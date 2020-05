Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek po południu o 69 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Zmarło także 15 kolejnych osób. Łącznie w Polsce odnotowano ponad 14 tys. zakażeń oraz 698 zgonów. Dziś w naszym kraju rozpoczął się także II etap procesu luzowania obostrzeń wprowadzanych w związku z pandemią. Otwarte zostały m.in. galerie handlowe oraz hotele. Unijni liderzy na międzynarodowej wideokonferencji zorganizowanej przez Komisję Europejską zadeklarowali przekazanie 7,4 mld euro na badania i opracowanie szczepionki przeciw Covid-19. Na całym świecie wykryto blisko 3,6 mln zakażeń SARS-CoV-2.

- Od 4 maja w Polsce ponownie otwarte są m.in. hotele i galerie handlowe. Więcej: Cała lista zmian w związku z luzowaniem obostrzeń.

- W Polsce koronawirusa wykryto u 14 006 osób. Zmarło 698 chorujących, a wyzdrowiało 4095 osób. Więcej: Nowe dane Ministerstwa Zdrowia.



- Światowi liderzy zadeklarowali przekazanie 7,4 mld euro na opracowanie szczepionki i kuracji na Covid-19 w ramach międzynarodowej inicjatywy darczyńców. Więcej: Szczodre deklaracje światowych przywódców.

- Na całym świecie zanotowano blisko 3,6 mln przypadków koronawirusa. Najwięcej w USA (blisko 1,2 mln), Hiszpanii (blisko 250 tys.), we Włoszech (ponad 200 tys.) oraz Wielkiej Brytanii (ponad 190 tys.)



- Kolejne kraje łagodzą restrykcje wprowadzone w związku z pandemią. O planach luzowania obostrzeń poinformowały m.in. Ukraina, Rumunia, Węgry i Nigeria.



22:50 BEZROBOCIE W AUSTRII

Stopa bezrobocia w Austrii wzrosła z powodu pandemii koronawirusa do 12,8 proc. - poinformował w poniedziałek austriacki urząd pracy. W ramach łagodzenia obostrzeń do szkół wrócili pierwsi uczniowie.

Stopa bezrobocia w Austrii wzrosła w kwietniu do 12,8 proc. z 5,5 proc. notowanych rok temu. Oficjalnie zarejestrowanych bezrobotnych jest ponad 571 tys. - podał w poniedziałek austriacki urząd pracy (AMS). To wzrost o 58,2 proc. w stosunku do danych z kwietnia ubiegłego roku, kiedy bezrobotnych było o 210 275 mniej.

Z powodu koronawirusa bezrobocie wzrosło bardzo gwałtownie we wszystkich grupach wiekowych, we wszystkich sektorach i we wszystkich krajach związkowych - wynika z informacji AMS.

22:03 NARCIARSKA GRAND PRIX NIE ODBĘDZIE SIĘ

Międzynarodowa Federacja Narciarska wykreśliła w poniedziałek z kalendarza zawody w Courchevel, które na początku sierpnia miały zainaugurować cykl Letniej Grand Prix 2020 w skokach narciarskich. Powodem jest pandemia koronawirusa.

Rywalizacja kobiet miała się odbyć 7, a mężczyzn 8 sierpnia.

21:38 DOM DZIECKA W ŁODZI

Podopieczni i opiekunowie Domu Dziecka nr 3 w Łodzi w poniedziałek poddani zostali testom na obecność koronawirusa. Od piątku podlegają rygorom kwarantanny - poinformował PAP w poniedziałek wieczorem wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Łodzi Piotr Rydzewski.

Testom poddano podopiecznych i personel Domu Dziecka nr 3 w łódzkiej dzielnicy Bałuty, po stwierdzeniu u jednej z pracownic koronawirusa. Kobieta nie ma objawów COVID-19 - przekazał wicedyrektor MOPS.

21:08 PORTUGALIA

Władze Ericeiry, jednego z najpopularniejszych kurortów turystycznych Portugalii, otworzyły w poniedziałek plaże. Wstęp na nie możliwy jest z limitami czasowymi oraz bez ręcznika plażowego.

Jak poinformował Helder Sousa z władz miejskich Ericeiry, ograniczania w wejściu na plaże wynikają z wciąż dużego ryzyka zachorowań na Covid-19.

W związku z tym, że notujemy bardzo duże zainteresowanie odpoczynkiem na tutejszych plażach, postanowiliśmy uregulować korzystanie z tych przestrzeni, aby uniknąć tłoku i zamieszania - wyjaśnił w rozmowie z agencją Lusa portugalski samorządowiec.

20:52 BUŁGARIA

Bułgarski rząd nie będzie proponował przedłużenia stanu nadzwyczajnego po 13 maja, do kiedy obowiązuje on zgodnie z obecną ustawą - poinformował w poniedziałek minister finansów Władisław Goranow na konferencji prasowej.

Na poniedziałkowym posiedzeniu rząd opracował projekt ustawy, która zachowa część decyzji, zawartych w obecnym akcie prawnym.

Trzymaliśmy się zasady, by zachować wszystkie kroki, mające wpływ na życie gospodarcze: programy socjalne, niektóre ograniczenia obrotu ekonomicznego oraz pewne normy umożliwiające stopniowe przejście od obecnej epidemicznej sytuacji do normalności - podkreślił minister. Rząd zakłada, że mają one zachować moc jeszcze dwa miesiące.

20:25 TURCJA ŁAGODZI OBOSTRZENIA

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ogłosił w poniedziałek, że od początku przyszłego tygodnia zacznie się proces łagodzenia środków ograniczających rozwój epidemii Covid-19. Zdaniem szefa państwa tempo rozprzestrzeniania się koronawirusa zwalnia od dwóch tygodni.

Od 11 maja zniesione mają być restrykcje w podróżach międzymiastowych z wyjątkiem Stambułu, Ankary i Izmiru.

Złagodzona również zostaje całodobowa godzina policyjna dla seniorów i młodzieży. Obie grupy wiekowe będą mogły wychodzić z domu na cztery godziny raz w tygodniu. Osoby powyżej 65. roku będą mogły z tego skorzystać w każdą niedzielę, natomiast w piątki młodzież w wieku 15-20 lat. Młodzi ludzie mający mniej niż 14 lat będą mogli wyjść z domu w każdą środę.

Od 11 maja mają także zostać otwarte centra handlowe, salony fryzjerskie i niektóre sklepy pod warunkiem przestrzegania reżimu epidemicznego. Natomiast dopiero 15 czerwca mają wznowić działalność uczelnie.

20:05 CHIŃSKIE MEDIA O POMPEO

Państwowe chińskie media zaatakowały w poniedziałek sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo, zarzucając mu kłamstwa i manipulacje w sprawie pandemii koronawirusa. Zdaniem komentatorów może to dodatkowo nasilić napięcia na linii Waszyngton-Pekin.

Pompeo oświadczył w niedzielę, że "istnieje wiele dowodów" na to, iż koronawirus "pochodzi z laboratorium w Wuhanie", mieście w środkowych Chinach, gdzie pod koniec 2019 roku wybuchła pandemia. Od tamtej pory nowym patogenem zakaziło się na świecie ponad 3,5 mln osób, a prawie 250 tys. z nich zmarło.

W komentarzu pod tytułem "zły Pompeo bez skrupułów wylewa truciznę i rozsiewa plotki w obliczu nauki" CCTV przytoczyła opinie przedstawiciela Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Mike’a Ryana i wirusologa z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku Iana Lipkina, że wirus nie został stworzony przez człowieka i powstał w sposób naturalny.

19:39 FRANCJA

306 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby we Francji - poinformowało w poniedziałek francuskie ministerstwo zdrowia. To znaczny wzrost w porównaniu z poprzednim dniem, gdy codzienny raport mówił o 135 nowych zgonach na Covid-19.

Resort zdrowia podał, że o 267 zmniejszyła się liczba osób hospitalizowanych - z 25 815 do 25 548 oraz o 123 liczba osób na oddziałach intensywnej terapii - z 3819 do 3696.

19:34 UKRAINA

Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa będą na Ukrainie łagodzone stopniowo, ponieważ ich całkowite zniesienie obecnie mogłoby poskutkować do końca roku dodatkowymi 120 tysiącami zgonów - oświadczył w poniedziałek prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski.

W przesłaniu do Ukraińców szef państwa przyznał, że wprowadzone z uwagi na pandemię restrykcje negatywnie wpływają na gospodarkę, a związane z nimi straty są bolesne.

18:53 KALININGRAD

Około 100 lekarzy i 250 innych pracowników medycznych w obwodzie kaliningradzkim odmówiło pracy w okresie walki z koronawirusem - poinformował w poniedziałek szef departamentu zdrowia we władzach tego rosyjskiego regionu Aleksandr Krawczenko.



18:42 WŁOCHY

195 osób zakażonych koronawirusem zmarło ostatniej doby we Włoszech - podała Obrona Cywilna w poniedziałek w codziennym biuletynie. Łączny bilans zmarłych od początku epidemii w lutym wzrósł do 29 079.

Dane ogłoszone w pierwszym dniu częściowego otwarcia kraju i złagodzenia surowych zasad kwarantanny potwierdzają tendencję spadkową i stałą poprawę sytuacji po ponad dwóch miesiącach.

18:31 PORTUGALIA

W ciągu ostatniej doby w Portugalii na Covid-19 zmarło 20 osób, a ogółem liczba ofiar śmiertelnych tej choroby wynosi w kraju 1063 - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia w Lizbonie. Jednocześnie zwrócono uwagę, że ustabilizowała się dobowa liczba zgonów.

Resort odnotował, że od początku maja dobowy bilans nowych zgonów spowodowanych infekcją SARS-CoV-2 oscyluje na poziomie 18-20.

18:23 WIELKA BRYTANIA

O 288 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi już 28 734 - poinformował w poniedziałek po południu minister zdrowia Matt Hancock.

Bilans obejmuje wszystkie zgony w ciągu 24 godzin między godz. 17 w sobotę a godz. 17 w niedzielę, gdzie testy potwierdziły obecność koronawirusa. W zeszłym tygodniu brytyjskie ministerstwo zdrowia zmieniło sposób podawania statystyki i obecnie uwzględnione w nich są wszystkie zgony, a nie tylko te w szpitalach.

18:09 NOWY JORK

226 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w stanie Nowy Jork - poinformował w poniedziałek na swoim codziennym briefingu gubernator Andrew Cuomo. Poprzedni raport mówił o 280 ofiarach śmiertelnych Covid-19.

Cuomo podkreślił, że zmniejszyła się także liczba osób podłączonych do respiratorów. Obecnie jest ich 80, a dzień wcześniej takich przypadków było 102.

18:04 WŁOCHY

Włoska firma farmaceutyczna uzyskała zachęcający wynik testów szczepionki przeciw koronawirusowi, na razie - podczas badań na szczurach. Podanie szczepionki spowodowało powstanie przeciwciał, które blokowały wirusa - ogłosił w poniedziałek szef koncernu Luigi Aurisicchio.



Szef firmy TAKIS z miasta Pomezia podkreślił, że to pierwszy taki rezultat na świecie.

17:44 NOWE DANE Z POLSKI

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 69 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Zmarło także 15 kolejnych osób.



Łącznie w poniedziałek w Polsce wykryto 313 nowych zakażeń oraz 20 zgonów.



17:32 KORONAWIRUS W PGG

Do 242 wzrosła liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wśród pracowników Polskiej Grupy Górniczej (PGG), a liczba osób objętych kwarantanną zbliżyła się do 1,3 tys. Nadal dwie należące do spółki kopalnie nie prowadzą z tego powodu wydobycia węgla.

Jak wynika z danych PGG, w rybnickiej kopalni ROW potwierdzono dotąd obecność SARS-CoV-2 u 121 pracowników. Większość z nich (118 osób) to górnicy z ruchu Jankowice - jednej z czterech części tej kopalni, pozostali trzej górnicy pracują w ruchu Marcel. W katowickiej kopalni Murcki-Staszic zachorowało dotąd 89 osób, a w gliwickiej kopalni Sośnica potwierdzono 32 przypadki koronawirusa.

Łącznie kwarantanną objętych jest 1290 spośród ok. 41 tys. pracowników Polskiej Grupy Górniczej. Wśród załogi PGG są wykonywane kolejne testy pod kątem zachorowania na Covid-19. W ostatnich dniach liczba potwierdzonych przypadków zakażenia systematycznie rosła. W poniedziałek przybyło kilkadziesiąt osób, u których testy na obecność SARS-CoV-2 dały pozytywne wyniki.

17:27 V4 PRZEKAZUJE PIENIĄDZE NA BADANIA

Premier Mateusz Morawiecki poinformował podczas globalnej konferencja darczyńców, że Polska i kraje Grupy Wyszehradzkiej zdecydowały o przeznaczeniu dodatkowych 3 mln euro w ramach inicjatywy na rzecz przyspieszenia opracowania szczepionki i leków na Covid-19.





17:03 POZNAŃ

W nocy z wtorku na środę przywrócona zostanie pełna funkcjonalność Poznańskiego Roweru Miejskiego - poinformowało w poniedziałek miasto. Każdy rower będzie dezynfekowany średnio dwa razy dziennie.

Zgodnie z decyzją władz państwowych od środy samorządy mogą ponownie uruchomić systemy rowerów miejskich. Korzystanie z rowerów miejskich zostało zawieszone w związku z epidemią koronawirusa.

16:43 ANTYCHIŃSKIE NASTROJE

W wewnętrznym chińskim raporcie oceniono, że w związku z pandemią koronawirusa Chiny mierzą się z największą falą globalnej niechęci od wydarzeń na placu Tiananmen w Pekinie w 1989 roku - podała w poniedziałek agencja Reutera, cytując anonimowe źródła.

Podsycane przez Stany Zjednoczone nastroje antychińskie mogą w najgorszym wypadku doprowadzić do zbrojnej konfrontacji pomiędzy ChRL a USA - stwierdzono w raporcie, który według źródeł ministerstwo bezpieczeństwa państwowego przedstawiło na początku kwietnia najwyższym przywódcom kraju, w tym prezydentowi Xi Jinpingowi.

16:39 Z CZECH POLECISZ DO AMSTERDAMU

Holenderska linia KLM wznowiła w poniedziałek codzienne połączenie Amsterdam-Praga. Samolotem Embraer E-175 odleciało do Amsterdamu 48 osób; zajęta była ponad połowa z 88 miejsc.

Połączenia z Pragi utrzymane są z Mińskiem i Sofią, ale nie są to codzienne, regularne rejsy. Wznowiono też połączenie z Dusseldorfem.

Zgodnie z informacjami przewoźnika pasażerowie lotu do Amsterdamu to cudzoziemcy, których zastały Czechach ograniczenia związane z epidemią koronawirusa, a także osoby zatrudnione w Holandii. Podróżni nie muszą mieć maseczek, których przepisy w Holandii nie wymagają.

16:35 ANGLIA TESTUJE APLIKACJĘ DO ŚLEDZENIA ZAKAŻONYCH

W tym tygodniu na wyspie Wight w południowej Anglii rozpoczną się testy aplikacji do śledzenia kontaktów osób zakażonych koronawirusem. Według brytyjskiego rządu ma ona być kluczem do powstrzymania drugiej fali epidemii.

Stworzona przez NHS, publiczną służbę zdrowia, aplikacja wykorzystuje technologię bluetooth. Aplikacja rejestruje kontakty, gdy użytkownicy są w odległości dwóch metrów od siebie przez co najmniej 15 minut. Jeśli użytkownik będzie miał objawy koronawirusa, wyśle przez aplikację informację do NHS, a wtedy do osób, które miały z nim kontakt wysłany zostanie alert.

Wight została wybrana do testów ze względu na niewielką populację - ok. 140 tys. osób - oraz fakt, że jest wyspą, a zatem przemieszczanie się ludności do innych części kraju jest mniejsze. Rząd wcześniej sugerował, że korzyścią dla mieszkańców może być wcześniejsze zniesienie ograniczeń nałożonych w celu zatrzymania epidemii.

16:34 DANIA MALUJE KWADRATY IZOLACYJNE

Policja w Kopenhadze maluje na trawnikach kwadraty o powierzchni 40 m kw., aby pomóc żądnym wypoczynku mieszkańcom zachować dystans. W każdym polu może przebywać maksymalnie 10 osób.

Chcemy ułatwić ludziom przestrzeganie zasad o dystansie społecznym, a jednocześnie pozwolić cieszyć się zielonymi terenami w mieście - poinformował burmistrz Kopenhagi Frank Jensen.

16:17 PONAD TYSIĄC ZAKAŻEŃ W UBOJNI

Ponad tysiąc osób mogło zostać zakażonych koronawirusem w łańcuchu infekcji w należącej do włoskiej firmy ubojni trzody chlewnej w Binefar w Aragonii na północnym wschodzie Hiszpanii - informują media w tym kraju.

Prowadząca ubojnię włoska Grupa Pini odpowie przed hiszpańskim sądem za narażanie życia wszystkich pracowników, gdyż zmuszała do pracy osoby zakażone koronawirusem - czytamy w dzienniku "El Publico".

Według gazety łańcuch zakażeń mógł objąć ponad tysiąc osób i należy do największych w kraju w ciągu ostatnich tygodni. Szef grupy, Włoch Piero Pini, był wcześniej oskarżony o działalność przestępczą w Polsce i na Węgrzech.

16:14 PRZEŁOŻONY KONKURS CHOPINOWSKI

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina przełożony na przyszły rok. Jak poinformował rzecznik konkursu, wydarzenie odbędzie się w dniach od 2 do 23 października 2021 roku.

Decyzję o przeniesieniu podjął minister kultury Piotr Gliński w porozumieniu z dyrektorem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Arturem Szklenerem.

Decyzję poprzedziły konsultacje z resortem zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym.

15:58 WĘGRY: SYTUACJA SIĘ STABILIZUJE

Stabilizuje się liczba zgonów na Covid-19 i zakażeń koronawirusem na Węgrzech, choć ze stwierdzeniem, czy Węgry osiągnęły już szczyt epidemii trzeba jeszcze poczekać - oświadczyła w poniedziałek naczelna lekarz kraju Cecilia Mueller na konferencji prasowej online.



Mueller powiedziała, że zarówno liczba zgonów, jak i zakażeń wykazuje z dnia na dzień wahania, ale "od około tygodnia wyrównuje się" i liczba zgonów oscylująca wokół 10 dziennie "wydaje się stabilizować".



"To samo mogę powiedzieć o wszystkich innych danych. Uważam więc, że powstała swoista sytuacja równowagi, jeśli chodzi o liczbę wyleczonych, nowych zakażeń i zgonów" - powiedziała.



Dodała, że następne dwa tygodnie pokażą, czy Węgry mają już za sobą szczyt epidemii.





15:55 IKEA: GIGANTYCZNE KOLEJKI DO WEJŚCIA

Po wielotygodniowej przerwie otwarte zostały sklepy meblarskie. Klienci dostali sygnał, że mogą ruszyć na zakupy i tłumnie ruszyli do IKEI w Katowicach. O ogromnej kolejce, jaka rano ustawiła się do pisze "Dziennik Zachodni".









15:51 DRAMATYCZNA SYTUACJA BUŁGARSKICH FIRM

Prawie 80 proc. bułgarskich firm odnotowuje bezpośrednie lub pośrednie straty w wyniku kryzysu, spowodowanego epidemią koronawirusa. Na tym tle wybuchł kolejny skandal z płacami deputowanych.

Najcięższe są następstwa dla mikro- i małych firm - wskazuje badania wpływowej agencji socjologicznej Alpha Research.

Tylko 21 proc. podaje, że kryzys nie odbił się na ich działalności i wynikach finansowych, a 3,5 proc. odnotowuje podniesiony popyt na swoją produkcję.





15:45 KE PRZEKAŻE MLD EURO NA SZCZEPIONKĘ

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała w poniedziałek przekazanie 1 mld euro na opracowanie szczepionki przeciwko nowemu koronawirusowi SARS-CoV-2.

Deklaracja ta padła podczas globalnej konferencji darczyńców na rzecz opracowania szybkiego dostępu do bezpiecznych, skutecznych i przystępnych cenowo metod diagnostyki i terapii, a także szczepionek przeciwko koronawirusowi.

Celem wydarzenia jest zebranie 7,5 mld euro.

15:41 HISZPANIE WNIOSKUJĄ O ODROCZENIE DŁUGÓW

Ponad 385 tys. rodzin w Hiszpanii złożyło wnioski o późniejszą spłatę długów w związku z trudną sytuacją finansową spowodowaną epidemią koronawirusa - wynika z danych hiszpańskich instytucji finansowych, na które powołuje się w poniedziałek dziennik “El Mundo".

Wydawana w Madrycie gazeta oszacowała, że łącznie od połowy marca, kiedy ogłoszono możliwość zawieszenia spłaty długów w związku z epidemią, do 30 marca hiszpańskie instytucje finansowe otrzymały z tego powodu 385 542 wnioski o odroczenie spłaty kredytów.

Spośród nich najwięcej wpłynęło do CaixaBank oraz banku Santander, odpowiednio 220 tys. i 91 tys. “El Mundo" zaznacza, że dane są niepełne, gdyż nie uwzględniają wniosków złożonych w kwietniu.





15:36 ZAKOPANE: ZAMKNIĘTE HOTELE

Mimo łagodzenia obostrzeń dotyczących działalności hotelarskiej, duże pensjonaty i hotele w Zakopanem pozostają zamknięte. Na otwarcie swoich obiektów decydują się prywatni właściciele kwater. W Beskidach ruszyły znów pojedyncze hotele i pensjonaty.





15:30 ZMARŁA SIOSTRA ZAKONNA ZAKAŻONA KORONAWIRUSEM

Zmarła 79-letnia siostra zakonna z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Chełmnie, gdzie wystąpiło duże ognisko zakażeń koronawirusem - potwierdził w poniedziałek rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego Adrian Mól.

Zmarła zakonnica wraz innymi 15 zakażonymi siostrami szarytkami z chełmińskiego klasztoru przebywała w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu, który pełni rolę jednoimiennego szpitala zakaźnego. Jej zgon został ujęty w niedzielnej statystyce Ministerstwa Zdrowia.





15:23 DOBRE INFORMACJE Z WARSZAWSKIEGO POGOTOWIA

Tylko u jednego z 82 pracowników pogotowia ratunkowego w Warszawie skierowanych na kwarantannę potwierdzono koronawirusa - dowiedział się reporter RMF FM. Prawie wszystkie z tych osób wróciły już do pracy.









15:16 ZNIESIONA KWARANTANNA W DOMU OPIEKI DLA KOBIET

Decyzją sanepidu odwołana została kwarantanna w Całodobowym Domu Opieki dla Kobiet Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku (Wielkopolskie). Informację przekazał w poniedziałek burmistrz Buku Paweł Adam.

Pierwotnie dom opieki miał być zamknięty do 7 maja. Powodem objęcia obiektu kwarantanną był kontakt jednej z sióstr z osobą zakażoną koronawirusem. W środku przebywało około 20 podopiecznych, osiem sióstr i dwoje pracowników.

"Miło mi poinformować, że decyzją sanepidu kwarantanna w Całodobowym Domu Opieki dla Kobiet Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku została odwołana. Testy na obecność koronawirusa wykazały wyniki negatywne u wszystkich osób od których pobrano wymazy - od siostry zakonnej oraz dwóch podopiecznych" - poinformował w poniedziałek Paweł Adam.





15:11 UŁATWIENIA NA POLSKO-LITEWSKIEJ GRANICY

Mieszkańcy obszarów przygranicznych Litwy i Polski będą mieli ułatwienia w przekraczaniu granicy litewsko-polskiej - poinformował w poniedziałek premier Litwy Saulius Skvernelis po rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim.

"Uzgodniliśmy, że ułatwimy przekraczanie granicy mieszkańcom obszarów przygranicznych" - czytamy w komunikacie litewskiego rządu, który cytuje premiera.

Zdaniem Skvernelisa "pierwszym krokiem może być wznowienie przepływu pracowników i wymiany studentów".





15:06 EUROPEJSKA REZERWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Po zeszłotygodniowej dostawie do Włoch kolejne partie maseczek ochronnych dostarczono do Hiszpanii i Chorwacji oraz ponownie do Włoch z pierwszej w historii wspólnej europejskiej rezerwy sprzętu medycznego, utworzonej w kwietniu - podała Komisja Europejska.

Rezerwa została utworzona, aby pomóc krajom dotkniętym pandemią koronawirusa.

"Utworzyliśmy już zapas masek ochronnych" - powiedział w czwartek komisarz UE ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz. Jak podkreślił, w ramach pierwszych dostaw dostarczono 330 tys. maseczek do Włoch, Hiszpanii i Chorwacji. Zapowiedział kolejne dostawy.





15:01 HOLANDIA: ZNACZNY SPADEK ZACHOROWAŃ

W Holandii na Covid-19 zmarło kolejne 26 osób, stwierdzono też 199 nowych zakażeń koronawirusem - podał w poniedziałek Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). To znaczny spadek; jeszcze w sobotę RIVM informował o 94 zgonach i 445 nowych infekcjach.

Łącznie epidemia pochłonęła w kraju 5082 ofiar śmiertelnych.

Według najnowszych danych RIVM hospitalizowano 42 kolejnych chorych. Jak dotąd do szpitali ogółem trafiło 11 037 zakażonych osób. Koronawirusa w Holandii stwierdzono łącznie u 40 770 osób.





14:56 BUNDESLIGA: NIE UJAWNIAJCIE WYNIKÓW TESTÓW

Po tym jak u dwóch piłkarzy i fizjoterapeuty FC Koeln stwierdzono koronawirusa, a w mediach rozpętała się burza, czy niemiecka liga powinna wznawiać rozgrywki, władze DFL zaleciły klubom nie podawanie do wiadomości publicznej wyników testów na obecność choroby Covid-19.

"Komunikacja będzie przebiegać w sposób centralny. Nie chcemy, by każdy z klubów wydawał swoje komunikaty" - miał napisać do zespołów dyrektor DFL Ansgar Schwenken. Do pisma dotarł magazyn "Kicker".

W poniedziałek po południu ma dojść też do wideospotkania przedstawicieli wszystkich 36 klubów Bundesligi i jej zaplecza.





14:47 Rumunia nie wydłuży stanu wyjątkowego

Rumunia nie wydłuży stanu wyjątkowego kończącego się 15 maja, ale wprowadzi tzw. stan gotowości, umożliwiający stopniowe łagodzenie pewnych ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa - oświadczył w poniedziałek prezydent Klaus Iohannis.

"Niestety, epidemia jeszcze się nie skończyła" - powiedział szef państwa. "Musimy być teraz odpowiedzialni i bardzo uważni" - dodał.

Prezydent poinformował, że zniesiono pewne ograniczenia dotyczące podróżowania, ale "ludzie nie będą mogli podróżować w grupach większych niż trzy osoby".





14:42 Aplikacja ostrzeże przed koronawirusem

Na brytyjskiej wyspie Wight rozpoczną się testy aplikacji, która ma ostrzegać jej użytkowników przed koronawirusem. Jeszcze w tym miesiącu może ona zostać udostępniona na terenie całej Wielkiej Brytanii.

Żeby taka aplikacja działała skutecznie, musiałoby jej używać 60 proc. wszystkich mieszkańców Wielkiej Brytanii. Tożsamość użytkowników pozostanie anonimowa, ale będą się mogli dowiedzieć, czy przebywają blisko osoby zakażonej koronawirusem.





14:35 W CZASIE KWARANTANNY POSZŁA NA ZAKUPY

Policja zatrzymała 38-letnią mieszkankę Torunia, która udała się na zakupy, a z powodu potwierdzenia zakażeniem koronawirusem powinna być w kwarantannie domowej - poinformował w poniedziałek mł. asp. Wojciech Chrostowski z toruńskiej Komendy Miejskiej Policji.

Dzielnicowy komisariatu Toruń-Śródmieście wraz z funkcjonariuszem Żandarmerii Wojskowej prowadzili kontrolę osób poddanych kwarantannie. Pojawili się przed domem kobiety i próbowali skontaktować się z nią telefonicznie, ale bez skutku. Udało się im ustalić, że kobieta była widziana, jak wychodzi z budynku.

Gdy funkcjonariusze udali się do radiowozu, aby zameldować o tym przełożonym, 38-latka zjawiła się przed wejściem do budynku. Tłumaczyła, że poszła tylko do apteki kupić niezbędne leki. W trakcie weryfikacji wyjaśnień ustalono, że kobieta odwiedziła dwa sklepy spożywcze. Potwierdziły to nagrania z monitoringu





14:28 UKRAINA ŁAGODZI RESTRYKCJE

Premier Ukrainy Denys Szmyhal ogłosił przedłużenie do 22 maja obowiązujących do 11 maja restrykcji związanych z Covid-19 przy jednoczesnym łagodzeniu części z nich. Zapowiedział m.in. otwarcie ogródków przy kawiarniach i restauracjach oraz parków.

Restrykcje będą przedłużone do 22 maja, później zobaczymy, jak będzie wyglądać sytuacja związana z pandemią na świecie oraz jak będzie wyglądać krzywa zachorowań w naszym kraju - powiedział Szmyhal na nadzwyczajnym posiedzeniu rządu.





14:23 SETKI PIELGRZYMÓW W FATIMIE

Do zamkniętego od połowy marca sanktuarium w Fatimie udają się setki portugalskich pielgrzymów. W nocy z soboty na niedzielę zakończył się w Portugalii stan wyjątkowy, ale policja przestrzega pątników o ryzyku nasilenia epidemii koronawirusa i konieczności noszenia maseczek.

W poniedziałek władze rektoratu fatimskiego sanktuarium poinformowały, że podtrzymują swoją decyzję o zamknięciu dla wiernych uroczystości w związku ze 103. rocznicą początku objawień maryjnych. Odbędą się one w kameralnym gronie, ograniczonym do kilku duchownych oraz osób z asysty liturgicznej, i mają być transmitowane przez portugalską telewizję.





14:19 GORZÓW WIELKOPOLSKI: PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKI NAJWCZEŚNIEJ 11 MAJA

Władze Gorzowa Wlkp. podjęły decyzję o otwarciu miejskich żłobków i przedszkoli najwcześniej 11 maja br., gdyż potrzebują czas na przygotowanie się do wprowadzenia w nich wymogów związanych z epidemią - poinformował w poniedziałek rzecznik Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Wiesław Ciepiela.

"W miniony czwartek, kiedy rząd ogłosił możliwość otwierania żłobków i przedszkoli od 6 maja br., w przypadku Gorzowa było wiadomo, że otwarcie przedszkoli i żłobków w tym terminie nie będzie realne. W tak krótkim czasie nie było możliwe spełnienie wszystkich wymogów bezpieczeństwa" - powiedział Ciepiela.

Dodał, że sprawa otwarcia tych placówek w najbliższą środę budziła wiele kontrowersji, dlatego prezydent miasta zlecił badanie dotyczące realnego zapotrzebowania na opiekę w żłobkach i przedszkolach.





14:13 W 4 PAŃSTWACH UE NIE SŁABNIE PANDEMIA - W TYM W POLSCE

Polska jest jednym z czterech państw UE, gdzie nie słabnie pandemia koronawirusa - wynika z informacji przekazanych przez dyrektor Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) Andreę Ammon. W zdecydowanej większości krajów UE pandemia jest w odwrocie.

Bułgaria jest jedynym państwem UE, w którym pandemia przybiera na sile, natomiast w Polsce, Rumunii, Szwecji i nienależącej do UE Wielkiej Brytanii liczba zakażeń koronawirusem utrzymuje się na stabilnym poziomie.





14:08 POLSKA: TESTY NA KORONAWIRUSA

W kierunku koronawirusa przebadano dotąd 383 tys. 804 próbek; testy wykonano u 350 tys. 048 osób - przekazało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia.

Zakażenie wykryto u 13 tys. 937 osób, z których 683 zmarło. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 7,8 tys. testów.





14:02 NIGERIA ZNOSI OBOSTRZENIA

W najludniejszym mieście Nigerii, Lagos, oraz w stolicy, Abudży, rozpoczęło się znoszenie ograniczeń związanych z epidemią Covid-19. Surowe restrykcje obowiązywały tam od końca marca.

Jak donosi Reuters, w poniedziałek ulice liczącego kilkanaście milionów mieszkańców Lagos na powrót zapełniły się samochodami i przechodniami. Od poniedziałku otwarte zostały wszystkie sklepy i firmy, które zdezynfekowały miejsca pracy i umożliwiają utrzymanie zasad higieny. Wciąż zamknięte są szkoły i świątynie, a restauracje sprzedają dania tylko na wynos. W mocy pozostaje także nocna godzina policyjna.

Zniesienie restrykcji weszło w życie także w stolicy, Abudży, oraz sąsiadującym z Lagos stanie Ogun. W pozostałej części Nigerii restrykcje poluzowano już wcześniej. Proces rozpoczyna się mimo zwiększonego w ostatnich dniach tempa wzrostu nowych przypadków infekcji. Raport z niedzieli mówił o 170 nowych zakażeniach.





13:57 POZNAŃ: WIĘKSZOŚĆ ZAKAŻONYCH TO PENSJONARIUSZE DPS

W poznańskim szpitalu zakaźnym przebywa obecnie 166 osób ze zdiagnozowanym SARS-CoV-2, z czego 149 to pensjonariusze domów opieki społecznej - poinformował w poniedziałek prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Sześć osób jest podłączonych do respiratorów.

Prezydent Poznania przekazał w czasie poniedziałkowej konferencji, że obecnie w jednoimiennym szpitalu zakaźnym przy ul. Szwajcarskiej hospitalizowanych jest łącznie 186 pacjentów, w tym u 166 potwierdzono zakażenie koronawirusem. "Z tego, aż 149 to są osoby, które trafiły do szpitala z domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych" - powiedział.





13:52 IRAN

74 osoby zakażone koronawirusem zmarły w Iranie w ciągu ostatnich 24 godzin - podało w poniedziałek ministerstwo zdrowia. W wyniku epidemii koronawirusa w Iranie zmarło już 6277 osób, a zachorowało co najmniej 98,6 tys. W poniedziałek w kraju otwarto meczety.

W poniedziałek wykryto w Iranie 1223 nowe infekcje koronawirusem - o ponad 200 więcej niż dzień wcześniej.

Jak donosi Reuters, w poniedziałek w 132 irańskich miastach znów otwarto meczety. Wierni mogą jednak przebywać wewnątrz tylko pół godziny, muszą zachowywać odpowiedni dystans i nosić maski. Już wcześniej w Iranie otwarto centra handlowe i sklepy oraz wznowiono transport międzymiastowy.





13:49 BANGLADESZ

W Bangladeszu liczba zakażonych przekroczyła w poniedziałek 10 tys. W ciągu ostatnich 24 godzin stwierdzono 688 nowych przypadków, a liczba zgonów wzrosła do 182 - podało banglijskie ministerstwo zdrowia.

Na Filipinach potwierdzono w poniedziałek 16 kolejnych zgonów, zwiększając ten bilans do 623. Liczba zakażonych wzrosła o 262 - do 9485 od początku epidemii. 101 pacjentów wyzdrowiało, co zwiększyło grupę takich osób do 1315.





13:43 SINGAPUR

Singapur potwierdził w poniedziałek 573 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, zwiększając liczbę zakażonych do 18778. W Indonezji przybyło tego dnia 395 zakażonych, przez co bilans od początku epidemii wzrósł do 11587.

Tymczasem w Indonezji, gdzie stwierdzono największą liczbę ofiar śmiertelnych Covid-19 w tym regionie, w poniedziałek zmarło kolejnych 19 osób, zwiększając ten bilans do 864 - przekazał przedstawiciel ministerstwa zdrowia Achmad Yuriano. 1954 osoby wyleczono z Covid-19, a ponad 86 tys. przetestowano w tym liczącym 267 mln ludzi kraju.





13:35 WĘGRY

Nieco złagodzone przepisy związane z epidemią koronawirusa weszły w życie w poniedziałek na całym terytorium Węgier z wyjątkiem Budapesztu i okalającego go komitatu (województwa) Pest, gdzie liczba zakażeń i zgonów na Covid-19 jest nadal wysoka.

Zgodnie z przepisami opublikowanymi w Monitorze Węgierskim od poniedziałku na prowincji nie obowiązują już restrykcje w wychodzeniu z domu, choć zaleca się ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów społecznych i utrzymywanie odpowiedniej odległości od innych osób. W sklepach i środkach transportu publicznego obowiązkowe jest natomiast noszenie maseczek lub zasłanianie twarzy chustą albo szalem.

Poza Budapesztem i komitatem Pest zezwolono na otwarcie bez ograniczeń wszystkich sklepów, ale sklepy spożywcze, apteki i drogerie w godzinach 9-12 nadal mogą być odwiedzane tylko przez osoby powyżej 65. roku życia. Mogą również zostać otwarte plaże, muzea i ogrody zoologiczne na wolnym powietrzu, a także parki. Restauracje i kawiarnie mogą przyjmować gości na tarasach i w ogródkach.





13:26 POZNAŃ

Przymierzamy się do otwarcia żłobków i przedszkoli 25 maja, ale nie jest to jeszcze pewna data - poinformował w poniedziałek prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Zapewnił, że wiele w kwestii terminu zależy od wskazań ekspertów.



W minionym tygodniu premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 6 maja dopuszczona będzie możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Wskazał, że decyzja w tej kwestii każdorazowo zależeć będzie od organów prowadzących. Już wówczas Jaśkowiak informował, że te placówki pozostaną w Poznaniu zamknięte.



W poniedziałek na konferencji prasowej prezydent miasta powiedział, że poznańskie żłobki i przedszkola mogą ruszyć "nie wcześniej niż 25 maja".





13:20 BIAŁORUŚ

Na Białorusi zarejestrowano dotąd 17 489 przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia. W ciągu minionej doby liczba zakażonych wzrosła o 784. Zmarły ogółem 103 osoby z koronawirusem.



Podany w niedzielę bilans mówił o 877 nowych zakażonych, a bilans sobotni - o 911.



Przeprowadzono w sumie 211,3 tys. testów. Wyzdrowiało 3259 pacjentów.







13:14 KONTROWERSYJNY KONCERT

Z uwagi na zagrożenia zdrowotne Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie (Mazowieckie) była przeciwna organizowaniu w tym mieście wydarzeń muzycznych w ramach cyklu "Koncertowania pod blokami". Jak podała, o swym stanowisku informowała wcześniej Urząd Miasta. Policja prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie sobotniego koncertu Kasi Kowalskiej.









13:09 NASILA SIĘ HEJT NA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH

Specjalna komórka w prokuraturze powinna zająć się przypadkami hejtu wobec personelu medycznego - tak uważa Związek Zawodowy Lekarzy i wysyła apel w tej sprawie do ministra sprawiedliwości.

"Wnosimy o powołanie - na wzór zespołów zajmujących się błędami medycznymi - komórki zwalczającej przypadki agresji wobec personelu medycznego" - to fragment listu wysłanego do Zbigniewa Ziobry.

Takich przypadków, według lekarzy zdarzyło się kilkadziesiąt w skali kraju. Tyle sygnałów o różnych formach hejtu a czasem nawet agresji wpłynęło do okręgowych organizacji związku zawodowego lekarzy.

"To nie jest masowe - to wciąż jest margines, ale nie wszyscy lekarze i personel medyczny chcą zgłaszać takie przypadki" - mówi dr. Bartosz Fiałek, przewodniczący kujawsko-pomorskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Jak dodaje - hejt niestety się nasila.

13:01 TRZASKOWSKI: CZEKAMY NA JASNĄ REKOMENDACJĘ RZĄDU

Czekamy na jasną deklarację ministra zdrowia, czy w Warszawie minął już szczyt zachorowań. Kierujemy pytania do ministerstwa, czy aby na pewno w Warszawie nadszedł już moment, by otwierać żłobki i przedszkola - mówił w poniedziałek prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Zgodnie z decyzją rządu od 6 maja przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego będą mogły być otwarte - za zgodą organu prowadzącego - i według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował w ubiegłym tygodniu, że obecnie nie widzi możliwości otwarcia przedszkoli i żłobków. "Zrobimy to dopiero wtedy, kiedy będzie jasna rekomendacja ze strony rządu" - powiedział.





12:55 PROTESTY NA GRANICY

Na autostradzie A2, kilka kilometrów od granicy z Niemcami w Świecku, trwa protest polskich kierowców busów - informuje reporter RMF FM Mateusz Chłystun.



Przewoźnicy domagają się zmiany rozporządzenia dotyczącego zniesienia kwarantanny dla osób pracujących w Niemczech.

Jak twierdzą, osoby, które jeżdżą do pracy w Niemczech, korzystają głównie z ich usług. Kierowcy są jednak zatrudnieni w polskich firmach, zatem każdy z nich po przekroczeniu granicy - musiałby przechodzić dwutygodniową kwarantannę. Z takiego obowiązku są zwolnieni m.in. kierowcy autobusów liniowych.







12:52 KROTOSZYN

12. Wielkopolska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej uruchomiła w poniedziałek w Krotoszynie samochodowy punkt pobierania wymazów.



Test&GO będzie czynny przez trzy dni do 6 maja na Placu Targowym w godzinach od 10 do 18.



Żołnierze we współpracy ze służbami sanitarnymi z Krotoszyna i Ostrzeszowa bezpłatnie pobierają próbki na obecność koronawirusa kierowcom i pasażerom bez wysiadania z samochodu.





12:48 KOREA POŁUDNIOWA

Korea Płd. nie zgłosiła w poniedziałek - trzeci dzień z rzędu - żadnej nowej lokalnej infekcji koronawirusem. Kraj przygotowuje się do rozluźnienia wytycznych dystansowania społecznego, otwarcia szkół i przejścia do etapu "kwarantanny w życiu codziennym".



Zgodnie z planem zamknięte od ponad dwóch miesięcy szkoły mają stopniowo wznawiać działalność w okresie od 13 maja do 1 czerwca - przekazała południowokoreańska agencja prasowa Yonhap, cytując minister oświaty Ju Eun Hi.



Krajowe służby medyczne zgłosiły w poniedziałek osiem nowych zakażeń koronawirusem, ale wszystkie dotyczą osób, które powróciły lub przybyły z zagranicy. Od soboty w Korei Płd. nie potwierdzono żadnej nowej infekcji lokalnej.



Łączna liczba wykrytych w kraju przypadków koronawirusa wzrosła do 10 801. Ze szpitali wypisano 9217 osób, co oznacza, że wyleczono już ok. 85 proc. wszystkich pacjentów. 252 osoby zmarły - podał Yonhap.



W związku ze spadkiem liczby nowych przypadków władze zdecydowały o zakończeniu prowadzonej od półtora miesiąca kampanii dystansowania społecznego i przejściu do następnego etapu, określanego jako "kwarantanna w życiu codziennym". Będzie ona obowiązywać od środy - podał Yonhap.







12:42 BELGIA

80 ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa odnotowano w ciągu minionej doby w Belgii - wynika z poniedziałkowego raportu Federalnej Publicznej Służby Zdrowia (SPF). Stwierdzono też 361 nowych infekcji. Dane pokazują, że epidemia słabnie.



41 przypadków śmiertelnych odnotowano w szpitalach, a 39 w domach opieki. U części zmarłych obecność koronawirusa SARS-CoV-2 potwierdzono za pomocą testu, pozostałych zakwalifikowano na podstawie objawów. Całkowita liczba zgonów na wywoływaną przez koronawirusa chorobę Covid-19 wynosi w Belgii 7924.



Od początku epidemii zarejestrowano 50 267 zakażonych. Od 15 marca szpitale opuściło 12 378 pacjentów.



Władze ogłosiły też w poniedziałek, że współczynnik reprodukcji wirusa wynosi obecnie 0,6. Oznacza to, że jedna zarażona osoba infekuje obecnie średnio mniej niż jedną inną osobę. Na początku epidemii wskaźnik ten wynosił 2-3, a w zeszłym tygodniu 0,8.

12:31 CO Z GODZINAMI DLA SENIORÓW?

Duża zmiana czeka też od poniedziałków osoby starsze. Zniesione zostają obowiązujące dotychczas godziny dla seniorów.



12:25 HISZPANIA

164 osoby zmarły w Hiszpanii na Covid-19 w ciągu ostatniej doby; oznacza to, że liczba zgonów spowodowanych zakażeniem koronawirusem stabilizuje się - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia tego kraju.



Hiszpańskie służby sanitarne przypomniały, że w niedzielę zanotowano taką samą liczbę zgonów - 164, czyli najniższy dobowy wzrost od blisko 7 tygodni.



Jak sprecyzował resort zdrowia, łącznie od początku epidemii w kraju zanotowano już 25 428 zgonów spowodowanych infekcją koronawirusem SARS-CoV-2.



W ciągu ostatniej doby służby sanitarne odnotowały również 356 nowych przypadków zakażenia. W sumie zakażonych koronawirusem zostało już w Hiszpanii prawie 218 tys. osób.



Poniedziałek jest pierwszym dniem od połowy marca, kiedy w Hiszpanii mogą funkcjonować małej wielkości placówki handlowe nieoferujące dóbr podstawowych, zakłady optyczne, a także salony fryzjerskie i kosmetyczne. W kolejnych dniach przywracana będzie stopniowo działalność innych placówek handlu i usług.



Od poniedziałku w całym kraju wprowadzono też obowiązek korzystania z masek ochronnych w środkach transportu publicznego.





12:20 SZCZECIN

Pierwszy punkt wykonywania komercyjnych testów na obecność koronawirusa w Szczecinie rozpoczął działanie w poniedziałek. Namiot do badań "bez wysiadania z samochodu" postawiono na jednym z miejskich parkingów; pacjenci muszą się wcześniej zarejestrować i opłacić badanie.



Namiot, w którym działa punkt testowy "drive-thru" stanął na miejskim parkingu przy ul. Eskadrowej, przy przystanku szybkiego tramwaju pomiędzy prawo- a lewobrzeżną częścią miasta. Pierwsi pacjenci zgłaszali się do badań już w poniedziałek.



Aby wykonać test na obecność SARS-CoV-2 - jak poinformowała na swojej stronie szczecińska klinika Athena-Med - konieczna jest wcześniejsza kwalifikacja telefoniczna, wypełnienie formularza na stronie internetowej i dokonanie opłaty za badanie. Dopiero wtedy należy przyjechać samochodem do centrum testowego. Testy molekularno-genetyczne na obecność koronawirusa wykonywane są metodą real-time PCR.



"Testy wykonywane są przez laboratorium diagnostyczne Meditest. Laboratorium akredytowane jest przez Ministerstwo Zdrowia do wykonywana testów genetycznych na obecność koronawirusa SARS-CoV-2" - podano.





12:10 MEKSYK

Na torze Formuły 1 Autodromo Hermanos Rodriquez w stolicy Meksyku powstaje polowy szpital zakaźny dla chorych zainfekowanych wirusem Covid-19 - potwierdził dyrektor Instytutu Zabezpieczenia Społecznego Zoe Robledo.



W Meksyku stwierdzono już ponad 23 tysiące przypadków zarażenia koronawirusem, a do niedzieli liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 2154 osób.



"Na torze będzie zainstalowanych osiem modułów sanitarnych, w każdym będą 24 łóżka. Dodatkowo planujemy postawić 26 łóżek z aparaturą do intensywnej terapii, gdyż spodziewamy się w nadchodzących dniach znacznej intensyfikacji wykrytych chorych. Szpital na torze będzie nowocześnie wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje" - powiedział Robledo.



W kalendarzu F1 na sezon 2020 wyścig o Grand Prix Meksyku był zaplanowany na 1 listopada. Teraz, gdy z powodu pandemii koronawirusa wszystkie dotychczas planowane rundy mistrzostw świata zostały przełożone na inne terminy lub całkowicie odwołane, nie wiadomo, jaki będzie ostatecznie los GP Meksyku.





12:01 CORAZ MNIEJ TESTÓW

Wykonano mniej niż 8 tysięcy testów. Ministerstwo Zdrowia przyznaje, że drastycznie spadła liczba przeprowadzanych badań wykrywających koronawirusa.





12:00 MORSKIE OKO

Od poniedziałku turystów obowiązują limity wejść na najbardziej popularny szlak w Tatrach; dziennie do Morskiego Oka może wejść 2,6 tys. osób. Wprowadzono także zmianę organizacji ruchu na drodze prowadzącej do parkingu przed szlakiem.



W poniedziałek, w związku z łagodzeniem obostrzeń dotyczących pandemii, zostały otwarte wszystkie szlaki turystyczne w Tatrach. W celu zminimalizowania zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, władze parku postanowiły wprowadzić czasowo limity wejść na popularny szlak. W minionych latach w miesiącach wakacyjnych do Morskiego Oka dziennie wchodziło nawet 9 tys. osób.



Policja informuje, że została także zmieniona organizacja ruchu na drodze prowadzącej w kierunku Polany Palenicy, gdzie rozpoczyna się popularny szlak do Morskiego Oka. Pojazdy zaparkowane w sposób nieprawidłowy przy tej drodze będą odholowywane na koszt właściciela. To istotna zmiana, bo do tej pory po zapełnieniu się wyznaczonych parkingów, kierowcy zostawiali samochody wzdłuż drogi na odcinku Wierch Poroniec-Łysa Polana utrudniając przejazd innym, np. służbom ratunkowym czy komunikacji zbiorowej.

11:41 NOWA ZELANDIA

Po raz pierwszy od początku epidemii władze Nowej Zelandii podały w poniedziałek, że w minionej dobie nie wykryto nowych zakażeń koronawirusem. Wszystko wskazuje na to, że przyjęte przez premier Jacindę Ardern metody walki z epidemią okazały się skuteczne - pisze EFE.



W poniedziałkowym wystąpieniu Ardern powiedziała dziennikarzom, że jej kraj nie może sobie pozwolić na przedwczesne zniesienie wszystkich restrykcji dotyczących dystansu społecznego, by nie zmarnować dotychczasowych wysiłków w walce z koronawirusem, gdy "realizacja celu jest już w zasięgu ręki".



Władze Nowej Zelandii postawiły sobie za cel całkowite wyeliminowanie zakażeń jeszcze w oczekiwaniu na szczepionkę na Covid-19 - wyjaśnia EFE.



Ardern jest powszechnie chwalona za metody zwalczania wirusa, polegające na szeroko zakrojonej kampanii testów oraz radykalnych restrykcjach, które zaczęto rozluźniać 28 kwietnia. Premier ogłosiła wtedy, że "w Nowej Zelandii nie ma niewykrytej społecznej transmisji (wirusa) na dużą skalę".



Jak dotąd w kraju zdiagnozowano 1137 przypadków zakażenia koronawirusem, a 20 osób zmarło na Covid-19.

11:24 BELGIA

Belgia weszła w poniedziałek w pierwszą fazę rozluźniania restrykcji wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Do działalności wraca cześć biznesu; dozwolone zostały też niektóre aktywności sportowe w grupach.

Funkcjonować mogą firmy, których działalność nie jest niezbędna. Jednak ogranicza się to do sektora B2B (firmy kierujące swoje usługi, czy produkcję do innych firm). Na otwarcie fryzjerów, czy zakładów kosmetycznych mieszkańcy Belgii muszą jeszcze poczekać.



Również większość sklepów pozostaje zamknięta. Wyjątkiem są sklepy spożywcze, czy otwarte dwa tygodnie temu centra ogrodnicze. W poniedziałek ponownie otwarte zostały pasmanterie, aby umożliwić zakupy materiałów chcącym szyć maski w domach.



Ich noszenie jest od 4 maja obowiązkowe w transporcie publicznym dla osób powyżej 11 roku życia. Tramwaje, autobusy i metro zaczynają stopniowo kursować według normalnych rozkładów.



Szpitale wznawiają wizyty (te pilne były cały czas możliwe), choć zachowane zostały środki bezpieczeństwa. Odłożenie planowanych zabiegów miało umożliwić placówkom poradzenie sobie z falą pacjentów z koronawirusem.





11:00 TRUDNA SYTUACJA W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ

Przeprowadzone w ostatnich dniach ponowne testy wśród pensjonariuszy bytomskiego DPS "Kombatant" potwierdziły zakażanie koronawirusem u 38 z nich, w przypadku 74 podopiecznych badania dały wynik ujemny - podał Urząd Miejski. Poprawia się natomiast sytuacja w DPS-ie w Wierzbicy, gdzie wyzdrowiały kolejne osoby.





10:52 CHINY

Poprzedniej doby w Chinach kontynentalnych potwierdzono trzy nowe przypadki Covid-19, wszystkie z nich przywleczone z zagranicy, oraz 13 nowych bezobjawowych zakażeń koronawirusem - poinformowała w poniedziałek państwowa komisja zdrowia.



W Chinach kontynentalnych jest obecnie 481 pacjentów chorych na Covid-19, w tym 33 przypadki określane jako ciężkie. Łącznie od początku pandemii chorobę potwierdzono u 82880 osób, z czego 4633 zmarły - wynika z danych komisji.



W ChRL do "potwierdzonych przypadków" Covid-19 nie zalicza się osób z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa, ale bez objawów choroby. W niedzielę wykryto 13 takich przypadków, w tym dwa wśród osób powracających z zagranicy.



Łącznie w kraju pod obserwacją są obecnie 962 osoby zakażone, które nie mają objawów - podano w sprawozdaniu.





10:48 PIŁKA NOŻNA

W 16 klubach Ekstraklasy od rana przeprowadzane są testy na obecność koronawirusa. Wszystko po to, żeby sprawdzić, czy piłkarze od jutra mogą wrócić do treningów.



10:44 KRAKÓW

W poniedziałek w Krakowie ponownie otwarte zostały pierwsze punkty miejskiej informacji turystycznej - InfoKraków. Ze względów administracyjnych i bezpieczeństwa kolejne punkty będą otwierane stopniowo - poinformowało Krakowskie Biuro Festiwalowe.



Pierwsze punkty oficjalnej sieci miejskiej informacji turystycznej InfoKraków, które w poniedziałek rozpoczęły pracę, są zlokalizowane w Sukiennicach, Pawilonie Wyspiańskiego oraz na os. Zgody.



Kolejne punkty, które zaczną działać w tym tygodniu, są przy ulicach: św. Jana, Szpitalnej, Józefa i Powiśle.



Punkty InfoKraków zlokalizowane w Centrum Kongresowym ICE Kraków i w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków Airport im. Jana Pawła II pozostają nieczynne do odwołania.



W ponownie otwartych punktach obowiązują obostrzenia, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa.





10:22 KORONAWIRUS W KOPALNIACH

10:20 KORONAWIRUS W POLSCE

Mamy 244 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem - poinformowało w poniedziałek rano Ministerstwo Zdrowia. Resort informuje również o 5 zgonach z powodu Covid-19. Według najnowszych danych z chorobą wygrało już 4095 osób.





10:04 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

09:19 KRAKÓW

Przygotowanie do otwarcia jednej z galerii w Krakowie



/ Marek Wiosło / RMF FM

/ Józef Polewka / RMF FM

/ Józef Polewka / RMF FM

09:13 NOWE DANE RESORTU ZDROWIA

W związku z koronawirusem hospitalizowanych jest 2653 osób, kwarantanną objętych jest ponad 96 tys. osób, a nadzorem epidemiologicznym ponad 17,7 tys. - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Wyzdrowiało ponad 4 tys.



96 699 osób jest objętych kwarantanną, a 17 785 - nadzorem sanitarno-epidemiologicznym. MZ przekazało, że wyzdrowiało 4095 osób.



Według ostatnich danych przekazanych przez resort zdrowia, zakażenie wykryto u 13 693 osób, z czego zmarło 678.



09:06 SYTUACJA NA ŚWIECIE

Agencja Reutera poinformowała w poniedziałek, że według jej danych liczba przypadków zakażenia koronawirusem na świecie sięgnęła 3,5 mln, a na Covid-19 zmarło dotąd blisko 247 tys. osób. Eksperci podkreślają, że dane na temat liczby zakażeń i zgonów są zaniżone.



USA i Europa wciąż są regionami, gdzie notuje się najwięcej zakażeń i ofiar śmiertelnych, ale liczby dotyczące zarówno przypadków infekcji, jak i zgonów, rosną w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Rosji. Wirusolodzy uważają, że dane te są znacznie niższe niż rzeczywista skala zakażeń i ofiar śmiertelnych - pisze Reuters.



AFP podaje, że zakażonych zostało co najmniej 3 500 517 osób, a 246 893 spośród nich zmarło. Dane takie nie oddają rzeczywistej sytuacji, ponieważ w wielu krajach testuje się wyłącznie bardzo ciężkie przypadki Covid-19 - podkreśla agencja.



"Musimy być nadal sceptyczni co do liczb, jakie otrzymujemy. To ogromny problem" - ostrzegł w rozmowie z Reuterem specjalista chorób zakaźnych i mikrobiolog ze szpitala w Canberze Peter Collignon.



Dzienna skala zakażeń na świecie spadła z około 13 proc. w połowie marca do 2-3 proc. w ubiegłym tygodniu, ale rozluźnianie restrykcyjnych przepisów w związku z tym jest kontrowersyjne. "Możemy z łatwością doczekać się drugiej lub nawet trzeciej fali (zakażeń), ponieważ w wielu miejscach nie ma jeszcze odporności (stadnej)" - dodał Collignon.

09:02 WĘGRY

Jedenaścioro chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech. Wykryto tylko 37 nowych zakażeń koronawirusem; to najmniej od ponad tygodnia - wynika z danych opublikowanych w poniedziałek na rządowej stronie. Łączna liczba zakażeń wyniosła 3035, a zgonów 351. Do tej pory 630 osób uznano za wyleczone.



Zdecydowana większość zgonów (79 proc.) i zakażeń (63 proc.) przypada na Budapeszt i okalający go Pest.



Restrykcje, wprowadzone w związku z epidemią, zostały od poniedziałku nieco rozluźnione ale tylko na prowincji. Tam sklepy będą mogły być otwarte bez ograniczeń czasowych, wznowią też działalność restauracje i kawiarnie, które mają tarasy lub ogródki.





08:30 OTWARTE SZLAKI

Po blisko dwóch miesiącach turyści mogą znowu poruszać się po tatrzańskich szlakach.



W związku z epidemią koronawirusa Tatrzański Park Narodowy 13 marca wprowadził ograniczenia, a potem całkowity zakaz wychodzenia w Tatry. Od dzisiaj znowu można wyruszyć w góry.







08:36 TRÓJMIASTO

Sopot i tamtejsza organizacja turystyczna przygotowały kodeks dobrych praktyk dla tak zwanego najmu krótkoterminowego - donosi reporter RMF FM Kuba Kaługa.



Proponują bezkontaktowe zameldowanie i wymeldowanie, płatność bezdotykową, a jeśli jakieś obiekty mają cechy hotelu - choćby zaaranżowaną recepcję czy zatrudniają pracowników - to w grę wchodzą wszelkie normy hotelowe. Chodzi m.in. o środki ochronne czy płyny dezynfekcyjne. Pościel czy ręczniki powinny trafiać do pralni chemicznej.



Po każdym wymeldowaniu gości zalecana jest dezynfekcja urządzeń, mebli, klamek, armatury, poręczy i wietrzenie pokoju. Oczywiście obowiązuje też bezwzględny zakaz przyprowadzania osób z zewnątrz.





08:30 PROTESTY W USA

Nazistowskie hasła w czasie protestu mieszkańców stanu Illinois w sprawie ponownego otwarcia gospodarki. Mieszkańcy domagali się od gubernatora zniesienia restrykcji związanych z epidemią koronawirusa. W Chicago protestowali imigranci z wielu państw, w tym z Polski.





08:19 NIEMCY

43 osoby zakażone koronawirusem zmarły w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował w poniedziałek rano Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 wzrosła w RFN do 6692.



Liczba odnotowanych w ciągu doby zgonów zmniejszyła się o 31 w stosunku do poprzedniego bilansu dobowego. Liczba ta spada trzeci dzień z rzędu. RKI zaznaczało już jednak wcześniej, że placówki zdrowia w weekend nie zawsze przesyłają pełne informacje dotyczące nowych infekcji i zgonów.



Minionej doby obecność koronawirusa potwierdzono w Niemczech u kolejnych 679 osób, co oznacza spadek o 114 przypadków w stosunku do danych z niedzieli. Również dobowa liczba nowych infekcji maleje trzeci dzień z rzędu.



Łączna liczba odnotowanych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Niemczech wzrosła do 163175.



Ok. 2200 chorujących na Covid-19 uznano w ciągu ostatniej doby za wyleczonych - podał RKI. Ogółem wyzdrowiało 132,7 tys. zakażonych. Jest to 81 proc. wszystkich dotychczas zidentyfikowanych przypadków koronawirusa w tym kraju.





08:05

Wyspowiadamy się z każdej złotówki wydanej na COVID - powiedział w rozmowie z poniedziałkowym "DGP" wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.



Wiceszef resortu zdrowia był pytany m.in. jakimi kwotami obraca Ministerstwo Zdrowia, jeśli chodzi o codzienne zakupy. "Jeśli chodzi o wydatki samego Ministerstwa Zdrowia na środki ochrony osobistej, na zakup sprzętu - respiratory, kardiomonitory, testy - to jest to ponad 600 mln zł. Pierwsze zakupy, jako Ministerstwo Zdrowia, zrealizowaliśmy jeszcze w lutym" - powiedział.





08:00 KORONAWIRUS W USA

Z powodu koronawirusa śmierć może ponieść nawet 100 tys. Amerykanów - powiedział prezydent USA Donald Trump. Wyraził też opinię, że do końca roku powstanie szczepionka przeciwko SARS-CoV-2.



Stracimy od 75, 80 do 100 tys. ludzi. To straszna sprawa - stwierdził Trump w wywiadzie dla telewizji Fox News. Wcześniejsze szacunki prezydenta mówiły o ok. 60-70 tys. ofiar śmiertelnych epidemii w Stanach Zjednoczonych.



Łącznie od początku epidemii do niedzieli w USA odnotowano 67674 zgonów osób chorych na Covid-19 - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.



W wystąpieniu w Mauzoleum Abrahama Lincolna w centrum Waszyngtonu prezydent USA ocenił, że szczepionka na koronawirusa powstanie do końca roku.

07:20 HOTELE NA NOWYCH ZASADACH

Od poniedziałku hotele i obiekty oferujące miejsca noclegowe znowu są czynne. Muszą spełniać jednak warunki bezpieczeństwa sanitarnego, dlatego np. goście nie mogą korzystać ze wspólnych sal TV, pokoi zabaw dla dzieci, basenów, saun czy dyskotek.



07:00 KULTURA NA NOWYCH ZASADACH

Muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa oraz księgarnie od poniedziałku mogą wznowić działalność. Nie oznacza to nakazu ich otwarcia, ostateczną decyzję podejmuje dyrektor instytucji w porozumieniu z lokalnym inspektorem sanitarnym. W poniedziałek otwarty zostanie m.in. Zamek Królewski w Warszawie.



Zgodnie z decyzja Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego od poniedziałku mogą wznowić działalność muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa oraz księgarnie, w tym te, które znajdują się w galeriach handlowych.

06:34 WRACA FIZJOTERAPIA

Gabinety fizjoterapii od poniedziałku zostały otwarte, ale przy ograniczeniu zabiegów i terapii indywidualnej. Przestrzegać należy określonych rygorów sanitarnych, dezynfekować pomieszczenia i sprzęt po każdym pacjencie, stosować środki ochrony osobistej, wizyty umawiać w odstępach czasu - wyjaśnił dr hab. n. med. Maciej Krawczyk, Prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów.



Nadal niedostępnych będzie większość zabiegów fizykoterapeutycznych - ultradźwięki, prądo- i światłolecznictwo, pole magnetyczne, hydroterapia. Te zabiegi, które wymagają bezpośredniego kontaktu z pacjentem i jednocześnie sterylizacja urządzeń jest bardzo skomplikowana i trudna do wykonania po każdym pacjencie lub wykonuje się ją dla kilku pacjentów równocześnie.



06:20 WRACA SPORT

Od poniedziałku hotele i obiekty oferujące miejsca noclegowe znowu są czynne. Muszą spełniać jednak warunki bezpieczeństwa sanitarnego, dlatego np. goście nie mogą korzystać ze wspólnych sal TV, pokoi zabaw dla dzieci, basenów, saun czy dyskotek.



Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz przedstawicielami zainteresowanych środowisk przygotowało wytyczne dla poszczególnych branż. Ich celem - jak podkreśla resort - jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem.





05:38 WŁOSI LUZUJĄ OBOSTRZENIA