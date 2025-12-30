W najbliższy piątek, 2 stycznia, katolików w Polsce obowiązuje tradycyjna wstrzemięźliwość od spożywania mięsa. Jednak kilku polskich biskupów zdecydowało się udzielić wiernym dyspensy, czyli zwolnienia z tego obowiązku. Dotyczy to osób przebywających na terenie ich diecezji.

Kilku biskupów udzieliło dyspensy na piątek 2 stycznia. Szczegóły decyzji (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Na piątek 2 stycznia kilku polskich biskupów udzieliło dyspensy od wstrzemięźliwości od mięsa dla wiernych przebywających na terenie ich diecezji.

Decyzjom towarzyszą zachęty do modlitwy (np. za papieża lub o pokój na świecie) albo do podjęcia czynów miłosierdzia i jałmużny.

Zasadniczo wstrzemięźliwość od mięsa obowiązuje katolików od 14. roku życia, a dyspensa jest możliwa jedynie na mocy decyzji biskupa diecezjalnego.

Archidiecezja warszawska poinformowała, że abp Adrian Galbas udzielił dyspensy na ten dzień. Metropolita warszawski zachęcił jednocześnie, by osoby korzystające z dyspensy ofiarowały dowolną modlitwę w intencji Ojca Świętego lub podjęły czyn miłosierdzia.

Podobną decyzję podjęli także:

bp Romuald Kamiński (diecezja warszawsko-praska),

bp Ryszard Kasyna (diecezja pelplińska).

W archidiecezji białostockiej abp Józef Guzdek zobowiązał wiernych korzystających z dyspensy do modlitwy o pokój na świecie (dziesiątek różańca) lub przekazania jałmużny na rzecz potrzebujących lub ubogich.

Z kolei w diecezji ełckiej bp Jerzy Mazur wskazał, by osoby korzystające z dyspensy odmówiły modlitwę "Ojcze nasz" w intencji pokoju na świecie i ochrony życia poczętego.

Przypomnijmy, że zgodnie z Kodeksem prawa kanonicznego, do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych zobowiązani są wszyscy katolicy powyżej 14. roku życia, a post ścisły dotyczy osób między 18. a 60. rokiem życia.

Dyspensa jest możliwa w wyjątkowych sytuacjach, zgodnie z decyzją biskupa diecezjalnego.