje, bo spędzając czas w domach przed komputerami, szukają pracy - pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita".

Zdj. ilustracyjne / Kalbar / PAP

Poniedziałkowy dziennik informuje, powołując się na resort obrony, że nabór do wojska nie został wstrzymany pomimo epidemii.

Wojskowe Komendy Uzupełnień spowolniły działalność, bo część urzędników pracuje zdalnie, trudno też umówić się na badania przed komisjami lekarskimi. Jednak w MON zapewniają nas, że nabór do wojska nie został wstrzymany - można przeczytać w "Rz".

Według niej, na chętnych czeka m.in. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, które poszukuje ekspertów z dziedzin IT, kryptologii oraz cyberbezpieczeństwa. NCBC jest jednostką ekspercką MON zajmującą się m.in. zapewnieniem ochrony systemów teleinformatycznych, kryptologią i cyberbezpieczeństwem. W przyszłości mogą oni tworzyć trzon Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Gazeta informuje, że rekrutacja odbywa się poprzez stronę internetową, formularz zgłoszeniowy oraz uruchomioną przez NCBC infolinię rekrutacyjną. Można zatem wysłać swoje CV, napisać o preferencjach związanych z pracą i jej miejscem, a także umówić się na rozmowę kwalifikacyjną. Do kontaktu z kandydatami wykorzystywane są komunikatory internetowe.

Praca w NCBC to możliwość współpracy z najlepszymi ekspertami, stanie na straży bezpieczeństwa kraju, ale też rozwój osobisty: kursy, szkolenia, studia oraz atrakcyjne wynagrodzenie. W ten sposób wojsko chce konkurować z komercyjnymi firmami, które zatrudniają takich specjalistów - podkreśla dziennik.

Sporą popularnością wśród kandydatów na żołnierzy cieszą się Wojska Obrony Terytorialnej. Do tej formacji zgłasza się bardzo dużo ochotników, którzy chcą zostać żołnierzami WOT, pomimo, że obecnie z powodu epidemii nie prowadzi ona naboru. Dlatego formacja stworzyła bazy danych kandydatów do służby.

Trwa też nabór do pozostałych jednostek wojskowych, a także rekrutacja do uczelni wojskowych: Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.