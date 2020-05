Agencja Reutera poinformowała w poniedziałek, że według jej danych liczba przypadków zakażenia koronawirusem na świecie sięgnęła 3,5 mln, a na Covid-19 zmarło dotąd blisko 247 tys. osób. Eksperci podkreślają, że dane na temat liczby zakażeń i zgonów są zaniżone.

Zdjęcie ilustracyjne / PAP/EPA/Sergio G. Canizares / PAP/EPA

USA i Europa wciąż są regionami, gdzie notuje się najwięcej zakażeń i ofiar śmiertelnych, ale liczby dotyczące zarówno przypadków infekcji, jak i zgonów, rosną w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Rosji. Wirusolodzy uważają, że dane te są znacznie niższe niż rzeczywista skala zakażeń i ofiar śmiertelnych - pisze Reuters.

AFP podaje, że zakażonych zostało co najmniej 3 500 517 osób, a 246 893 spośród nich zmarło. Dane takie nie oddają rzeczywistej sytuacji, ponieważ w wielu krajach testuje się wyłącznie bardzo ciężkie przypadki Covid-19 - podkreśla agencja.



Musimy być nadal sceptyczni co do liczb, jakie otrzymujemy. To ogromny problem - ostrzegł w rozmowie z Reuterem specjalista chorób zakaźnych i mikrobiolog ze szpitala w Canberze Peter Collignon.

/ Grafika RMF FM

WHO: Pandemia daleka jest od zakończenia