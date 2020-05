Po wielotygodniowej przerwie otwarte zostały sklepy meblarskie. Klienci dostali sygnał, że mogą ruszyć na zakupy i tłumnie ruszyli do IKEI w Katowicach. O ogromnej kolejce, jaka rano ustawiła się do pisze „Dziennik Zachodni”.

Jak widać po zdjęciach PAP, po południu oczekujących na wejście do sklepu było już nieco mniej / Andrzej Grygiel / PAP

Szwedzki gigant meblarski otworzył drzwi swoich sklepów po trwającej niemal dwa miesiące przerwie. Choć firma cały czas oferuje zakupy na swojej stronie internetowej, to i tak w pierwszy dzień po otwarciu przed IKEĄ w Katowicach ustawiła się ogromna kolejka.

Według relacji dziennikarki "Dziennika Zachodniego" po godzinie 9:00 kolejka zajmowała cały parking. Tłumy widać na filmie i zdjęciach dziennikarki Doroty Niecko. W maseczkach i rękawiczkach klienci czekali na wejście, choć do sklepu zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami może wejść 1300 osób. W IKEI zamknięta jest strefa gastronomiczna i pokój zabaw.





Po południu liczba klientów chętnych na zakupy znacznie się zmniejszyła.

Przypomnijmy, że zakażonych koronawirusem w Polsce jest 13 937. Zmarły 683 z nich, a wyzdrowiało 4095.





Galerie handlowe i sklepy meblarskie otwarte od 4 maja

Dziś zgodnie z planem rozluźniania obostrzeń zostały również otwarte galerie handlowe. Tak samo jak w sklepach z meblami obowiązują jednak pewne ograniczenia.

Wytyczne dla branży stworzyło Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny. Wśród nowych zasad funkcjonowania sklepów budowlanych i meblarskich jest zapewnienie informacji na temat konieczności utrzymania ograniczonej liczby osób w sklepie. Na jedną osobę przypadać ma minimum 15 m kw.

Należy też zrezygnować z organizowania animacji, w tym roznoszenia ulotek, wydarzeń promocyjnych i innych akcji na terenie sklepów, które mogą sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi.

Ponadto, po każdym kliencie należy zdezynfekować PIN-pady. Właściciele sklepów powinni zadbać o bieżącą dezynfekcję toalet, wind, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.

Jeśli chodzi o wytyczne dla pracowników i klientów, resort rozwoju sugeruje ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych. Spotkania powinny odbywać się przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 2 metry).

"W miarę możliwości wybierajmy jednak kontakt telefoniczny i/lub mailowy. W okresie pandemii koronawirusa należy też zrezygnować ze szkoleń i wyjazdów" - radzi MR.

Pracownicy sklepu powinni też dbać o zachowywanie bezpiecznej odległości w kontaktach z klientami (min. 1,5 metra). Nie dotyczy to jednak stanowisk kasjerskich oraz punktów obsługi klienta, które dodatkowo muszą być wyposażone w zabezpieczenia w formie przezroczystych przegród oddzielających klienta od pracownika.

Liczba klientów ma być kontrolowana

Należy również nadzorować liczbę klientów oraz sprawdzać, czy klient wchodząc do sklepu zdezynfekował ręce oraz czy ma zakryte usta i nos. Prócz tego na terenie sklepów obowiązuje również zakaz spożywania jakichkolwiek posiłków i produktów; z wyjątkiem przestrzeni socjalnej zarezerwowanej dla pracowników.

Ministerstwo podkreśla, że kiedy zauważymy u kogoś wyraźne oznaki choroby, to nie powinniśmy tej osoby wpuszczać na teren obiektu. "Trzeba ją skłonić do jak najszybszego zgłoszenia do najbliższego oddziału zakaźnego w celu konsultacji z lekarzem - osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 999 albo 112" - podkreśla resort rozwoju.

Dodaje, iż należy też niezwłocznie zgłosić taki incydent do kierownictwa obiektu. "To umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Trzeba też ustalić listę pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe), które miały styczność z zakażonym" - zaznacza MR.

Jak podkreśla resort, ich celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz

Resort rozwoju podkreśla, że stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. W związku z czym przypomina o zachowaniu 2-metrowej odległości od innych w przestrzeni publicznej, obowiązku zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych, ścisłym przestrzeganiu zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia się ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu) oraz kwarantannie i izolacji dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.