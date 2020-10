7705 osób zakażonych koronawirusem - to piątkowe dane dobowe podane przez Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 132 zakażone osoby. Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosili wczoraj listę nowych obostrzeń i zaprezentowali zaktualizowaną listę powiatów, które od soboty będą w żółtej i czerwonej strefie. W tej ostatniej będą 152 powiaty, w tym 11 miast wojewódzkich. Belgijskie władze poinformowały, że liczba chorych na Covid-19 w szpitalach podwoiła się, a 7-dniowa średnia liczba zgonów wzrosła o ok. 90 proc. w porównaniu z danymi z poprzedniego tygodnia. W Chorwacji z kolei dzienna liczba zakażeń koronawirusem po raz pierwszy wyniosła 1000 przypadków. Wydarzenia dotyczące pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie śledzimy dla Was w relacji na żywo.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

W piątek Ministerstwo Zdrowia informowało o 7705 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Z powodu Covid-19 zmarło 12 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 120 osób. W sumie to aż 132 osoby. Więcej o najnowszych danych znajdziesz w >>>TYM ARTYKULE<<<.

152 powiaty znajdą się w strefie czerwonej od soboty 17 października, objętej najostrzejszymi koronawirusowymi restrykcjami. Które miasta i powiaty trafiły do poszczególnych stref - dowiesz się >>>TUTAJ<<<. Jakie restrykcje obowiązują w strefie czerwonej - sprawdź >>>W TYM ARTYKULE<<< , a jakie w strefie żółtej - przeczytasz >>>TU<<< .

Rząd łagodzi zapowiedziane wczoraj wieczorem ograniczenia w sklepach. Rezygnuje z drakońskiego ograniczenia liczby klientów w super i hipermarketach - o szczegółach przeczytasz >>>TUTAJ<<<.

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 7334 nowe zakażenia koronawirusem - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). To największy dobowy przyrost od początku pandemii. Zmarły 24 kolejne osoby.

Na Ukrainie odnotowano rekordową liczbę nowych zakażeń koronawirusem - 5992, a 106 osób zmarło na Covid-19

Ministerstwo zdrowia Czech poinformowało o kolejnym najwyższym dobowym wzroście zakażeń SARS-CoV-2. W czwartek przybyło tam 9721 przypadków . Czesi zaczynają budować szpitale polowe.

. Ministerstwo zdrowia Słowacji poinformowało o 2075 nowych przypadkach zakażenia SARS-CoV-2 w ciągu ostatniej doby. To najwyższy przyrost w tym kraju od początku epidemii.

Analizy prowadzone pod patronatem Światowej Organizacji Zdrowia nie potwierdziły, że lek przeciwwirusowy remdesivir skraca hospitalizację lub zmniejsza ryzyko zgonu z powodu Covid-19. Zaprzecza to badaniom prowadzonym w USA, a opublikowanym przed kilkoma dniami

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało, że od poniedziałku szkoły ponadpodstawowe w strefie czerwonej będą działać tylko zdalnie, a w strefie żółtej będą działać w systemie mieszanym, gdzie połowa uczniów będzie się uczyć zdalnie, a połowa stacjonarnie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że w trybie mieszanym w piątek pracowały 1604 placówki oświatowe, a 553 w trybie zdalnym. Pozostałe, czyli 46,3 tys., działało normalnie.

Liczba osób z Covid-19 wymagających leczenia szpitalnego w Belgii gwałtownie rośnie. Od 9 do 15 października do belgijskich placówek przyjmowano codziennie średnio 193 osoby. Jest to wzrost o 101 proc. w porównaniu z okresem od 2 do 8 października, kiedy do krajowych szpitalach pojawiało średnio 98 pacjentów z Covid-19 dziennie.

W Chorwacji dzienna liczba zakażeń koronawirusem po raz pierwszy przekroczyła 1000 przypadków. Media alarmują, że krajowy system opieki zdrowotnej jest na skraju upadku.





22:36 Piłka nożna

We francuskim klubie piłkarskim Montpellier 10 z 12 osób, u których w czwartek wykryto koronawirusa, miało negatywne wyniki piątkowych testów. Badania potwierdziły zakażenie tylko jednego zawodnika i jednego członka sztabu - poinformował klub, nie podając ich nazwisk.



W czwartek testy dały pozytywne wyniki u ośmiu piłkarzy i czterech członków sztabu szkoleniowego. Wszyscy zostali odizolowani zgodnie z protokołem obowiązującym podczas pandemii koronawirusa, a w piątek rano przeszli drugą serię badań.





Po sześciu kolejkach ekstraklasy francuskiej Montpellier zajmuje piąte miejsce w tabeli. Drużyna ma zagrać w niedzielę na wyjeździe z AS Monaco.

22:34 Belgia

W Belgii zamknięte będą od poniedziałku na cztery tygodnie restauracje i kawiarnie, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa - poinformował na kanale RTBF minister ds. mobilności Georges Gilkinet po spotkaniu rządu w sprawie kryzysu epidemicznego.



Do tej pory zamknięcie kawiarni dotyczyło tylko regionu Brukseli i miało trwać do początku listopada. Zarządzenie obecnie obejmie cały kraj i dotyczy również restauracji.



Minister wyjaśnił, że decyzja o zamknięciu tych lokali, ocenianych przez specjalistów jako miejsca, gdzie wirus się najbardziej rozprzestrzenia, ma na celu "absolutnie" uniknięcie nowego lockdownu, jaki wprowadzono w kraju na wiosnę.

21:35 Francja

W ciągu ostatniej doby wykryto we Francji 25 086 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował resort zdrowia. Dzień wcześniej padł rekord - 30 621 zakażeń. Od północy z piątku na sobotę w kraju będzie obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego.



W tym czasie w szpitalach zmarły 122 osoby, licząc ze zgonami w domach opieki - 178.



Od początku pandemii we Francji doszło łącznie do 834 770 zakażeń. Zmarły 33 303 osoby.



21:22 Hiszpania i Portugalia

W Hiszpanii i Portugalii krajowe służby medyczne zanotowały podczas minionej doby rekordowe wzrosty liczby zakażeń koronawirusem. Od czwartku do piątku potwierdzono tam odpowiednio ponad 15,1 tys. oraz 2,6 tys. nowych infekcji.



Jak poinformowało ministerstwo zdrowia Hiszpanii, podczas ostatnich 24 godzin liczba zakażeń SARS-CoV-2 zwiększyła się o 15 186. Łącznie potwierdzono już w tym kraju 936 560 przypadków infekcji.

Służby medyczne Hiszpanii wskazały, że regionami o najwyższym wskaźniku zachorowań są obecnie Madryt, Nawarra, Aragonia, La Rioja, Katalonia oraz Kastylia i Leon.



W Portugalii również zanotowano rekordową liczbę dobowych zakażeń koronawirusem. Potwierdzone przypadki infekcji zwiększyły ogólną liczbę zakażeń o 2608 do 95 902.



Zanotowano też nienotowaną od czasu wybuchu epidemii dobową liczbę zgonów - 21. W sumie portugalskie służby medyczne potwierdziły już 2149 śmiertelnych ofiar koronawirusa.



21:20 Gdynia

Od soboty Gdynia zostanie objęta czerwoną strefą. To oznacza, że w mieście obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia dotyczące m.in. funkcjonowania komunikacji miejskiej, organizacji imprez, działalności kościołów, szkół, instytucji kultury czy lokali gastronomicznych.



Władze Gdyni przygotowują się na wprowadzenie dodatkowych restrykcji i zasad bezpieczeństwa.



Gdyński sztab kryzysowy na bieżąco monitoruje sytuację. Szukamy najlepszych rozwiązań, które mogą zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Jesteśmy w stałym kontakcie z Sanepidem i innymi służbami - powiedział wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia Bartosz Bartoszewicz.



Pamiętajmy o zasłanianiu ust i nosa. Jeżeli nie musimy, nie wychodźmy z domu - zaapelował do mieszkańców.

21:04 Mazowsze

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł polecił dyrekcji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego natychmiastowe zapewnienie 200 łóżek dla osób zakażonych koronawirusem, w tym także 10 łóżek intensywnej terapii.



Według lecznicy to oznaczałoby wyłączenie z normalnej pracy większości oddziałów. Już teraz jest na nich około trzystu pacjentów.



Nasz reporter Michał Dobrołowicz uistalił, że placówka zwróciła się do ministra zdrowia z pytaniem, gdzie ma przekazać pacjentów, którzy wymagają specjalistycznej opieki.

20:59 Portugalia

Rząd Portugalii Antonia Costy zamierza nie przyznawać państwowej pomocy podmiotom gospodarczym przeprowadzającym zwolnienia pracowników w czasie epidemii koronawirusa - wynika z projektu budżetu skierowanego do parlamentu.



W projekcie budżetu socjalistyczny gabinet przewiduje pozbawianie przedsiębiorców dokonujących zwolnień państwowego wsparcia, polegającego m.in. na otrzymywaniu subsydiów lub zwolnień podatkowych.



Dokument przedstawiony partiom politycznym reprezentowanym w jednoizbowym Zgromadzeniu Republiki przewiduje, że karane nieprzyznawaniem państwowego wsparcia będą firmy, które w 2020 r. notowały zyski, ale mimo tego po 1 października br. zdecydowały się na ograniczenie liczebności swojej załogi.

20:57 Sport

Ministerstwo Sportu opublikowało w piątek nowe zasady bezpieczeństwa dotyczące basenów. Zakładają one, że z pływalni będą mogły korzystać osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa, zajęć lub wydarzeń sportowych, a także studenci i uczniowie w ramach zajęć w szkole i na uczelni.

19:20 Warszawa

Sytuacja powoli staje się dramatyczna - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dodał też, że miasto przygotowuje miejskie podmioty lecznicze do walki z koronawirusem. Wymienił również inne działania epidemiologiczne, jakie podjęła Warszawa w tej kwestii.



19:19 Popołudniowa rozmowa w RMF FM

Posłowie PSL-u zaproponowali "Premię dla bohatera". Miałaby ona wynosić 1500 złotych. Kto miałby dostać te pieniądze? "Wszyscy lekarze, wszystkie pielęgniarki, cały personel sanitarny i medyczny. Oni wykonują nieprawdopodobnie ciężką pracę, a są oskarżani przez wicepremiera tego rządu, że się lenią" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Władysław Teofil Bartoszewski.



19:17 Lubelszczyzna

W województwie lubelskim dostępnych jest niespełna 700 łożek covidowych. Na koniec przyszłego tygodnia ma ich być 900.

Staramy się tak rozbijać łóżka zakaźne, żeby przede wszystkim nie zablokować przyjęć planowych zabiegowych. To na co zwróciłem uwagę, że nawet wtedy kiedy wstrzymaliśmy przyjęcia planowe w 6 szpitalach, to z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to planowych przyjęć zabiegowych. Liczba zakażeń w województwie lubelskim w tej chwili jeszcze na taką strategię pozwala - przekonywał wojewoda lubelski Lech Sprawka:

19:05 Świętokrzyskie

Szpital Powiatowy w Busku Zdroju zostanie przeznaczony do leczenia osób z Covid-19. Wojewoda świętokrzyski polecił zapewnić w nim ponad 200 łóżek dla pacjentów.



Grzegorz Lasak, dyrektor szpitala w Busku Zdroju powiedział, że przygotowanie szpitala do wskazanej liczby miejsc będzie przebiegać etapowo. Od najbliższego poniedziałku w szpitalu przybędzie kolejnych 25 łóżek covidowych. Łącznie z obecnymi znajdującymi się na oddziale zakaźnym będzie ich 44. Pełną gotowość szpital osiągnie do 26 października.

19:04 Włochy

18:58 Protesty we Włoszech

W Neapolu odbyły się w piątek protesty przeciwko decyzji władz regionu Kampania o zamknięciu szkół do 30 października z powodu wzrostu zakażeń koronawirusem. Uczniowie nie poszli do szkół, ale do centrów handlowych - stwierdziła oburzona minister oświaty.



/ CIRO FUSCO / PAP/EPA

W wiecu przed siedzibą władz regionu udział wzięły matki uczniów i nauczyciele, przybyła też grupa uczniów. Byli również kierowcy autobusów szkolnych.

18:52 Chorwacja

Chorwackie media biją na alarm w sprawie fatalnego stanu systemu zdrowotnej. Niedługo może dojść do sytuacji, że z powodu zakażonego personelu służby zdrowia nie będzie kto miał leczyć chorych na koronawirusa - pisze dziennik "Jutarnji List".



Gazeta przypomina, że dzienna liczba zakażonych i hospitalizowanych dramatycznie rośnie, a rząd nie przedstawił żadnego konkretnego planu walki z epidemią.



W kraju, którego gospodarka jest silnie uzależniona od turystyki, zaostrzono jednak w tym tygodniu środki, aby spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa. Został wprowadzony nakaz noszenia maseczek w miejscach publicznych. Zmniejszono także dozwoloną liczbę klientów restauracji i barów, ograniczając godziny ich pracy do północy. Zgromadzenia publiczne zostały ograniczone do 50 osób.

18:50 Kościół

Biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Edward Dajczak wydał dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej na okres do 28 listopada włącznie. Rekomendacji w tej kwestii udzielił Episkopat w związku z zagrożeniem koronawirusem.



18:48 Toruń

Od soboty Toruń znajdzie się w czerwonej strefie obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Obecnie w mieście aktywnych jest 381 zakażeń. Przez 16 dni października odnotowano 374 przypadki zakażeń, co stanowi 50,6 proc. wszystkich od początku epidemii.



Jak poinformował w piątek magistrat, w Toruniu aktualnie 381 osób jest zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, a z czwartku na piątek przybyło 29.



Dlaczego znajdziemy się w czerwonej strefie? Dlatego, że jest tak wiele zachorowań - i to są fakty. Dlaczego te zachorowania mają miejsce? Dlatego, że dajemy szansę wirusowi na przenoszenie się z jednej na druga osobę - mówił podczas piątkowej konferencji prasowej prezydent miasta Michał Zaleski.

18:46 Bałkany

Liczba zakażeń koronawirusem w 4-milionowej Chorwacji w ciągu doby wyniosła 1131 - poinformowały władze sanitarne tego kraju. W ciągu 10 ostatnich dni liczba nowych przypadków wzrosła z 300 dziennie do 793 w czwartek.



Łącznie w Chorwacji zanotowano 23 665 przypadków koronawirusa; zmarło do tej pory 345 osób. Obecnie zakażone są 4233 osoby; w ciągu ostatnich dni ich liczba podwoiła się. W szpitalach przebywa 505 osób, z czego 24 na intensywnej terapii pod respiratorami.



W sąsiedniej Słowenii liczba zakażonych osób rekordowo wzrosła w ciągu ostatniej doby do 834. Pierwszy rekord padł dobę wcześniej - 735 zakażonych.

Łącznie w kraju doszło do ponad 11 tys. infekcji koronawirusem. Zmarło 180 osób.

Od piątku w kraju obowiązują bardziej rygorystyczne środki, które obejmują częściowe zamknięcie siedmiu z 12 słoweńskich regionów, zamieszkanych przez około połowę 2-milionowej ludności kraju.



Rekordowy wzrost liczby nowych zakażeń koronawiurusem zanotowała także Bośnia i Hercegowina. W liczącym 3,3 mln mieszkańców kraju przybyło ich ostatniej doby 621. Łącznie zmarło 980 osób.



W 7-milionowej Serbii zarejestrowano łącznie 35 719 zakażonych, z czego 265 w ciągu ostatniej doby. Liczba zgonów zwiększyła się w tym czasie o dwa - do 772.

18:45 Edukacja w czasach pandemii

Od poniedziałku w strefie czerwonej zdalnie będzie się uczyć blisko milion uczniów szkół ponadpodstawowych; to ponad połowa wszystkich uczniów, którzy uczą się w szkołach ponadpodstawowych w całym kraju - poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.



18:43 Szwajcaria

W ciągu doby do piątku rano w Szwajcarii zarejestrowano 3087 nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków nosicielstwa koronawirusa - poinformował szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG). Jest to największa taka liczba na przestrzeni trwającej od czerwca drugiej fazy pandemii.



Łączna liczba wykrytych w Szwajcarii od początku pandemii infekcji koronawirusowych wzrosła w ten sposób do 74 227, co oznacza 868,7 zakażeń na 100 tys. mieszkańców. W ciągu dwóch ostatnich tygodni nowych zakażeń było w sumie 19 650.



Przez ostatnią dobę zmarło pięć kolejnych dotkniętych infekcją osób, co zwiększyło do 1822 łączną liczbę powiązanych z koronawirusem zgonów, jakie zarejestrowano dotąd w Szwajcarii. Daje to wskaźnik 21,3 zgonów na 100 tys. mieszkańców. W sumie przez ostatnie dwa tygodnie zmarło 31 zakażonych.

18:18 Baseny i siłownie

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz w stanowisku skierowanym do premiera krytycznie ocenił zapowiedź zamknięcia lub ograniczenia funkcjonowania kolejnych branż, m.in. fitness, basenów i saun. Ma to związek z rosnąca liczbą zakażonych COovid-19. Rzecznik MŚP chce też odszkodowania dla tych branż.



Abramowicz w skierowanym do Mateusza Morawickiego piśmie zaapelował o ponowne przeanalizowanie zasadności zakazu prowadzenia działalności branż fitness, basenów i saun na terenie Polski bez względu na strefy, w jakich się one znajdują.

18:16 Portugalia

Liczba osób ubogich, którym pomagają instytucje kościelne w Portugalii, zwiększyła się wraz z nastaniem epidemii koronawirusa o ponad 6000 - wynika z szacunków opublikowanych przez kierownictwo Caritas.



Jak poinformował szef portugalskiego oddziału Caritas Eugenio Fonseca, pomiędzy kwietniem a początkiem października liczba osób, które zgłosiły do tej głównej charytatywnej organizacji kościelnej w związku z koronakryzysem wzrosła zarówno wśród obywateli Portugalii, jak i ludności napływowej, przybyłej do tego kraju z jego byłych kolonii w Afryce, Azji i Ameryce Południowej.

18:14 Gdańsk

W związku z rosnącą liczbą zakażeń w kraju i objęciem Trójmiasta tzw. czerwoną strefą zmienione zostały procedury funkcjonowania placówek prowadzonych przez Gdańskie Koło Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta.



Rozumiejąc skalę zagrożenia dołożyliśmy starań, aby na ile to możliwe zabezpieczyć prowadzone przez Towarzystwo placówki. Powołany sztab kryzysowy na bieżąco monitoruje sytuację, a co za tym idzie wprowadza obostrzenia i restrykcje chroniące naszych podopiecznych - przekazała Dagmara Rybicka, rzeczniczka Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło Gdańskie.



Nowe reguły dotyczą między innymi zmiany w modelu funkcjonowania poszczególnych ośrodków. Wstrzymana została możliwość realizowania praktyk studenckich i wolontariackich. Inaczej wygląda też współpraca z darczyńcami.

18:07 Ukraina

Z powodu Covid-19 zmarł popularny ukraiński bloger Dmytro Stużuk - mąż najbardziej znanej ukraińskiej instagramerki Sofiji Stużuk. Kobieta wiosną pisała, że niebezpieczeństwo związane z SARS-CoV-2 jest wyolbrzymiane.

Według ukraińskiej redakcji BBC mężczyzna zachorował na Covid-19 ok. tygodnia temu.



BBC przypomina, że w marcu blogerka opublikowała długi wpis poświęcony koronawirusowi. Oznajmiła w nim m.in., że wirus był "sztucznie stworzony w 2015 r.".

Bez wątpienia przechodzi się go nie za przyjemnie. Ale niebezpieczeństwo jest jawnie wyolbrzymione. Nie jest on dużo straszniejszy od zwyczajnej grypy, naprawdę. Nie boję się wirusa - twierdziła

18:05 Szwecja

Szpital Uniwersytecki Sahlgrenska w Goeteborgu poinformował o potwierdzeniu pierwszego w Szwecji przypadku ponownego zakażenia SARS-CoV-2.



18:03 Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 15 650 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i zarejestrowano 138 kolejnych zgonów z powodu Covid-19 - poinformował po południu brytyjski rząd.



Koronawirus w Wielkiej Brytanii / RMF FM / RMF FM

Liczba stwierdzonych zakażeń jest wyraźnie - o 3330 - niższa od tej z czwartku, ale nie oznacza to spowolnienia epidemii, bo wahania rzędu dwóch-trzech tysięcy zdarzają się w ostatnim czasie często.

W całym kraju łączna liczba infekcji SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 689 257, co jest 12. najwyższym bilansem na świecie i czwartym w Europie - po Rosji, Hiszpanii i Francji. Jednak Wielka Brytania coraz bardziej zbliża się do znajdującej się na 11. miejscu RPA i prawdopodobnie przed końcem tygodnia ją wyprzedzi.





18:00 Alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła wiadomości SMS z informacją o planowanym objęciu danego powiatu żółtą lub czerwoną strefą epidemiczną. Uwaga! Zasłoń usta i nos - przypominają Alerty RCB.

W czerwonej strefie, czyli obszarze z największymi restrykcjami, od soboty znajdą się 152 powiaty z 16 województw, w tym 11 miast wojewódzkich: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów i Warszawa. Reszta kraju będzie w strefie żółtej.



Mieszkańcy w piątek otrzymują w związku z tym Alerty RCB, w których oprócz apelu o przestrzeganie obowiązku zasłaniania ust i nosa Centrum zamieściło też link odsyłający bezpośrednio do rządowej strony internetowej z informacjami o obowiązujących obostrzeniach.

17:59 Szkolnictwo

Dyrektor szkoły będzie miał obowiązek zorganizować zajęcia stacjonarne, bądź zajęcia na odległość, na terenie szkoły i za pomocą sprzętu, który się tam znajduje, tym uczniom, którzy nie mogą w inny sposób korzystać z kształcenia na odległość - poinformował szef Ministerstwa Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.



17:58 Nauka

Naukowcy twierdzą, że koronawirus SADS-CoV, który atakuje świnie, potencjalnie może przenieść się na człowieka i namnażać się w ludzkich komórkach. U zwierząt wywołuje on biegunkę i wymioty.



17:57 Koszalin

Z 60 ujawnionych pozytywnych przypadków Covid-19 na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 55 to funkcjonariusze Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex oraz trzech instruktorów agencji - poinformowała mjr SG Katarzyna Tomczak.



17:56 Włochy

55 osób zmarło we Włoszech tej doby na Covid-19 i wykryto ponad 10 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem - poinformowało włoskie ministerstwo zdrowia. To rekordowy przyrost infekcji. Federacja lekarzy apeluje do rodaków, by zdecydowali się dobrowolnie na "domowy lockdown".



Łączna liczba zgonów wzrosła we Włoszech do 36 427.



Koronawirus we Włoszech / RMF FM / RMF FM

Poprzedni dobowy rekord zakażeń od początku epidemii padł dzień wcześniej i wynosił ponad 8800. W czwartek poinformowano też o 83 zgonach.



W ciągu ostatniej doby wykonanych zostało 150 tysięcy testów. Liczbę obecnie zakażonych szacuje się na 107 tysięcy. Wykryto dotąd ogółem 391 tysięcy przypadków SARS-CoV-2 we Włoszech.

W szpitalach przybyło 382 następnych chorych na Covid-19, w tym ponad 50 na intensywnej terapii.



Według najnowszych danych jest ponad 4900 aktywnych ognisk koronawirusa. W ciągu tygodnia przybyło ich 1749. Ich liczba rośnie od jedenastu tygodni. Obecność takich ognisk stwierdzono w 102 na 107 prowincji.

17:51 Kościół

W związku ze wzrastającą liczbą zakażeń koronawirusem i nowymi obostrzeniami sanitarnymi biskup zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we mszy św. w niedziele i święta w strefie czerwonej - poinformował rzecznik kurii w Zielonej Górze ks. Andrzej Sapieha.



Dyspensa jest ważna przez cały okres obowiązywania strefy czerwonej. Mogą z niej korzystać zarówno diecezjanie, jak i inni wierni przebywający w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej - dodano w komunikacie.

17:44 Edukacja

W trybie mieszanym w piątek pracowały 1604 placówki oświatowe, a 553 w trybie zdalnym. Pozostałe, czyli 46,3 tys., działało normalnie - przekazało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Liczba szkół pracujących w piątek w sposób inny niż stacjonarny jest najwyższa od początku roku szkolnego.



Dane zebrane od kuratorów oświaty na podstawie informacji od dyrektorów są z piątku z godziny 14.00.



Zgodnie z nimi w trybie stacjonarnym w piątek pracowało 46 327 przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, czyli 95,55 proc. wszystkich.

17:40 Od soboty zamknięte baseny i siłownie

Benefit Systems ocenia, że decyzja rządu o zamknięciu obiektów sportowo-rekreacyjnych jest niezrozumiała i wydaje się nie do końca przemyślana. Firma w przesłanym komunikacie przewiduje, że zakaz działalności może najmocniej uderzyć w małe firmy.



Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego od soboty, w związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem, w całej Polsce zawieszona zostanie działalność m.in. basenów i siłowni.



Benefit Systems, który jest operatorem systemu kart sportowych MultiSport oraz właścicielem największej liczby klubów fitness w Polsce (na koniec czerwca sieć składała się ze 159 obiektów, m.in. pod markami Zdrofit i Fabryka Formy) przekonuje, że w reżimie sanitarnym i przy ograniczeniach, obowiązujących dotychczas w strefach żółtej i czerwonej, obiekty sportowo-rekreacyjne nie tworzyły podwyższonego ryzyka epidemiologicznego.



Paradoksalnie, to właśnie one są bardziej bezpieczne niż wiele innych publicznych miejsc, w których nie da się dopilnować dezynfekcji czy dystansu społecznego tak skutecznie, jak np. w klubie fitness - napisał Benefit Systems.

17:36 Dolny Śląsk

Są wyniki testów młodych podopiecznych Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Wierzbicach na Dolnym Śląsku. Zakażenie koronawirusem potwierdzono u 3 z 51 niepełnosprawnych mieszkańców ZOL-u.

Wcześniej Covid-19 zdiagnozowano u 12 z 17 sióstr Józefitek, które prowadzą placówkę. W instytucji brakowało personelu. Obecnie sytuacja jest opanowana.

17:35 Komunikacja w czasach pandemii

Z powodu wprowadzenia czerwonej strefy w Krakowie, od jutra zaczną obowiązywać zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w stolicy Małopolski.



Jak zapewniają urzędnicy na ulice wyjedzie więcej tramwajów i autobusów.

W pojazdach komunikacji publicznej obłożenie będzie mogło sięgać tylko 30% wszystkich miejsc. Więcej kursów przewidzianych jest przede wszystkim w godzinach porannego szczytu mówi - Sebastian kowal z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

Niektóre pojazdy zostaną zamienione na autobusy przegubowe. W związku z tym do autobusów wejdzie więcej pasażerów. W porannym szczycie 30 dodatkowych autobusów i ok. 10 tramwajów - dodaje.

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych na miasto w najbliższy weekend wyjadą także specjalne dodatkowe linie dojeżdżające na największe krakowskie cmentarze.

17:26 Opolskie

Ewakuacja podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich na Opolszczynie. Chodzi o kilkadziesiąt osób zakażonych koronawirusem. Podopieczni DPS-u są przewożeni m.in. do szpitala w Białej, który od kilku dni przyjmuje wyłącznie pacjentów z Covid-19. W Domu Pomocy Społecznej koronawirusa stwierdzono u 33 z 40 seniorów.

Do tej pory zakażonymi zajmowały się prowadzące placówkę siostry zakonne. Decyzję o ewakuacji podjął wojewoda Adrian Czubak. W województwie opolskim ogniska koronawirusa stwierdzono już w 13 Domach Pomocy Społecznej. Zachorowało w nich ok. 300 osób.

17:16 Szczecin

Dzienne domy pomocy społecznej w Szczecinie od poniedziałku będą działały w ograniczonym zakresie - poinformował rzecznik szczecińskiego MOPR. Seniorzy nie będą przychodzili na zajęcia, pracownicy placówek będą kontaktować się z nimi telefonicznie.



Ograniczenie działania dotyczy placówek przy ul. Potulickiej, Krasińskiego i Ściegiennego. Seniorzy nie będą przychodzili na zajęcia.



17:15 Czechy

Liczba infekcji SARS-CoV-2 w Czechach będzie rosnąć przez 10-14 dni - powiedział minister zdrowia Roman Prymula. Przedstawiciele władz zapewnili również na konferencji prasowej, że systemowi opieki zdrowotnej nie grozi zapaść.



Jeśli podjęte środki nie przyniosą rezultatów, to w drugiej połowie października będziemy mieli od 200 do 250 tys. zakażonych osób - ocenił dyrektor Instytutu Statystyki i Informacji Medycznej Ladislav Duszek.



Czeskie ministerstwo zdrowia szacuje na 5 tys. liczbę osób, które pod koniec października będą musiały być hospitalizowane z powodu Covid-19. Obecnie w szpitalach przebywa około 3 tys. pacjentów z tą chorobą. W pesymistycznym wariancie szpitale będą potrzebować około 1000 miejsc na oddziałach intensywnej terapii.

17:10 Radom

Zgodnie z zaleceniem wojewody mazowieckiego Radomski Szpital Specjalistyczny ma zapewnić 200 łóżek dla pacjentów z Covid-19.



Chorzy, którzy obecnie są leczeni w szpitalu przy ul. Tochtermana na inne schorzenia, mają być stopniowo przewożeni do innych placówek.



Rzeczniczka szpitala Elżbieta Cieśla zwróciła uwagę na to, że wojewoda podjął taką decyzję po upływie niespełna trzech tygodni od momentu, kiedy lecznica przy ul. Tochtermana, pełniąca przez kilka miesięcy rolę szpitala jednoimiennego zakaźnego, ponownie wróciła do normalnej pracy jako szpital wielospecjalistyczny.



Cieślak zaznaczyła, że obecnie w szpitalnych oddziałach leczonych jest około 300 pacjentów z różnymi schorzeniami i w różnym stanie.

17:09 Włochy

Na uczelniach we Włoszech ryzyko zakażenia koronawirusem jest minimalne, mieszany system nauczania działa - zapewnił minister szkolnictwa wyższego i badan naukowych Gaetano Manfredi. Podkreślił, że problemem są warunki dojazdu na uniwersytety.



Odnosząc się do trybu nauczania na uczelniach we Włoszech, będącego połączeniem zdalnego i tradycyjnego w budynkach, szef resortu oświadczył: We wrześniu uruchomiliśmy mieszany system, świadomi tego, że staniemy w obliczu ekspansywnej fazy wirusa i tak też się stało.

17:07 Branża fitness w obliczu pandemii

Liczę, że w poniedziałek spotkam się z przedstawicielami branży fitness. Sytuacji, w jakiej się ona znalazła w związku z pandemią, poświęciliśmy w piątek sporo uwagi - powiedział PAP wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.



Od soboty oprócz wprowadzanych ograniczeń w działalności m.in. restauracji i sklepów, będą nieczynne baseny i siłownie - wynika z nowych obostrzeń w związku z Covid-19.



Branża fitness zapowiada na sobotę protest. "Zamknięcie oznacza dla większości z nas definitywny koniec" - twierdzi Polska Federacja Fitness i wskazuje: "Nie ma na to zgody". "W przypadku braku wypracowania rozwiązań pozostanie nam protest. W sobotę nasza branża będzie musiała pojawić się pod Sejmem w Warszawie" - informuje w oświadczeniu opublikowanym m.in. w mediach społecznościowych.

17:04 Badania

Ponad dwie trzecie (70 proc.) Polaków deklaruje, że zasłania usta i nos maseczką, a 12 proc. twierdzi, że zasłania nią jedynie usta - wynika z raportu Kantar "Korzystanie z maseczek w miejscach publicznych". Co dziesiąty respondent jako osłonę wybiera przyłbicę lub półprzyłbicę.



Z badania Kantar wynika także, że 4 proc. badanych zasłania usta i nos częścią odzieży, np. szalikiem. 2 proc. respondentów twierdzi, że w ogóle nie zasłania ust ani nosa w przestrzeni publicznej, a kolejne 2 proc. odmówiło odpowiedzi na to pytanie.



Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Do poprawnego zakładania maseczki najrzadziej przyznają się osoby najmłodsze, z niższym wykształceniem, ze średnich miast (20-100 tys.) i z miast powyżej 500 tys. mieszkańców oraz regionów dolnośląskiego i wielkopolskiego - wynika z raportu. Poprawne noszenie maseczki częściej deklarują kobiety (72 proc.) niż mężczyźni (69 proc.). Najczęściej są to osoby w wieku od 45 do 64 lat ze wschodnich regionów Polski.



Z kolei do noszenia maseczki tylko na ustach częściej przyznają się osoby z największych miast i z regionu centralnego.



Badanie wykazało, że przyłbice najbardziej popularne są na Dolnym Śląsku.



17:02 Belgia

Dane władz belgijskich pokazują duży wzrost liczby osób, u których wykryto koronawirusa. Liczba chorych w szpitalach podwoiła się, a 7-dniowa średnia liczba zgonów wzrosła o ok. 90 proc. w porównaniu z danymi z poprzedniego tygodnia - informuje telewizja VRT.



W tygodniu między 6 a 12 października średnio 5976 osób każdego dnia miało pozytywny wynik testu na obecność nowego koronawirusa. Jest to wzrost o 96 proc. w porównaniu z danymi z poprzedniego tygodnia (od 29 września do 5 października), kiedy to dochodziło do średnio 3047 infekcji dziennie. W poniedziałek 12 października 8582 osoby w Belgii uzyskały pozytywny wynik testu na koronawirusa.



Liczba osób z Covid-19 wymagających leczenia szpitalnego również gwałtownie rośnie. W tygodniu od 9 do 15 października do belgijskich szpitali przyjmowano codziennie średnio 193 osoby. Jest to wzrost o 101 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem (od 2 do 8 października), kiedy do krajowych szpitali przyjmowano średnio 98 pacjentów z Covid-19 dziennie.

17:01 Sanatoria

Bez konsekwencji przesunięcia na koniec kolejki i utraty terminu od dziś można przesunąć pobyt w sanatorium - dowiedział się nasz dziennikarz w Narodowym Funduszu Zdrowia. Taki zapis znalazł się w najnowszych wytycznych przesyłanych dziś popołudniu do oddziałów wojewódzkich NFZ.



16:58 Kujawsko-Pomorskie

W szpitalach w woj. kujawsko-pomorskim leczonych jest 423 chorych na Covid-19 - poinformował wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Łącznie zabezpieczonych dla potrzeb tych pacjentów jest tysiąc łóżek. Zajętych jest 31 z 83 respiratorów dla pacjentów covidowych.



W tej chwili 423 osoby chore na COVID-19 przebywają w szpitalach w województwie kujawsko-pomorskim. 135 z nich jest w stanie dobrym, a reszta w stanie średnim lub ciężkim. 31 osób potrzebuje wsparcia respiratora - podkreślił wojewoda Bogdanowicz.

16:42 Polityka

Rząd wprowadza ograniczenia dla firm, ale nie oferuje im żadnej konkretnej pomocy. Dziś o północy wchodzą w życie nowe koronawirusowe restrykcje - zamknięte zostaną siłownie i baseny, restauracje będą mogły gościć klientów tylko do godz. 21, są także limity dotyczące liczby gości. Dla wielu firm nadchodzi trudny czas.



16:38 Zakopane

74 łóżka szpitala powiatowego w Zakopanem decyzją wojewody małopolskiego od poniedziałku zostaną przeznaczone dla chorych na COVID-19 - powiedział starosta tatrzański Piotr Bąk.



Rozważane jest udostępnienie intensywnej terapii na potrzeby walki z pandemią. Mieszkańcy obawiają się utraty jedynego szpitala podstawowej opieki zdrowotnej w powiecie, a personel boi się o swoje zdrowie.

16:34 Pandemia w Europie

Sytuacja pandemiczna w UE jest bardzo poważna - przyznał w piątek szef Rady Europejskiej Charles Michel zapowiadając większą koordynację działań państw członkowskich w sprawie zwalczania koronawirusa. Jak zapewniał nikt nie bagatelizuje rozwoju wydarzeń.



16:33 Unia Europejska

Kanclerz Niemiec Angela Merkel odwołała w piątek z powodu pandemii Covid-19 zaplanowany na 26 listopada szczyt UE w Berlinie, na którym miały być omówione relacje z Chinami.



W kontekście pandemii daliśmy jasno do zrozumienia, że nie pozwolimy na odbycie nieformalnego szczytu. Musimy się bez niego obejść - powiedziała Merkel dziennikarzom po zakończeniu dwudniowego posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli.



Niemcy sprawują w tym półroczu prezydencję w UE i dlatego spotkanie miało odbyć się w Berlinie.

16:30 Edukacja

Od poniedziałku szkoły ponadpodstawowe w strefie czerwonej będą działać tylko zdalnie, a w strefie żółtej będą działać w systemie mieszanym, gdzie połowa uczniów będzie się uczyć zdalnie, a połowa stacjonarnie - informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.



16:25 Małopolska

Cztery szpitale w Małopolsce zostały wyznaczone przez Małopolski Urząd Wojewódzki jako szpitale dedykowane pacjentom z koronawirusem. Będą to placówki w Oświęcimiu, Tarnowie, Zakopanem i Limanowej.



W każdym ze szpitali powstanie około 100 łózek dla pacjentów, którzy będą wymagali hospitalizacji.

To forma zogniskowania opieki nad osobami najciężej chorymi oraz wymagającymi podłączenia do respiratorów. Wraz ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie, Szpital Powiatowy w Oświęcimiu, a także Szpital Powiatowy w Limanowej mają tworzyć sieć placówek wyspecjalizowanych. Oznacza to jednak, że w niektórych szpitalach, by zabezpieczyć liczbę łożek covidowych, trzeba będzie wstrzymać przyjęcia lub całkowicie zamknąć niektóre oddziały.



16:14 Włochy

Włochy mają siłę, by pokonać obecną falę zakażeń koronawirusem - zapewnił minister zdrowia Roberto Speranza. Przyznał, że sytuacja jest poważna.



Podczas wizyty w regionie Emilia-Romania szef resortu zdrowia oświadczył odnosząc się do wybuchu epidemii: Między lutym, marcem i kwietniem Włochy pokazały, że są wielkim krajem; Włochy, a nie rząd.



To musi być nasz nowy punkt wyjścia. Mamy siły i energię, by zmniejszyć krzywą zakażeń, która wywołuje niepokój - dodał Speranza. Wyjaśnił, że władze poszczególnych regionów, gdy jest to konieczne, mogą wprowadzić bardziej restrykcyjne kroki.



Sytuacja jest poważna, ludziom trzeba zawsze mówić prawdę. W związku z tą sytuacją pracujemy nad odpowiednimi reakcjami i wyważonymi krokami - dodał minister.



W czwartek, gdy wykrytych zostało ponad 8800 przypadków koronawirusa, w raporcie resortu zdrowia i Instytutu Służby Zdrowia podkreślono, że we Włoszech epidemia weszła w "ostrą fazę".

16:13 Kościół - nie będzie liczenia wiernych

W trosce o zdrowie i życie wiernych, w kontekście ogłoszonych w czwartek kolejnych obostrzeń epidemicznych dotyczących m.in. zgromadzeń liturgicznych, planowane na najbliższą niedzielę liczenie wiernych nie odbędzie się - poinformowało biuro prasowe Episkopatu.



Liczenie wiernych we wszystkich kościołach odbywa się tradycyjnie raz w roku, w jedną z niedzielę października. W tym roku miało mieć miejsce w 18 października.

16:11 Piłka ręczna

Przeprowadzone w czwartek w Torus Wybrzeżu testy na obecność koronawirusa przyniosły dziewięć wyników pozytywnych. W związku z tym zaplanowany w niedzielę w Gdańsku mecz ekstraklasy piłkarzy ręcznych z Chrobrym Głogów został przełożony.



Większość chłopaków przebywa w domach, czuje się dobrze i nie ma większych objawów. Oczywiście zaplanowany w niedzielę w naszej hali mecz z Chrobrym Głogów odbędzie się w innym terminie. Na razie nie wiadomo, kiedy wznowimy treningi i wrócimy do gry, bo to zależy od tego, kiedy zakończymy kwarantannę. A obecnie przebywa na niej cała drużyna - powiedział menedżer klubu Damian Wleklak.

W czterech ligowych spotkaniach gdańszczanie zdobyli punkt i zamykają tabelę ekstraklasy .

16:10 Kościół

Biskup - senior diecezji łowickiej Józef Zawitkowski trafił do szpitala - poinformowała kuria diecezjalna w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej. Proszono jednocześnie o modlitwę w jego intencji.



"Kuria Diecezjalna Łowicka informuje, że Ksiądz Biskup Józef Zawitkowski przebywa w szpitalu. Biskupi, kapłani i osoby życia konsekrowanego proszą o modlitwę w jego intencji. Prośmy Boga o zdrowie dla Księdza Biskupa w naszych parafiach i indywidulanych modlitwach" - czytamy w komunikacie, pod którym podpisał się wikariusz generalny biskup pomocniczy Wojciech Osial.



Biskup Józef Zawitkowski ma 82 lata. Święcenia biskupie przyjął 9 czerwca 1990 r. w katedrze w Łowiczu. Po podziale administracyjnym Kościoła w w Polsce 25 marca 1992 r. został on mianowany biskupem pomocniczym dla nowoutworzonej diecezji łowickiej. W Konferencji Episkopatu Polski w latach 90. był członkiem Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego, w ramach, której pełnił funkcję przewodniczącego Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej. 9 grudnia 2013 r. przeszedł na emeryturę zostając biskupem seniorem.

16:01 Warszawa

"Codziennie mamy coraz więcej osób do badania" - mówią RMF FM pracownicy mobilnego punktu pobrań wymazów do testu na koronawirusa w Warszawie. Na parkingu urzędu dzielnicy Ursynów codziennie od samego rana ustawiają się kolejki setek samochodów. Damian Chochół, kierownik punktu drive-thru powiedział nam, że w punkcie tym dziennie pobieranych jest 500-600 wymazów. W Warszawie jest obecnie 14 takich punktów, w poniedziałek zacznie działać 15.



Punkt poboru wymazów, Warszawa Piotr Szydłowski / RMF FM

15:59 Zakopane

76 łóżek szpitala powiatowy im. Chałubińskiego w Zakopanem decyzją wojewody małopolskiego od poniedziałku zostanie przeznaczona dla chorych na Covid-19 - powiedział starosta tatrzański Piotr Bąk. Rozważane jest udostępnienie intensywnej terapii na potrzeby walki z pandemią. Mieszkańcy obawiają się pozbawienia jedynego szpitala podstawowej opieki zdrowotnej w powiecie, a personel szpitala boi się o swoje zdrowie.





15:57 Wrocław

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk poinformował w piątek, że nie jest już zakażony koronawirusem. "Nie tyle wracam do pracy, bo przecież w niej cały czas byłem, ale wracam do Ratusza" - napisał Sutryk na Facebooku.

Prezydent Wrocławia przebywał w domowej izolacji od 2 października. Dzień później poinformował, że miał kontakt z osobą pozytywnie zdiagnozowaną na obecność wirusa SARS-CoV-2 i że testy wykazały zakażenie również u niego. Sutryk przechodził chorobę bezobjawowo.





15:38 Bez alkoholu w brytyjskim parlamencie

Od soboty z powodu pandemii Covid-19 zakazana zostanie sprzedaż alkoholu we wszystkich barach i restauracjach w brytyjskiej Izbie Gmin, niezależnie od tego, czy podają one także jedzenie, czy nie - ogłosił spiker izby Lindsay Hoyle.

W czwartek brytyjski minister zdrowia Matt Hancock ogłosił, że w Londynie od soboty zacznie obowiązywać drugi - wysoki - stopień restrykcji, co oznacza m.in. zakaz spotkań osób z różnych gospodarstw domowych w pomieszczeniach zamkniętych. Puby, bary i restauracje mogą jednak pozostać otwarte.





15:12 Bałagan z testami

Coraz więcej osób alarmuje, że mimo uzyskania pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa, nikt nie wpisuje ich na listę osób zakażonych. Nie są też objęci kwarantanną.

Chodzi o pacjentów, którzy wykonali prywatne testy. Część z nich po uzyskaniu takich wyników nie może uzyskać żadnej pomocy, nie zostali zgłoszeni do sanepidu.





15:03 Wielkopolska

Poznański szpital MSWiA nie będzie placówką do walki z koronawirusem - zapewnił wojewoda wielkopolski. Lekarze z tej jednostki alarmowali wcześniej, że przekształcenie placówki w jednoimienną stanowi zagrożenie dla życia pacjentów. O tej sprawie pisaliśmy <<< TUTAJ >>>





14:43 Koronawirus a Europa

Sytuacja pandemiczna w UE jest bardzo poważna - przyznał szef Rady Europejskiej Charles Miche, zapowiadając większą koordynacje działań państw członkowskich w sprawie zwalczania koronawirusa. Jak zapewniał nikt nie bagatelizuje rozwoju wydarzeń.

Od początku pandemii było bardzo dużo koordynacji, ale to prawda, kwestia zdrowia jest głównie kompetencją władz krajowych. Musimy zatem pracować z państwami członkowskimi, wspólnie dokonywać postępu - mówił Michel na konferencji prasowej po zakończeniu dwudniowego szczytu UE w Brukseli.

13:43 Hiszpania

Minister zdrowia Hiszpanii Salvador Illa ogłosił wprowadzanie w najbardziej dotkniętych koronawirusem regionach kolejne obostrzenia epidemiczne. Zaznaczył, że restrykcje będą wprowadzane na krótki czas. Zapowiedział też, że święta Bożego Narodzenia będą stały pod znakiem restrykcji.

13:40 Ewakucja DPS-u w Borkach Wielkich

Wojewoda opolski podjął decyzję o ewakuacji kilkudziesięciu zakażonych koronawirusem z Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich, gdzie zakażenie stwierdzono niemal u wszystkich z 40 podopiecznych. Dom Pomocy Społecznej dla seniorów jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.

Chorzy zostali przewiezieni m.in. do szpitala w Białej, który od kilku dni przyjmuje tylko pacjentów z covidem.

13:21 Wojskowe ćwiczenia

Szef SGWP gen. Rajmund Andrzejczak podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu szkolenia rezerwy w związku z pandemią koronawirusa. Do końca roku wstrzymane są także weekendowe szkolenia rotacyjne oraz szkolenia poligonowe żołnierzy WOT.

12:59 Remdesivir

Analizy prowadzone pod patronatem Światowej Organizacji Zdrowia nie potwierdziły, że lek przeciwwirusowy remdesivir skraca hospitalizację lub zmniejsza ryzyko zgonu z powodu Covid-19. Zaprzecza to badaniom prowadzonym w USA, a opublikowanym przed kilkoma dniami.

Producent leku amerykańska firma Gilead twierdzi w oświadczeniu opublikowanym przez Reutersa, że badania przez nią prowadzone są bardziej wiarygodne, randomizowane, realizowane zgodnie z zasadami tzw. podwójnej próby.

Remdesivir jest lekiem przeciwwirusowym, początkowo przeznaczony był do leczenia gorączki krwotocznej wywołanej przez wirusa ebola. Wraz z wybuchem pandemii zaczęto go testować, a także stosować u pacjentów z chorobą Covid-19. Lek ten otrzymał w czasie choroby prezydent USA Donald Trump.

12:57 Koszalin

Ognisko zakażeń koronawirusem w Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Zakażonych jest 60 osób. To w większości uczestnicy szkolenia Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex. Przyjechali z całej Unii Europejskiej.

Chorzy przebywają w budynku wyznaczonym na izolatorium, pozostali, niezakażeni uczestnicy szkolenia w kwarantannie. Pierwsze objawy złego samopoczucia wystąpiły tydzień temu. W tym tygodniu wszyscy przeszli testy: dodatnie wyniki ma 3 instruktorów, pracownik obsługi, 1 funkcjonariusz Straży Granicznej i 55 uczestników szkolenia m.in. ze Szwecji, Grecji, Niemiec i Polski. Wszyscy czują się dobrze.

Nie wiadomo, jak doszło do zakażenia. Przed przyjazdem do Koszalina wszyscy uczestnicy mieli ujemne wyniki testów, pomieszczenia, w których się szkolili były codziennie ozonowane i dezynfekowane, był też obowiązek noszenia masek.





12:54 Legnica

U dwóch pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy wykryto zakażenia koronawirusem, a kolejnych dziesięciu jest w kwarantannie. Z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej dyrektor legnickiego sanepidu rekomenduje zamknięcie wszystkich szkół w powiecie i mieście Legnica.



W ciągu ostatniej doby w powiecie legnickim wykryto osiem zakażeń koronawirusem, a w samej Legnicy 18. Od soboty powiat legnicki zostanie objęty czerwoną strefą.



12:53 Archidiecezja warszawska

W związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem i z tym, że parafie stolicy znalazły się w czerwonej strefie kard. Kazimierz Nycz wydał komunikat, w którym na terenie archidiecezji warszawskiej udzielił dyspensy od uczestnictwa we mszy św. w niedziele i święta nakazane.





12:49 Nie żyje proboszcz franciszkańskiego klasztoru w łódzkich Łagiewnikach

Nie żyje ojciec Marek Zienkiewicz, proboszcz franciszkańskiego klasztoru w łódzkich Łagiewnikach. Był zakażony koronawirusem - poinformowano na Facebooku archidiecezji łódzkiej.



Proboszcz Marek Zienkiewicz kierował klasztorem franciszkanów od sierpnia. Zmarł w środę.



Dwóch zakonników jest w szpitalu. Pozostali franciszkanie są poddani kwarantannie w klasztorze.



Metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś z uwagi na rosnącą liczbę zakażeń SARS-CoV-2 udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w mszach świętych. Dyspensa obowiązuje do 15 listopada.

12:47 Szpital MSWiA w Poznaniu

Szpital MSWiA w Poznaniu dostał dziś polecenie nieprzyjmowania pacjentów. Lekarze sami muszą szukać miejsca w innych placówkach dla ok. 180 pacjentów. Nie mamy gdzie ich przekazać (...). Mamy w tej chwili pilnych pacjentów do operacji, krwawiących chorych, którzy nieoperowani będą musieli niestety umrzeć - mówi ordynator chirurgii.



12:45 Apel do premiera ws. edukacji

Prezes ZNP apeluje do premiera o przejęcie osobistego nadzoru nad edukacją. "Mamy sytuację bezkrólewia" - ostrzega Sławomir Broniarz.



12:21 Woj. łódzkie

Jest pierwsza decyzja wojewody łódzkiego o skierowaniu 4 lekarzy do pracy w oddziałach leczących zakażonych SARS-CoV-2. To czterech lekarzy anestezjologów. Trzech wojewoda skierował do szpitala im. Biegańskiego, jednego do szpitala w Tuszynie - poinformowała rzeczniczka wojewody łódzkiego Dagmara Zalewska.

12:12 Doroczne liczenie wiernych w Kościele

Mimo związanych z pandemią ograniczeń liczby wiernych w świątyniach w najbliższą niedzielę 18 października odbędzie się w kościołach w Polsce doroczne liczenie obecnych na mszach św. (dominicantes) i przystępujących do komunii św. (communicantes) - podał Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego.



W komunikacie przekazanym w piątek PAP podkreślono, że "zebrane w ten sposób informacje będą stanowiły bezcenne źródło wiedzy i pomogą w rozeznawaniu wyzwań, jakie niesie ze sobą epidemia".



Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego informuje jednocześnie, że "wyniki tego badania nie będą mogły być porównane z danymi z poprzednich lat".

12:10 Koszykówka

W zespole mistrza Polski koszykarzy Zastal Enea BC Zielona Góra wykryto dwa przypadki koronawirusa - poinformował klub. W związku z tym cała drużyna została skierowana decyzją sanepidu na kwarantannę do 22 października.



Nie odbędą się tym samym najbliższe dwa ligowe mecze zielonogórzan - 18 października w Radomiu z HydroTruckiem i 21 października w Zielonej Górze z PGE Spójnią Stargard - poinformowała Polska Liga Koszykówki.



Według nieoficjalnych informacji jednym z zakażonych jest kapitan zespołu i reprezentacji 35-letni Łukasz Koszarek.



12:08 Sejm

We wtorek odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu, na którym posłowie mają zająć się ustawą o służbie zdrowia. Ma ona wprowadzić między innymi ustawowy obowiązek zakrywania ust i nosa.

12:07 Indonezja i Filipiny

W ciągu doby w Indonezji odnotowano 4301 przypadków zakażenia koronawirusem, przez co ogólny bilans epidemii wzrósł do 353 461 - podał resort zdrowia tego kraju. Jest to najwięcej w Azji Południowo-Wschodniej.



Na Filipinach stwierdzono 3139 nowych przypadków SARS-CoV-2. Tym samym w tym kraju od wybuchu pandemii zdiagnozowano 351 750 zakażeń koronawirusem.



Jeśli chodzi o ofiary śmiertelne, to w Indonezji w związku z Covid-19 zmarło kolejnych 79 osób, przez co ogólny bilans wzrósł do 12 347 i również jest to najwięcej w regionie Azji Południowo-Wschodniej.



Na Filipinach stwierdzono do tej pory 6531 zgonów, w tym 34 w ciągu ostatniej doby - podało ministerstwo zdrowia tego kraju. Filipiny są drugim krajem w regionie z największą liczbą ofiar śmiertelnych w związku z Covid-19.





12:05 Dramatyczny apel chorej na raka

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyka rozważa przekształcenie szpitala MSWiA w lecznicę jednoimienną przeznaczoną dla chorych na Covid-19. Jedna z pacjentek placówki - chorująca na chłoniaka - przekonuje, że to postanowienie będzie miało tragiczne konsekwencje. Dla nas te działania, które on wykonuje (wojewoda - przyp. RMF FM) są powolnym naszym uśmiercaniem. Nie będzie gdzie się leczyć, nie będzie tej opieki. Jeszcze raz proszę, jeżeli jest taka możliwość, bardzo proszę o rozpatrzenie jeszcze raz tej lokalizacji - zaznacza w chwytającym za serce nagraniu Sylwia Gajewska.



12:03 Unijny szczyt

Premier Finlandii Sanna Marin opuściła posiedzenie Rady Europejskiej po otrzymaniu informacji, że miała kontakt z osobą zakażoną koronawirusem.



Jak przekazała Marin, na szczycie UE jej kraj będzie reprezentował premier Szwecji Stefan Loefven. Finka wyjechała z Brukseli; ma przejść test na koronawirusa jak tylko wróci do kraju.



Wcześniej w czwartek z podobnych powodów ze spotkania musiała wyjść przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W posiedzeniu z powodu kwarantanny nie biorą udziału premier Mateusz Morawiecki i szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

12:01 Zachodniopomorskie

Dwóch lekarzy, w tym anestezjologa, lekarza rezydenta i dwóch fizjoterapeutów, skierował do pracy przy pacjentach z Covid-19 wojewoda zachodniopomorski. Kolejne takie decyzje mają zostać podjęte w najbliższych dniach.





11:55 Małopolska

Małopolska znów na czele województw z największą liczbą nowych zachorowań na Covid-19. Co siódme zakażenie koronawirusem stwierdzono właśnie w tym regionie. Dzisiaj to 1114 przypadków - o niemal 200 mniej niż wczoraj, ale martwi liczba zmarłych z powodu Covid-19.

W Małopolsce poprzedniej doby zmarło aż 24 pacjentów zakażonych koronawirusem. Najmłodszy z nich miał 52, a najstarsza 101 lat. Cztery osoby nie miały żadnych chorób współistniejących. W sumie w województwie od początku pandemii z powodu Covid-19 zmarło już ponad 300 osób.

11:52 Apel MSZ

W związku z przyspieszającą pandemią koronawirusa Ministerstwo Spraw Zagranicznych wprowadziło trzeci stopień ostrzeżenia. To oznacza, że obowiązuje zalecenie: nie podróżuj wtedy, kiedy nie jest to konieczne.



11:45 Słowacja

Ministerstwo zdrowia Słowacji poinformowało o 2075 nowych przypadkach zakażenia SARS-CoV-2 w ciągu ostatniej doby. To najwyższy przyrost w tym kraju od początku epidemii. Wykonano ponad 14 tys. testów.



Według statystyków resortu liczba aktualnie zakażonych podwoiła się w ciągu tygodnia. Obecnie wynosi ponad 19 tys. W szpitalach jest 540 pacjentów z Covid-19, w tym 18 na oddziałach intensywnej terapii, a 51 chorych korzysta z respiratorów. Najwięcej nowych przypadków przybyło w rejonie miast Bardejów, Czadca i Żylina, położonych w pobliżu granicy z Polską.



Do tej pory odnotowano 71 zgonów osób z Covid-19, w ciągu ostatniej doby nikt nie zmarł.

11:41 Radom

14 policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego radomskiej policji ma pozytywny wynik na obecność koronawirusa - poinformowała Justyna Leszczyńska z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.



Rzeczniczka dodała, że mimo nieobecności w pracy części funkcjonariuszy drogówki służba odbywa się normalnie.



Jeśli będzie taka potrzeba, nasi policjanci będą wspierani przez funkcjonariuszy z innych jednostek - zapewniła Leszczyńska.

11:39 Edukacja

W środę ponad pół miliona nauczycieli miało swoje święto. "Ostatnie statystyki nie są najlepsze, myślałam sobie o tym, jak długo jeszcze będą mogła pracować normalnie" - mówi RMF FM o swoich refleksjach z tego dnia Krystyna Moroszkiewicz, już emerytowana, ale wciąż ucząca polskiego nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie.



Rozmowa Grzegorza Kwolka z Krystyną Moroszkiewicz Piotr Szydłowski / RMF FM

11:05 Bułgaria

W Bułgarii w ostatniej dobie odnotowano 914 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od początku epidemii w tym kraju. Odsetek pozytywnych wyników testów na obecność SARS-CoV-2 po raz pierwszy przekroczył 14 proc. Zmarło 15 osób z Covid-19.



Łączna liczba zgonów zbliża się do 1000, a ogólna liczba zakażonych wzrosła do 27 505. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w Sofii (260), Błagojewgradzie (91) i Tyrgowiszte (45). Regiony dwóch ostatnich miast zostały ogłoszone przez władze sanitarne strefami czerwonymi; odradza się podróżowanie do nich i ich opuszczanie.



Hospitalizowanych pacjentów z Covid-19 jest obecnie dwukrotnie więcej niż w minionym tygodniu (wzrost do 1426 pacjentów), podwoiła się też ich liczba na oddziałach intensywnej terapii (do 74). Zakażonych koronawirusem pracowników medycznych jest już 1483. W niektórych szpitalach we wschodniej części kraju brakuje personelu medycznego. W szpitalu w mieście Ajtos, niedaleko Burgas na południowym wschodzie, pozostał tylko jeden lekarz.

11:00 TESTY

W ciągu doby wykonano ponad 50,8 tys. testów na wykrycie koronawirusa, wobec ponad 64,5 tys. poprzedniego dnia. Lekarze rodzinni od czasu, gdy uzyskali taką możliwość zlecili już swoim pacjentom 143 248 badań w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2, ostatniej doby 19 408.



Ogółem przebadano dotąd 3 886 154 próbek pobranych od 3 732 187 osób.



10:59 Warszawa - karetki covidowe

W związku z coraz trudniejszą sytuacją i wzrostem liczby zakażonych uruchomiliśmy w Warszawie dodatkowo dwie karetki covidowe - poinformował Piotr Owczarski z "Meditransu". Dodał, że w rejonie obsługiwanym przez WSPRiTS "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie pracują cztery tzw. karetki covidowe.

Karetki covidowe są odpowiedzialne za odbiór pacjenta z podejrzeniem zakażenia lub ze stwierdzonym zakażeniem koronawirusem ze szpitala lub z domu pacjenta i przewiezienie go do lecznicy specjalistycznej, która zajmie się jego leczeniem - powiedział Owczarski.

10:42 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA - NAJWIĘKSZA LICZBA ZGONÓW OD POCZĄTKU PANDEMII

Resort zdrowia poinformował dziś o 7 705 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. Są to osoby z województw: małopolskiego (1105), mazowieckiego (911), śląskiego (769), łódzkiego (648), wielkopolskiego (592), podkarpackiego (563), pomorskiego (547), kujawsko-pomorskiego (470), dolnośląskiego (441), świętokrzyskiego (314), zachodniopomorskiego (311), lubelskiego (284), opolskiego (221), podlaskiego (201), warmińsko-mazurskiego (181), lubuskiego (147).

Ostatniej doby zmarły 132 zakażone osoby. Spośród nich 120 miało tzw. choroby współistniejące. To największa liczba zgonów osób chorych na Covid-19 od początku pandemii.



Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 157 608 zakażonych. Nie żyje 3 440 chorych na Covid-19.





10:33 Zajęta łóżka i respiratory

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 6980 chorych, u których potwierdzono zakażenie. 540 z nich podłączonych jest do respiratorów - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Od początku epidemii wyzdrowiało 87 773 chorych. W ciągu doby przybyło 2185 ozdrowieńców. Na kwarantannie przebywa 311 625 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 41 498 osób.









10:12 Rosja

W Rosji dobowy przyrost zakażeń koronawirusem po raz pierwszy przekroczył próg 15 tys.; od czwartku wykryto 15 150 przypadków - poinformował sztab rządowy. W ciągu minionej doby zmarło 232 chorych z Covid-19. Wyleczonych zostało 8485 osób.

Ogólna liczba zakażeń od początku epidemii wzrosła do 1 369 313, liczba ozdrowieńców - do 1 056 582, a liczba osób zmarłych na skutek zakażenia - do 23 723.

10:08 Małopolska

Jak nieoficjalnie dowiedzieli się reporterzy RMF FM, w Małopolsce ostatniej doby stwierdzono 1114 nowych przypadków Covid-19. To o blisko 200 zakażonych mniej niż wczoraj, ale to co niepokoi, to duży wzrost zachorowań wśród pracowników służby zdrowia.

W samym tylko Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie choruje blisko stu pracowników. Jak mówi rzeczniczka szpitala Maria Włodkowska, to nie są zakażenia wewnątrzszpitalne, ale takie które pracownicy przynoszą z zewnątrz. Przede wszystkim zarażają się od swoich dzieci.

09:29 Limity osób w sklepach

Rząd łagodzi zapowiedziane wczoraj wieczorem ograniczenia w sklepach. Rezygnuje z drakońskiego ograniczenia liczby klientów w super i hipermarketach. Limity dotyczące osób w sklepach w strefach czerwonych zostaną uzależnione - podobnie jak wiosną - od powierzchni - przekazał rzecznik rządu Piotr Müller.



"Limity dotyczące osób w sklepach w strefach czerwonych zostaną uzależnione, podobnie jak wiosną, od powierzchni. Dla sklepów o powierzchni do 100 m. kw. - 5 osób na kasę, dla sklepów powyżej 100 m. kw. - 1 osoba na 15 m. kw." - napisał w piątek na Twitterze rzecznik rządu.

09:28 Niemcy

W opublikowanym w czwartek komunikacie odpowiedzialny za zwalczanie chorób zakaźnych w Niemczech Instytut im. Roberta Kocha (RKI) po raz pierwszy rozszerzył na Polskę strefę zagrożenia koronawirusowego, której odwiedzanie pociąga za sobą konieczność odbycia kwarantanny.



09:03 Ukraina

Na Ukrainie odnotowano rekordową liczbę nowych zakażeń koronawirusem - 5992, a 106 osób zmarło na Covid-19 - poinformował minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. Jak dodał, poprzedniego dnia wyzdrowiało 2269 osób, a 866 hospitalizowano.

Ogółem od początku epidemii zakażenie koronawirusem potwierdzono na Ukrainie u 287 231 osób, zmarło 5408 chorych z Covid-19, a wyzdrowiało 121 919 pacjentów. Liczba aktywnych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 wynosi obecnie 159 904.

08:30 Paweł Kukiz w Porannej rozmowie o epidemii koronawirusa

Szczególnej polityki nie widzę, to jest raczej działanie po omacku (...). Chciałbym podkreślić jedną rzecz: ja nie chcę ustawiać całego świata pod moją sytuację rodzinną. Będę chodził w maseczce i omijał tych, którzy chodzą bez maseczki. To jest proste, logiczne, tak jak to było w czasach zwykłej grypy, kiedy takie zachowania też prowadziłem. Natomiast to jest tak, że nie jestem medykiem i nie będę się tu zastanawiał na tym, jak należy tego koronawirusa leczyć (...) wiem jedno, że na model szwedzki czy na tego typu doświadczenie może sobie pozwolić państwo, w którym opieka zdrowotna funkcjonuje w sposób perfekcyjny. Tutaj jest wszystko na zasadzie "ratuj się, kto może" - ocenił politykę rządu w sprawie walki z pandemią w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Kukiz.

08:10 Czechy

Ministerstwo zdrowia Czech poinformowało o kolejnym najwyższym dobowym wzroście zakażeń SARS-CoV-2. W czwartek przybyło tam 9721 przypadków. Aktualnie zakażonych jest 84 430 osób, 2930 spośród nich wymaga hospitalizacji. W czwartek zmarło 24 chorych.



08:07 Dzieci a koronawirus

Z naszych spostrzeżeń wynika, że większość dzieci, które są hospitalizowane z powodu Covid-19, zakaziło się w szkołach lub przedszkolach - mówi PAP dr Lidia Stopyra, pediatra i specjalista chorób zakaźnych. Zauważa, że w Polsce nie było ofiar śmiertelnych wśród dzieci.



Specjalistka, która pełni funkcję ordynatora Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii w Szpitalu im. S. Żeromskiego w Krakowie, podkreśliła, że dzieci, w przeciwieństwie do dorosłych, w przebiegu Covid-19 rzadko wymagają respiratora. Do szpitala Żeromskiego trafiają najcięższe przypadki. 30 łóżek zawsze jest zajęte. Znaczna część małych pacjentów ma poważne choroby współistniejące, w tym nowotwory i choroby autoimmunologiczne, genetyczne - dzieci takie biorą leki (np. chemioterapia), które obniżają odporność. Są także przypadki dzieci po operacjach, w tym po wypadkach.



Poza typowymi objawami w przypadku Covid-19 u dzieci mogą występować również objawy neurologiczne, np. przejściowe niedowłady, zaburzenia mowy, co - jak zwróciła uwagę lekarz - rzadko zdarza się w przypadku innych wirusowych chorób dziecięcych. Częste są odwodnienia - dzieci, tracąc smak i węch, przestają jeść i pić. Niemowlęta często w takich sytuacjach trzeba nawadniać dożylnie.

07:53 Indie

W ciągu minionej doby w Indiach odnotowano 63 371 przypadków zakażenia koronawirusem i 895 zgonów - poinformował resort zdrowia. Bilans potwierdzonych infekcji w tym kraju to 7,37 mln, a ofiar śmiertelnych wśród zakażonych jest 112 161.



Dzień wcześniej zgłoszono 680 zgonów związanych z koronawirusem - najmniej w ciągu ostatnich trzech miesięcy; przez ostatni miesiąc zgłaszano ponad 1000 zgonów na dobę. Najwięcej, prawie 36 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych Covid-19 w Indiach, przypada na stan Maharasztra na północnym zachodzie kraju.

07:51 Otyłość a koronawirus

Osoby o wysokim BMI są bardziej zagrożone ciężkim przebiegiem Covid-19 - pokazuje obszerna analiza.



Autorzy nowego opracowania opublikowanego na łamach pisma "Obesity Research & Clinical Practice" ostrzegają przed skutkami otyłości w odniesieniu do obecnej pandemii. Badacze przeanalizowali 9 badań klinicznych, w których obserwowano ponad 6,5 tys. chorych na COVID-19 z 5 krajów.



Okazało się, że otyłość zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu schorzenia niezależnie od wieku, płci i rasy. Co więcej pogarsza rokowania pacjenta nawet pod nieobecność innych schorzeń, takich jak cukrzyca, nadciśnienie, choroby serca czy płuc.



07:50 Ryzyko zakażenia koronawirusem w komunikacji miejskiej

Z badań, które przeprowadzono w Niemczech czy we Francji, wynika jasno, że zakażenia w autobusach i tramwajach to margines. Stygmatyzowanie komunikacji miejskiej grozi tym, że podzieli ona los kolei - piszę piątkowy "Dziennik Gazeta Prawna".



07:03 Apel abp. Gądeckiego

Zwracam się do wszystkich wiernych z prośbą o przyjęcie ze zrozumieniem i cierpliwością nałożonych ograniczeń - zaapelował w komunikacie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.



"W związku i nowych obostrzeń sanitarnych, dotyczących udziału wiernych w zgromadzeniach religijnych - 1 osoba na 4 mkw. w strefie żółtej i 1 osoba na 7 mkw. w strefie czerwonej - zwracam się do wszystkich wiernych z prośbą o przyjęcie ze zrozumieniem i cierpliwością nałożonych ograniczeń" - zaapelował abp Gądecki.



Zachęcił również księży biskupów, "aby - w związku z ciągłym zagrożeniem życia i zdrowia wszystkich Polaków - udzielali stosownych dyspens od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane, na terenie swoich diecezji".



06:58 Łóżka "covidowe"

Z informacji zebranych przez PAP najwięcej łóżek przeznaczonych dla pacjentów z koronawirusem zajętych jest w województwach mazowieckim oraz małopolskim, gdzie pacjenci zajmują kolejno 818 z 1457 łóżek oraz 942 z 1359.



W województwie mazowieckim chorzy z potwierdzonym Covid-19 zajmują 818 ze 1457 łóżek szpitalnych przeznaczonych dla pacjentów z koronawirusem. Zajętych jest 66 ze 113 respiratorów dla pacjentów z COVID-19.



W szpitalach w województwie małopolskim wyznaczono 1359 łóżek dla pacjentów zarażonych koronawirusem. Zajęte są 942 z nich. Według ostatnich danych dotyczących respiratorów, zajętych jest 88 ze 109 przeznaczonych dla pacjentów zakażonych koronawirusem.



Na terenie województwa dolnośląskiego jest 1317 łóżek przeznaczonych dla pacjentów chorych na Covid-19. W czwartek zajętych było 395 łóżek oraz 26 z 97 dostępnych respiratorów.



We wszystkich szpitalach w woj. lubelskim jest 900 łóżek dla pacjentów zarażonych koronawirusem, z czego 493 zajęte. Dla pacjentów z Covid-19 w szpitalach są ogółem 73 respiratory, a 21 z nich jest zajętych.



W woj. lubuskim w szpitalach, na oddziałach zakaźnych dla pacjentów zmagających się z Covid-19 i podejrzanych o zakażenie, jest przygotowanych 509 łóżek. Według stanu na środę, zajętych było 205 z nich. Zajętych było również 14 z 30 łóżek respiratorowych.



W woj. łódzkim z powodu Covid-19 hospitalizowanych jest przeszło 500 pacjentów. "Na ponad 740 stworzonych już miejsc na II poziomie zabezpieczenia ponad 500 jest obecnie zajętych. Natomiast na 57 łóżek respiratorowych, zajętych jest 36" - poinformowała w czwartek PAP rzeczniczka wojewody łódzkiego Dagmara Zalewska.



W województwie opolskim na potrzeby chorych na Covid-19 opolskie szpitale mają 337 łóżek, z czego 125 jest już zajęte. Na 37 respiratorów covidowych, 18 jest zajęte.



Na Podlasiu, według danych ze środy, zajętych było 260 łóżek z 518 i 13 z 33 respiratorów dla pacjentów z koronawirusem.



Według ostatnich danych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 14 października w regionie było 1207 łóżek dla pacjentów z Covid-19 w szpitalach I, II i III poziomu, z czego zajętych było 644. Liczba dostępnych łóżek respiratorowych to 91, z czego zajętych było 48.



Z informacji na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że we wszystkich szpitalach województwa jest ogółem 629 łóżek dla pacjentów z Covid-19. Według stanu na środę zajętych było 301 z nich. Ponadto w szpitalach przygotowano 42 respiratory, a 19 z nich było zajętych.



W szpitalach woj. warmińsko-mazurskiego z powodu zakażenia Covid-19 hospitalizowanych jest 134 pacjentów. Oznacza to, że tyle łóżek jest zajętych spośród 512. W sumie w regionie zarezerwowano 22 respiratory dla chorych z Covid-19. Zajętych jest 8 tych urządzeń.



W Wielkopolsce dla pacjentów z koronawirusem jest 837 łóżek, z czego blisko 170 pozostaje wolnych.



W Zachodniopomorskiem zajętych jest 169 łóżek przeznaczonych dla pacjentów z Covid-19. Liczba łóżek przeznaczonych dla tych pacjentów to 470 - podał w czwartek Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki na swojej stronie internetowej. Zajętych jest też 19 z 31 respiratorów przeznaczonych specjalnie dla pacjentów covidowych.





06:48 Grupa krwi a koronawirus

Grupa krwi może wpływać na przebieg Covid-19 - wynika z dwóch badań opublikowanych w naukowym magazynie “Blood Advanced". Dowodzą one, że osoby z grupą krwi 0 są odporniejsze na zakażenie koronawirusem oraz mogą łagodniej przechodzić chorobę.



06:33 Epidemiolog o sytuacji szpitalach

Niektóre szpitale dochodzą do skraju wydajności, kadry medyczne są niezwykle obciążone, a laboratoria diagnostyczne balansują na skraju efektywności. W tej sytuacji stosowanie się do obostrzeń jest kluczowe dla walki z koronawirusem - uważa epidemiolog Artur Białoszewski.



05:58 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 7334 nowe zakażenia koronawirusem - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). To największy dobowy przyrost od początku pandemii. Zmarły 24 kolejne osoby.



W sumie od początku pandemii w Niemczech potwierdzono 348 557 przypadków koronawirusa. Zmarły w tym kraju 9734 osoby.



Największy wzrost nowych przypadków koronawirusa notowany jest obecnie w Berlinie, Bremie i Hamburgu. Wyższe od średniej liczby zakażeń są także w Nadrenii Północnej-Westfalii, Bawarii i Hesji.





05:29 Unijny szczyt

Przywódcy państw i rządów krajów UE uznali na szczycie w Brukseli, że sytuacja epidemiczna w Europie jest bezprecedensowa i niepokojąca. Liderzy wezwali do większej koordynacji działań. Rada Europejska ma wracać regularnie do tego tematu.



Z wniosków końcowych z posiedzenia wynika, że szefowie państw i rządów z zadowoleniem przyjęli dotychczasowe postępy dotyczące ogólnej koordynacji na szczeblu UE ws. Covid-19.



Liderzy wezwali Komisję Europejską i państwa członkowskie do kontynuowania koordynacji, w szczególności w odniesieniu do przepisów dotyczących kwarantanny, śledzenia kontaktów transgranicznych, strategii testowania, wspólnej oceny metod badawczych, wzajemnego uznawania testów oraz tymczasowych ograniczeń podróży do UE, które nie są niezbędne. Rada Europejska ma regularnie powracać do tej sprawy.



Liderzy z zadowoleniem przyjęli prace na szczeblu UE nad opracowaniem i szczepionki. Podkreślili potrzebę sprawiedliwego i przystępnego cenowo dostępu do niej. Rada Europejska w konkluzjach zachęca również państwa członkowskie i instytucje unijnej do dalszej współpracy w tym zakresie na szczeblu globalnym.



05:26 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 28 523 nowe przypadki zakażenia koronawirusem 713 kolejnych zgonów.

Dzień wcześniej resort zdrowia, podając dobowy bilans, informował o ponad 27 tys. nowych infekcji i także ponad 700 zgonach.



Od początku pandemii w Brazylii potwierdzono oficjalnie 5 169 386 przypadków zakażenia koronawirusem i 152 460 zgonów z powodu Covid-19.



Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych. Natomiast pod względem liczby zakażeń jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Indiach.

05:20 USA

W Stanach Zjednoczonych w ciągu minionej doby stwierdzono 70 334 zakażeń koronawirusem - podał Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Zmarło 1148 kolejnych osób. To najgorszy bilans do lipcowego szczytu pandemii w USA.

W sumie w USA od początku pandemii koronawirusem zakaziły się 7 974 502 osoby, a zmarło 217 745 osób.

05:15 Meksyk

W ciągu ostatniej doby w Meksyku zarejestrowano 5514 nowych zakażeń koronawirusem i 387 kolejnych zgonów - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju.



Według oficjalnych statystyk od początku pandemii w Meksyku potwierdzono 834 910 przypadków zakażenia koronawirusem i 85 285 zgonów.



Pod względem liczby ofiar śmiertelnych Covid-19 Meksyk jest czwartym najbardziej dotkniętym krajem świata, po USA, Brazylii i Indiach.