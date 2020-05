Z powodu koronawirusa śmierć może ponieść nawet 100 tys. Amerykanów - ocenił prezydent USA Donald Trump. Wyraził też opinię, że do końca roku powstanie szczepionka przeciwko SARS-CoV-2.

