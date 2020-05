Od poniedziałku hotele i obiekty oferujące miejsca noclegowe znowu są czynne. Muszą spełniać jednak warunki bezpieczeństwa sanitarnego, dlatego np. goście nie mogą korzystać ze wspólnych sal TV, pokoi zabaw dla dzieci, basenów, saun czy dyskotek.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego, w widocznym miejscu przed wejściem do obiektu oferującego miejsca noclegowe i w jego recepcji powinna być umieszczona informacja o maksymalnej liczbie klientów, którzy mogą jednocześnie przebywać w danej części budynku, liczona jako: liczba pokoi razy dwie osoby.

Przy wejściach, w obszarze recepcji, przy windach, punktach gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet muszą znajdować się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dla gości.



Resor zalecił ograniczenie do minimum czasu przebywania gości przy recepcji. Podkreślono bezwzględny zakaz przebywania w hotelu/obiekcie/pensjonacie osób niezakwaterowanych.



Z użytkowania gości wyłączono pomieszczenia, takie jak np. wspólne sale telewizyjne, pokoje zabaw dla dzieci, baseny, sauny czy dyskoteki.



Ze względów bezpieczeństwa nie można spożywać posiłków w częściach restauracyjnych, natomiast mogą być wydawane do pokoi.



MR zaleca właścicielom obiektów, by po każdym kliencie rutynowo sprzątano pokój i dezynfekowano m.in. oparcia krzeseł, piloty i łazienki. Sprzęt hotelowy udostępniany gościom, np. rower, kajak itp., po każdym użyciu też powinny być dezynfekowany.



Personel sprzątający powinien być wyposażony w jednorazowe maseczki, rękawiczki, a w razie potrzeby jednorazowe fartuchy z długim rękawem. Jednocześnie sprzątanie pokoi może się odbywać jedynie na życzenie klienta.



Zalecono systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń.



Zgodnie z wytycznymi odległość między pracownikami powinna wynosić minimum 2 m, a do niezbędnego minimum powinny być ograniczone spotkania i narady wewnętrzne.



Szczegółowe informacje dostępne są >>>TUTAJ<<<.