Szwajcarska poczta wypuściła specjalne znaczki, których sprzedaż ma pomóc w finansowaniu walki z koronawirusem. Widnieje na nich biały szwajcarski krzyż w kole, na którego obwodzie umieszczono w regularnych odstępach drobne ludzkie sylwetki.

Specjalne znaczki wypuszczone przez szwajcarską pocztę / materiały prasowe /



Nominał znaczka to 1 frank płacony przez samą pocztę plus 5 franków darowizny klienta. Dochód z ich sprzedaży trafi m.in. do Szwajcarskiego Czerwonego Krzyża.

"Znaczek symbolizuje solidarność wobec pandemii" - napisała poczta w objaśnieniu. Jak jednocześnie zaznaczyła, nabywca bloku wpłacając 50 franków tytułem solidarnościowego wkładu otrzyma w zamian 10 jednofrankowych znaczków do normalnego użytku.