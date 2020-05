Muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa oraz księgarnie od poniedziałku mogą wznowić działalność. Nie oznacza to nakazu ich otwarcia, ostateczną decyzję podejmuje dyrektor instytucji w porozumieniu z lokalnym inspektorem sanitarnym. W poniedziałek otwarty zostanie m.in. Zamek Królewski w Warszawie.

Eksponaty zaprezentowane w ramach stałej wystawy w Muzeum Militariów we wrocławskim Arsenale / Maciej Kulczyński / PAP

Zgodnie z decyzja Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego od poniedziałku mogą wznowić działalność muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa oraz księgarnie, w tym te, które znajdują się w galeriach handlowych.



Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński podkreśla jednak, że "zdjęcie zakazu działalności instytucji nie oznacza nakazu ich otwarcia". Ostateczną decyzję o czasie, trybie i tempie otwierania instytucji oraz procedurach związanych z zapewnieniem ochrony zdrowia pracowników i publiczności w każdym przypadku podejmuje dyrektor instytucji w porozumieniu z lokalnym inspektorem sanitarnym.



W poniedziałek o godz. 13 dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie prof. Wojciech Fałkowski otworzy Bramę Zegarową zamku i zaprezentuje nową trasę zwiedzania (Trasę Królewską), a w Sali Wielkiej przedstawi m.in. jego zasady i zapewnione przez Zamek środki bezpieczeństwa.



Muzeum zamkowe będzie czynne w dni powszednie: od poniedziałku do piątku w godzinach: 12-17; w soboty i niedziele - od 10 do 17. Ostatnie wejście - na pół godziny przed zamknięciem. Obowiązywać będzie wyłącznie zwiedzanie indywidualne, przy zachowaniu limitu do 100 osób na godzinę. Wejście tylko przez Bramę Zegarową. Trasa Królewska obejmie: m.in. Salę Canaletta, Dawną Izbę Audiencjonalną, Sypialnię, Garderobę, Gabinet Króla, Salę Tronową, Rycerską, Wielką oraz Salę Rady.



4 maja Zamek czynny będzie bezpłatnie (obowiązuje pobranie bezpłatnych wejściówek w kasie) w godz. 13-17(ostatnie wejście - o 16.30). Dłużej, bo w godz. 10-20, zwiedzać będzie można od 4 maja Ogrody zamkowe.

Co będzie można zwiedzać?

Dla zwiedzających udostępnione zostaną także od poniedziałku oba dziedzińce - zewnętrzny i arkadowy - oraz ogrody renesansowe Zamku Królewskiego na Wawelu. "Chcąc zachować wszelkie wymogi bezpieczeństwa wynikające z nadal obowiązujących ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych, w pierwszym etapie postanowiliśmy udostępnić zwiedzającym tereny wzgórza" - podała w komunikacie dyrekcja instytucji. Wejście do ogrodów będzie prowadziło przez bramę przy kaponierze pod "Kurzą Stopką".



Do ponownego otwarcia przygotowuje się Muzeum Narodowe w Warszawie. "Muzeum rozpoczęło przygotowania do ponownego otwarcia. Dążymy do jak najszybszego udostępnienia naszych zbiorów dla publiczności, dlatego pracujemy nad nowym regulaminem zwiedzania" - poinformowała PAP Monika Bala z działu komunikacji MNW. Zaznaczyła, że odwiedziny w MNW znów będą możliwe, ale z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Zmieniony regulamin przedstawiony zostanie do akceptacji inspektorowi sanitarnemu. "W tych trudnych czasach zdrowie naszej publiczności jest priorytetem" - podkreślają muzealnicy w przesłanym PAP oświadczeniu. O terminie otwarcia Muzeum, a także o wszystkich zmianach w funkcjonowaniu placówki MNW informować będzie na bieżąco.



4 maja nie zostanie otwarte także Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Rozporządzenie premiera i ministra zdrowia nie oznacza, że placówki od razu otworzą się dla publiczności. Otwiera to natomiast drogę do takich decyzji - powiedziała Marta Dziewulska, rzeczniczka prasowa Muzeum. Według zespołu kryzysowego w POLIN, kluczowe jest bezpieczeństwo zwiedzających i pracowników placówki, a powierzchnia i multimedialny charakter ekspozycji stałej stwarzają w tym zakresie szereg wyzwań. Po uzyskaniu odpowiednich dyspozycji służb sanitarnych i doposażeniu muzeum w niezbędne zabezpieczenia i środki ochrony Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przygotowywać się będzie do ponownego otwarcia.



W pierwszej kolejności, zgodnie z zaleceniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, będzie to oznaczało stopniowe przechodzenie z pracy zdalnej na stacjonarną pracowników muzeum. Na dziś nie możemy podać konkretnej daty, oczywiście, kiedy tylko podejmiemy decyzje, podamy je do wiadomości opinii publicznej - zaznaczyła Marta Dziewulska.





przekazała, że placówka nie ma jeszcze wyznaczonego terminu otwarcia.- powiedziała. Dodała, że od piątku otwarty jest natomiast ogród na dachu CNK.będzie sukcesywnie otwierać swoje oddziały, jako pierwsze, najpóźniej do połowy maja, zwiedzającym udostępnione zostaną Sukiennice.Zamknięte do odwołania pozostaną muzealna biblioteka i kawiarnia - podała placówka.Na Facebooku wrocławskiego muzeum poinformowano, że Muzeum "prowadzi działania przygotowujące do wznowienia działalności i otwarcia dla zwiedzających wszystkich oddziałów: Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum +Panorama Racławicka+, Muzeum Etnograficznego i Pawilonu Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej". "O dokładnych terminach otwarcia Muzeów poinformujemy 4 maja" - napisano.

Co z bibliotekami?

że decyzja o możliwości otwarcia placówek kulturalnych nie oznacza, że tego dnia wznowi normalną działalność. "To dopiero początek całego procesu. Po przekazaniu nam wytycznych i zaleceń przez Samorząd Województwa Pomorskiego - organizatora MNG, zostanie przygotowany szczegółowy plan przywracania naszej aktywności" - napisano. Dodano, że "w najbliższym czasie wszystkie oddziały będą więc nadal zamknięte. Większość pracowników muzeum będzie pracować zdalnie, a powrót do pracy stacjonarnej będzie następował stopniowo". "Muzeum Narodowe w Gdańsku będzie informować na bieżąco opinię publiczną o poszczególnych fazach tego procesu" - zapewniono.Daniel Źródlewski powiedział, że "w tej chwili trwają analizy oraz próby ustalenia, które z przestrzeni muzealnych mogą zostać otwarte, a także które przestrzenie w poszczególnych gmachach muzealnych wymagać będą dezynfekcji". Jak dodał, "jest to całkiem nowa sytuacja dla wszystkich pracowników muzeum. Badamy zatem wszystkie ewentualności i możliwości".

Zgodnie z wytycznymi Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego od poniedziałku otwarte mogą zostać także biblioteki.



Biblioteka Narodowa w Warszawie przekazała, że "do czasu znaczącego zmniejszenia liczby zakażeń i wprowadzenia czwartego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 czytelnie Biblioteki Narodowej pozostaną zamknięte dla czytelników".



Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie przygotowuje się do ponownego przyjęcia czytelników. "Poniedziałek 4 maja to start ostatniego etapu przygotowań, a nie dzień otwarcia" - mówi dyrektor placówki Jerzy Woźniakiewicz. W poniedziałek do Biblioteki na ul. Rajskiej wróci z pracy zdalnej niezbędna część pracowników, by przygotowywać instytucję do pracy zgodnie z procedurami bezpieczeństwa.





Data otwarcia biblioteki dla czytelników nie jest w tej chwili znana.



Po długim weekendzie Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze planuje stopniowe wznawianie działalności. Poszczególne etapy zostały szczegółowo zaplanowane i będą przeprowadzone zgodnie z przyjętymi procedurami bezpieczeństwa oraz wytycznymi MKiDN. W pierwszym etapie, który rozpoczyna się w poniedziałek, Biblioteka Norwida uruchomi przyjmowanie zwrotów wypożyczonych materiałów bibliotecznych do biblioboksu.



Zgodnie z rekomendacjami wydanymi przez MKiDN muzea i galerie sztuki powinny m.in. ograniczyć liczebność zwiedzających, zmienić trasy zwiedzania tak, aby zapewnić utrzymanie bezpiecznego dystansu oraz zaniechać organizacji wydarzeń dla większych grup. W pierwszym okresie udostępnianie wnętrz powinno być formą działalności równoległą do udostępniania zbiorów online.



Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w nowym reżimie sanitarnym wydała Biblioteka Narodowa, która rekomenduje uruchomienie dla użytkowników jedynie wypożyczalni i ograniczenie wolnego dostępu do księgozbioru oraz innych przestrzeni i sugeruje umawianie telefoniczne lub mailowe wizyt na konkretną godzinę, aby uniknąć kolejek. Poleca zarówno użytkownikom, jak i bibliotekarzom, przebywanie w bibliotece w maseczkach i rękawiczkach oraz ustawienie przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem. Do czasu odwołania epidemii Biblioteka Narodowa nie rekomenduje otwarcia czytelni dla użytkowników ani wolnego dostępu do katalogów kartkowych, księgozbioru i czasopism.



Księgarnie mogą pracować zgodnie z wytycznymi dla sklepów, co oznacza, że do sklepów, których powierzchnia usługowa jest mniejsza niż 100 m2 mogą wejść jednocześnie cztery osoby na jedno stanowisko kasowe, a do sklepów, których powierzchnia usługowa jest większa niż 100 m2 - jedna osoba na 15 m kw tej powierzchni. W punkcie kontaktu użytkownika z księgarzem rekomendowane są podobne zasady jak w przypadku bibliotek - ustawienia przesłony ochronnej oraz używania maseczek i rękawiczek ochronnych.



Działalność w nowym reżimie sanitarnymi mogą wznowić również archiwa. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zaleca, aby działalność związana z popularyzacją zasobów archiwalnych odbywała się głównie z wykorzystaniem przestrzeni internetowej (np. w postaci wystaw, prezentacji, lekcji archiwalnych online) i aby zachęcać użytkowników do korzystania z dostępnych zasobów online. Ta forma korzystania z materiałów archiwalnych powinna być utrzymana jako dominująca do czasu pełnego otwarcia czytelni w archiwach. NDAP zaleca również, by przy stopniowym, uwzględniającym możliwości lokalowe archiwum, otwieraniu czytelni, ograniczyć liczbę użytkowników (jedna osoba na 15 m kw) przy zachowaniu między nimi bezpiecznej odległości (min. 2 m) oraz wprowadzić system rezerwacji godzin odwiedzin i limitów czasowych tak, by unikać kumulacji użytkowników w jednym czasie.



Nadal obowiązuje ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych. Znoszenie tych ograniczeń planowane jest w kolejnych etapach. Departament Narodowych Instytucji Kultury MKiDN wspólnie z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego i Instytutem Muzyki i Tańca powołały roboczy zespół ds. wypracowania wytycznych dla teatrów, oper, baletów, filharmonii i innych instytucji prowadzących działalność artystyczną. Efekty pracy zespołu będą znane do połowy maja.