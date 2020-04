Sanepid w Myszkowie w Śląskiem prosi o kontakt wszystkie osoby, które zetknęły się z proboszczem z Pińczyc. Chodzi o mieszkańców kilku okolicznych wsi. Ksiądz jest zakażony koronawirusem i przebywa na kwarantannie

Stan księdza jest dobry, proboszcz jest na kwarantannie domowej. Miał się zarazić od jednej z rodzin. W chwili, kiedy mogło do tego dojść, ani ta rodzina, ani ksiądz nie wiedzieli o zakażaniu. Ksiądz nie miał też żadnych zewnętrznych objawów, które mogłyby wskazywać na zakażenie.

Zbadano go, gdy wspomniana rodzina trafiła do szpitala. Wynik testu był pozytywny. Do kontaktu tych osób z księdzem miało dojść kilkanaście dni temu.

Teraz sanepid w Myszkowie prosi o kontakt osoby, które zetknęły się z księdzem między 21 a 25 marca. Chodzi o mieszkańców Pińczyc oraz Starej Huty I i II, Zabijaka, Koclina i Pustkowia Lgockiego.