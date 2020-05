Przeprowadzone w ostatnich dniach ponowne testy wśród pensjonariuszy bytomskiego DPS "Kombatant" potwierdziły zakażanie koronawirusem u 38 z nich, w przypadku 74 podopiecznych badania dały wynik ujemny - podał Urząd Miejski. Poprawia się natomiast sytuacja w DPS-ie w Wierzbicy, gdzie wyzdrowiały kolejne osoby.

Zdjęcie ilustracyjne / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA

Liczba podopiecznych bytomskiego DPS-u "Kombatant", którzy zmarli po zakażaniu SARS-CoV-2 wzrosła do sześciu.



DPS "Kombatant" od kilku tygodni zmaga się z ogniskiem koronawirusa. Zakażonych zostało kilkudziesięciu pensjonariuszy ośrodka, SARS-CoV-2 potwierdzono też u 18 osób z personelu.



Ponowne próbki do badań pobrano od pensjonariuszy pod koniec kwietnia. "Spośród mieszkańców DPS ‘Kombatant’, którym wykonano powtórnie testy na obecność koronawirusa, u 38 osób drugi test dał wynik pozytywny, u 74 osób - negatywny"- przekazała rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Bytomiu Małgorzata Węgiel-Wnuk.



Jak zaznaczyła, spośród 74 mieszkańców z ujemnym wynikiem 27 nadal formalnie uznawanych jest za zakażonych. To osoby, u których pierwszy test wykazał zakażenie, a drugi go nie potwierdził. Aby uznać kogoś za ozdrowieńca, konieczne są dwa kolejne negatywne wyniki badań.

W niedzielę załoga bytomskiego wymazobusa pobrała po raz trzeci od nich wymazy. "Jeśli wynik trzeciego badania będzie ujemny, będzie to oznaczać, że 27 mieszkańcom DPS ‘Kombatant’ udało się pokonać chorobę" - wyjaśniła rzeczniczka.

Ognisko koronawirusa w Bytomiu

Zgodnie z dotychczasowymi informacjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu, obecnie 65 podopiecznych DPS "Kombatant" jest zakażonych koronawirusem, a 47 mieszkańców nie jest nosicielami SARS-CoV-2.



Według przedstawicieli lokalnych władz, stan zdrowia pensjonariuszy DPS "Kombatant" jest stabilny. W szpitalach jednoimiennych w Tychach i Raciborzu oraz w szpitalu w Zawierciu przebywa obecnie sześciu podopiecznych ośrodka. Ze szpitali powróciło dwóch podopiecznych ośrodka, którzy zostali wyleczeni z COVID-19.



Jak poinformował magistrat, w minionym tygodniu zmarło dwóch kolejnych pensjonariuszy DPS "Kombatant" zakażonych koronawirusem - hospitalizowany w szpitalu w Tychach 91-letni mężczyzna oraz 87-letnia kobieta. Ty samym liczba pensjonariuszy DPS, zmarłych w wyniku COVID-19 wzrosła do sześciu.



Spośród 18 przedstawicieli personelu, w których wykryto koronawirusa, powtórne badania dały wynik negatywny u dziewięciu. Jeżeli trzeci test okaże się negatywny, zostaną oficjalnie uznani za ozdrowieńców.



Po testach przeprowadzonych w połowie kwietnia okazało się, że 52 pensjonariuszy i 10 pracowników DPS "Kombatant" zostało zakażonych koronawirusem. Późniejsze badania potwierdziły zakażenie u kolejnych osób - zarówno pensjonariuszy, jak i osób z personelu.

Po otrzymaniu wyników tamtych testów, część pensjonariuszy z ujemnymi wynikami przewieziono do Zakładu Aktywności Zawodowej w Bytomiu, reszta pozostała w gmachu DPS. Wyznaczono w nim dwie oddzielne strefy dla chorych i zdrowych, gmach został zdezynfekowany.





Poprawia się sytuacja w mazowieckim DPS-ie

Poprawia się sytuacja w Domu Pomocy Społecznej w mazowieckiej Wierzbicy, w powiecie radomskim. Zakażenie koronawirusem potwierdzono tam u 61 pensjonariuszy.

Drugie badanie wykazało, że połowa z nich ma wynik negatywny.

W placówce pracuje obecnie 12 osób z personelu medycznego. Cztery z nich również są zainfekowane koronawirusem. Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz- stan większości chorych jest stabilny.

Pracownicy w dwuosobowych zespołach zajmują się mieszkańcami konkretnych pięter. Takie rozwiązanie ma zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa w mazowieckim DPS-ie.