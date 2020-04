Jest jeszcze za wcześnie, aby zmienić obostrzenia obowiązujące w Niemczech ze względu na pandemię koronawirusa – oświadczyła na konferencji prasowej w Berlinie kanclerz Angela Merkel.

Angela Merkel / CHRISTIAN MARQUARDT / POOL / PAP/EPA

Szefowa rządu Niemiec, która w poniedziałek prowadziła kryzysowe posiedzenie rządu federalnego, powiedziała, że nie ma na razie żadnych nowych decyzji dotyczących łagodzenia obowiązujących w kraju obostrzeń.

Bylibyśmy złym rządem, gdybyśmy teraz podali datę złagodzenia ograniczeń - zaznaczyła.



Przestrzegła przed zbyt pochopnym podejmowaniem decyzji o powrocie do normalności; w konsekwencji w krótkim czasie ponownie trzeba byłoby wprowadzać zakazy - podkreśliła. Jednocześnie zapewniła, że "oczywiście wrócimy do życia w wolności".



Niemcy i Europa muszą wyciągnąć wnioski z doświadczenia, jakim jest pandemia Covid-19, i przemyśleć kwestię produkcji sprzętu medycznego - powiedziała Merkel. Trzeba odbudować “suwerenność" i zdolności wytwarzania takich produktów, jak maseczki ochronne - dodała.



Sytuacja Niemiec będzie dobra tylko wtedy, gdy dobra będzie sytuacja Europy - podkreśliła w odniesieniu do zaplanowanego na wtorek spotkania ministrów finansów państw strefy euro, którzy z przedstawicielami krajów spoza obszaru wspólnej waluty będą zastanawiać się nad skoordynowaną reakcją na gospodarcze skutki obecnego kryzysu.



Pandemia koronawirusa jest dla Unii Europejskiej "najpoważniejszym sprawdzianem od czasu jej powstania" - stwierdziła.



Merkel pochwaliła Komisję Europejską za plan wprowadzenia w Unii Europejskiej programu pracy skróconej. Popularny w Niemczech mechanizm pozwala rządom czasowo przejąć wypłacanie części wynagrodzenia pracownikom, którzy z powodu nadzwyczajnej sytuacji nie mogą wykonywać swoich obowiązków, co zapobiega ich zwalnianiu.