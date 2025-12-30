Silne opady śniegu w Warszawie i okolicach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenie do mieszkańców stolicy. Na warszawskie ulice wyjechało prawie 200 pługoposypywarek. Na stacji Legionowo doszło do awarii rozjazdu, przez co występują utrudnienia w ruchu u wszystkich przewoźników kolejowych. Na Pradze Północ awarii uległa sieć ciepłownicza. Problemy dotknęły również sieć wodociągową.

Śnieg nad Warszawą (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Silne opady śniegu i zamiecie spowodowały trudne warunki na drogach w Warszawie i okolicach, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia dla mieszkańców kilku województw.

Na warszawskie ulice wyjechało prawie 200 pługoposypywarek, a służby apelują do kierowców o ostrożność i umożliwienie pracy pojazdom oczyszczania miasta.

Awaria rozjazdu na stacji Legionowo powoduje poważne utrudnienia w ruchu pociągów SKM i Kolei Mazowieckich, wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM-KM do odwołania.

Na Pradze Północ doszło do awarii sieci ciepłowniczej.

Alert RCB, który dostali warszawiacy, dotyczy m.in. opadów śniegu.

"Uwaga! Dziś i jutro (30/31.12) prognozowane są zawieje, zamiecie śnieżne i silny wiatr. Trudne warunki drogowe, możliwe przerwy w dostawie prądu" - napisano.

Takie same alerty zostały wydane dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz części woj. pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.

We wtorek na ulice stolicy wyjechało 170 pługoposypywarek. Odśnieżają one ulice, którymi kursują autobusy miejskie. Akcja obejmuje 1,5 tys. km dróg. Pozostałymi zajmują się m.in. urzędy dzielnic czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Zarząd Oczyszczania Miasta zaapelował do kierowców o ostrożność, zachowanie bezpiecznych odległości i przepuszczanie pojazdów służb oczyszczania.

Osobne działania dotyczą 4 mln mkw. terenów dla pieszych. To kładki, schody, przejścia dla pieszych.

Utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM i KM

Z powodu awarii rozjazdu na stacji Legionowo występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników.

Awarię usunięto ok. godz. 19:15. Trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów SKM linii S3, S4 i S40 w obu kierunkach.

Wcześniej informowano, że mogą być one opóźnione powyżej 30 minut. Utrudnienia dotyczą również pociągów Kolei Mazowieckich.

Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM-KM na obszarze I i II strefy biletowej ZTM. "Honorowanie obowiązuje do odwołania" - poinformowały KM.

Brak ciepłej wody i ogrzewania na Pradze

Na warszawskiej Pradze Północ doszło do awarii ciepłowniczej.

"Poważna awaria sieci ciepłowniczej na Szmulowiźnie. Pękła rura magistrali na wysokości Siedleckiej 34. Naprawa wymaga odcięcia kwartału między Białostocką i Kijowską. Prognozowana naprawa dopiero jutro wieczorem" - napisał na Facebooku praski radny Krzysztof Michalski.

Na stronie Veolia ukazała się informacja o awarii i szacowanym czasie jej usunięcia określonym na środę, na godzinę 20:00.

Ciepła nie mają mieszkańcy :

Białostockiej 42;

Folwarcznej 7;

Grajewskiej 4, 6/8, 13, 15 i 17;

Grodzieńskiej 65;

Kawęczyńskiej 2, 4, 9, 16, 18, 20, 22, 24, 23/25, 26, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 63, 65 i 73;

Kijowskiej 17, 20 i 22;

Michałowskiej 3;

Objazdowej 3;

Otwockiej 1, 3, 7, 12 i 16;

Radzymińskiej 2, 8, 16, 28/30, 29A, 32, 33, 35, 37, 47, 50, 52, 52A, 53, 54/58, 55/57, 56, 59, 60, 60/66, 61, 63 i 68/72;

Siedleckiej 1/15, 12/14, 16/24, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 45, 47 i 56;

Tarchomińskiej 4, 6, 8, 10 i 12;

Wiosennej 1, 2 i 3;

Wołomińskiej 12/18, 15, 17A, 19, 54 i 56;

Zachariasza 1, 3, 8 i 10;

Ząbkowskiej 41, 50, 50A i 52;

Łochowskiej 1/29, 8, 12, 17, 31, 33/35, 34, 36, 37, 38A i B, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 52, 54 i 61;

oraz Łomżyńskiej 6, 15/25, 20, 22/24, 26, 27, 29 i 31.

Awaria wodociągów

Dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz dowiedział się, że w pięciu dzielnicach Warszawy doszło do awarii wodociągowych.

Powodem jest prawdopodobnie ochłodzenie i powrót mrozu.

Suche krany mają mieszkańcy części ulic Modlińskiej, Dworkowej, Koronacyjnej, Żelaznej i Dygasińskiego. Do awarii wodociągowej popołudniu doszło też w mazowieckim Pruszkowie.

Jej usuwanie może potrwać do godz. 23:00.