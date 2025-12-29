25 czerwca na polskich torach pojawi się pociąg, którym bez przesiadek będziemy mogli dojechać z Przemyśla do Frankfurtu. Za to połączenie odpowiedzialny jest czeski przewoźnik Leo Express. Bilety są już dostępne, a ich ceny zaczynają się od 48 złotych.

Nowe połączenie ma ruszyć pod koniec czerwca / Materiały prasowe

Latem rusza nowy pociąg Leo Express, który połączy Przemyśl z lotniskiem we Frankfurcie nad Menem bez przesiadek, pokonując ponad 1300 km.

Trasa obejmuje przystanki w polskich miastach jak Rzeszów, Kraków, Katowice, a także w Czechach (Ostrava, Praga) i Niemczech (Drezno, Lipsk, Frankfurt).

Ceny biletów startują od 48 zł, a przyjazd na lotnisko we Frankfurcie zaplanowano tak, by umożliwić wygodne przesiadki na dalsze loty.

Po wyruszeniu z Przemyśla pociąg ma się zatrzymywać m.in. w takich polskich miastach jak Rzeszów, Tarnów, Kraków, Katowice i Tychy. Czeskie stacje na jego trasie to m.in. Bogumin, Ostrawa, Ołomuniec, Pardubice, Praga i Uście nad Łabą.

W Niemczech pociąg Leo Express ma się zatrzymywać m.in. w Bad Schandau, Dreźnie, Lipsku, Weimarze, Erfurcie, a także na stacji we Frankfurcie nad Menem i lotnisku Frankfurt.

Przy długości trasy przekraczającej 1300 kilometrów będzie to jedno z najdłuższych bezpośrednich połączeń kolejowych w Europie - podkreśla Peter Köhler, prezes Leo Express. Leo Express przełamuje na kolei symboliczną barierę między Europą Wschodnią a Zachodnią. Połączy kluczowe europejskie centra z bramą wjazdową na Ukrainę bezpośrednią trasą, której dotąd brakowało - zauważa.



Ile czasu zajmie podróż nowym pociągiem? Przewoźnik deklaruje, że pociąg, który wyruszy z Przemyśla o godzinie 13:31, dotrze do stacji docelowej na lotnisku we Frankfurcie następnego dnia o 7:53. Z kolei kurs powrotny wyjedzie o 8:27 i przyjedzie do Przemyśla o 2:23.

Nowe połączenie kolejowe ma połączyć Przemyśl z Frankfurtem / Materiały prasowe

Na trasie z Przemyśla do Frankfurtu mają kursować składy wyposażone w Wi-Fi, gniazdka elektryczne, klimatyzację i ofertę gastronomiczną. Cena biletu pomiędzy stacjami końcowymi zaczyna się od 48 zł.

Leo Express podkreśla, że godzina przyjazdu na lotnisko we Frankfurcie umożliwi pasażerom komfortowe przesiadki na loty europejskie i międzykontynentalne.