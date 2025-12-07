Katarzyna Wasick zdobyła w Lublinie złoty medal mistrzostw Europy w pływaniu na krótkim basenie na dystansie 50 m stylem dowolnym. Także po złoto na 400 m stylem zmiennym sięgnęła Justina Kozan, bijąc rekord Polski. Krzysztof Chmielewski zdobył srebrny, a jego brat bliźniak Michał - brązowy medal na dystansie 200 m stylem motylkowym.

Złota medalistka wyścigu na 50 m stylem dowolnym Katarzyna Wasick / Wojtek Jargiło / PAP

Katarzyna Wasick zdobyła złoty medal mistrzostw Europy w pływaniu na krótkim basenie na dystansie 50 metrów stylem dowolnym w Lublinie.

Polka uzyskała czas 23,20 sekundy, wyprzedzając rywalki i sięgając po pierwsze złoto dla Biało-Czerwonych na tej imprezie.

Po złoty medal sięgnęła w niedzielę także Justina Kozan.

Utytułowana Wasick, wicemistrzyni świata w tej konkurencji na długim basenie, w finale uzyskała czas 23,20.

Drugie miejsce zajęły ex aequo Francuzka Beryl Gastaldello i Włoszka Sara Curtis - 23,41.

Niedługo później Krzysztof Chmielewski zdobył srebrny, a jego brat bliźniak Michał - brązowy medal na dystansie 200 m stylem motylkowym. Zwyciężył Szwajcar Noe Ponti.

Krzysztof, tegoroczny wicemistrz świata w tej konkurencji na długim basenie, uzyskał 1.50,24, Michał był od niego o 0,06 s wolniejszy. Ponti miał 1.50,17.

Wieczorem Biało-Czerwoni wywalczyli kolejne złoto. Justina Kozan został mistrzynią Europy na 400 m stylem zmiennym. Polka czasem 4.28,56 pobiła rekord kraju, który od 2007 roku należał do Katarzyny Baranowskiej i wynosił 4.31,89.

Na podium stanęły też dwie reprezentantki Hiszpanii: Alba Vazquez Ruiz - 4.29,57 oraz Emma Carrasco Cadens - 4.31,27.

W czwartek brązowy na 200 m st. dowolnym wywalczył Kamil Sieradzki, we wtorek w sztafetach 4x50 m st. dowolnym brąz zdobyły kobiety, a srebro mężczyźni, natomiast w środę po brązowy krążek sięgnęła sztafeta mieszana 4x50 m st. zmiennym.

W niedzielę Dominika Sztandera zajęła ósme miejsce na 50 m st. klasycznym.