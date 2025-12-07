"Przepraszamy Was, którzy doświadczyliście krzywdy.(...) Czyny, których dotyczą zarzuty, są absolutnie niedopuszczalne i nie mogą być w żaden sposób tolerowane" - czytamy w komunikacie diecezji sosnowieckiej. Przeprasza ona za działania księdza Jacka K., który odpowie za dziewięć przestępstw o charakterze seksualnym i za posiadanie materiałów pedofilskich.

Diecezja sosnowiecka wydała oficjalny komunikat z przeprosinami dla osób pokrzywdzonych przez ks. Jacka K., podkreślając wsparcie także dla ich bliskich.

Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko ks. Jackowi K., który odpowie za dziewięć przestępstw seksualnych oraz posiadanie materiałów pedofilskich.

W śledztwie status pokrzywdzonych ma siedem osób, wszystkie były małoletnie w chwili popełnienia zarzucanych czynów.

Sprawa ks. Jacka K. to jeden z kilku wątków szerokiego śledztwa dotyczącego przestępstw seksualnych w diecezji sosnowieckiej, w którym zarzuty usłyszało kilku duchownych.

Diecezja: Przepraszamy Was

"Przepraszamy Was, którzy doświadczyliście krzywdy. Nikt nie powinien mierzyć się z cierpieniem wynikającym z tak poważnych zarzutów, zwłaszcza że dotyczą one zachowań wobec osób małoletnich. Pamiętamy także o Waszych bliskich, którzy zmagają się z własnym lękiem i bezsilnością" - czytamy w opublikowanym w weekend komunikacie sosnowieckiej kurii.

Władze diecezji podkreśliły, że przyjęły piątkową informację o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia wobec ks. Jacka K. z pełną powagą. Przypomniano, że po pierwszych informacjach o podejrzeniach wobec niego został on niezwłocznie odsunięty od posługi.

Diecezja przekazała organom ścigania wszystkie posiadane dane i zadeklarowała pozostawanie do ich dyspozycji. Zapewniła również, że nie toleruje ukrywania krzywd ani działań, które mogłyby utrudniać postępowanie.

"Rozumiemy, że sprawa ta wywołuje poważne poruszenie i poddaje próbie zaufanie do Kościoła. Dlatego jednoznacznie podkreślamy: czyny, których dotyczą zarzuty, są absolutnie niedopuszczalne i nie mogą być w żaden sposób tolerowane" - podkreślono w komunikacie.

Reszta należy do Watykanu

Zaznaczono ponadto, że zakończono już wstępne postępowanie kanoniczne w sprawie. Diecezja wykonała działania, do których zobowiązuje ją prawo kanoniczne, a dalszy bieg sprawy należy do Stolicy Apostolskiej.

Sosnowiecka kuria wymieniła działania, których celem jest ochrona małoletnich i wsparcie osób skrzywdzonych. W diecezji działają: biuro delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży, duszpasterze osób skrzywdzonych, zespół ds. prewencji, a także powołana w 2024 r. komisja "Wyjaśnienie i Naprawa", analizująca sprawy wrażliwe i opracowująca rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa czy standardów postępowania.

Władze diecezji przyznały, że wobec spraw o wadze, jak ks. Jacka K., zaufanie może zostać głęboko naruszone. "Mimo to prosimy, abyście - jeśli potrzebujecie wsparcia - nie obawiali się zwrócić do nas o pomoc. Każdy kontakt potraktujemy z pełną powagą i troską, zapewniając wsparcie duchowe, psychologiczne oraz materialne, kiedy tylko będzie ono potrzebne" - zadeklarowała kuria.

Kilku księży z zarzutami. Wśród nich Jacek K.

Akt oskarżenia przeciwko ks. Jackowi K. to jeden z istotnych wątków śledztwa w sprawie przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych z diecezji sosnowieckiej, w którym zarzuty usłyszało kilku księży.

Jacek K. jest jedną z czterech osób, które usłyszały zarzuty w toczącym się w Prokuraturze Okręgowej w Sosnowcu dużym śledztwie dotyczącym pedofilii w diecezji sosnowieckiej. Został zatrzymany na początku października 2024 r. Po przedstawieniu mu zarzutów trafił do aresztu. Początkowo prokuratura zarzucała mu dwa przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Przeprowadzone w śledztwie czynności pozwoliły na ustalenie kolejnych ofiar.

Do przestępstw zarzucanych duchownemu miało dochodzić w latach 2008-24 w miejscach, w których pełnił posługę kapłańską i uczył religii. Zgodnie z informacjami ze śledztwa, miał on molestować małoletnich pokrzywdzonych, często wyzyskując ich bezradność czy trudną sytuację życiową. W części z tych sytuacji ksiądz miał nadużywać łączącego go z ofiarami stosunku zależności. W jednym przypadku prokuratura zakwalifikowała jego zachowanie jako przemoc na tle seksualnym.

Filmy i zdjęcia z pornografią dziecięcą

Biegli z zakresu informatyki śledczej na nośnikach danych należących do księdza odkryli filmy i zdjęcia z pornografią dziecięcą. Na tej podstawie przedstawiono mu dziesiąty zarzut. Ks. Jacek K. jest aresztowany od czasu przedstawienia mu pierwszych zarzutów. Grozi mu do 30 lat więzienia.

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu w październiku 2024 r. zatrzymano trzech mężczyzn - dwóch czynnych duchownych z diecezji sosnowieckiej i byłego księdza z tej diecezji. Dwaj czynni księża, Jacek K. i Dariusz L., usłyszeli wtedy zarzuty przestępstw seksualnych na szkodę dzieci. Zarzuty stawiane b. duchownemu dotyczyły okresu, kiedy był kapłanem i obejmowały oszustwa, podobnie jak postawione ks. Ryszardowi G., który usłyszał je na późniejszym etapie śledztwa.

Toczące się w Prokuraturze Okręgowej w Sosnowcu postępowanie zostało wszczęte w marcu 2023 r. na podstawie informacji pozyskanych w toku innego postępowania. Chodzi o zabójstwo 26-letniego diakona przy domu katolickim przy ul. Kościelnej w Sosnowcu. Z ustaleń prokuratury wynika, że życia pozbawił go 40-letni ksiądz, oddając do niego sześć strzałów z rewolweru i zadając wiele ciosów nożem. Potem popełnił samobójstwo. Obaj duchowni pełnili posługę w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone z uwagi na śmierć sprawcy.