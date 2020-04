Od 14 kwietnia w Austrii możliwe będzie ponowne otworzenie małych sklepów, a od 1 maja działalność wznowią m.in. galerie handlowe – poinformował kanclerz Sebastian Kurz. Będzie to możliwe jeśli utrzyma się zmniejszająca dynamika występowania nowych zakażeń.

Kanclerz Austrii Sebastian Kurz / CHRISTIAN BRUNA / PAP/EPA

Austriacki rząd zdecydował stopniowo rozluźniać wprowadzone wcześniej obostrzenia mające na celu zahamowanie pandemii koronawirusa. Do tej pory Austria radziła sobie lepiej z kryzysem niż inne kraje - powiedział kanclerz Sebastian Kurz na konferencji prasowej. Austria zadziałała "szybciej i bardziej restrykcyjnie" - stwierdził.

Przedstawione propozycje nie są jeszcze konkretnym planem, tylko "określeniem celów" - dodał szef austriackiego rządu. Ich wprowadzenie będzie zależało od utrzymywania się słabnącej w ostatnich dniach na terenie Austrii dynamiki występowania nowych zakażeń koronawirusem.





Kanclerz zapowiedział, że przy spełnieniu dodatkowych warunków od 14 kwietnia właściciele sklepów z powierzchnią do 400 metrów kwadratowych będą mogli ponownie otworzyć swoje lokale.



Wśród wymogów wymienił stałą dezynfekcję powierzchni sklepowej i obowiązek kontroli, aby w sklepie przebywał maks. 1 klient na 20 metrów kwadratowych. Każdy klient będzie musiał nosić maseczkę ochronną. 14 kwietnia swoją działalność będą mogły wznowić także centra budowlano-remontowe.



Od 1 maja swoją działalność będą mogły wznowić wszystkie sklepy, centra handlowe i salony fryzjerskie - zapowiedział Kurz. Lokale gastronomiczne i hotele będą musiały poczekać z otwarciem przynajmniej do połowy maja - postanowił rząd.



Również szkoły mają pozostać zamknięte do połowy maja, ale nie ma to mieć wpływu na egzaminy maturalne - zapowiedział Kurz.



Nałożony na wszystkich obywateli częściowy zakaz opuszczania domu ma obowiązywać do końca kwietnia, a organizacja zgromadzeń masowych będzie zabroniona przynajmniej do końca czerwca.



Od Poniedziałku Wielkanocnego zostanie natomiast wprowadzony nowy obowiązek noszenia maseczek ochronnych w transporcie publicznych. Od poniedziałku 6 kwietnia nakaz noszenia maseczek obowiązuje klientów, którzy robią zakupy w supermarketach.



W Austrii zidentyfikowano dotychczas 12 008 przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 3 463 już wyzdrowiało. 220 osób zmarło - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia.



W ostatnich dniach Austria zanotowała znaczny spadek liczby nowych zakażeń. Obecnie dynamika wzrostu wynosi 2 proc. w stosunku do 20 proc. dobowych wzrostów występujących na początku marca.