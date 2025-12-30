Nie żyje 7-latek, który we wtorkowy wieczór wpadł do stawu w miejscowości Radzewo (Wielkopolskie) razem z 48-letnią kobietą - dowiedział się dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Chłopiec zmarł w środę nad ranem. Do wypadku doszło na prywatnej posesji.

Do zdarzenia doszło we wtorek, około godziny 18:30, w miejscowości Radzewo (powiat poznański).

48-letnia kobieta i 7-letni chłopiec wpadli do stawu na terenie prywatnej posesji.

Na miejsce skierowano 11 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego z Poznania.

W środę nad ranem 7-latek zmarł.

Nie żyje 7-letni chłopiec, który wpadł do stawu w miejscowości Radzewo w powiecie poznańskim - dowiedział się dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Dziecko zmarło w środę nad ranem.

We wtorkowy wieczór służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o dwóch osobach, które znalazły się pod lodem w stawie na terenie prywatnej posesji w Radzewie. Na miejsce natychmiast skierowano liczne zastępy straży pożarnej oraz specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego.

Kobieta i dziecko pod lodem

Jak poinformował rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ratownicy najpierw wydobyli z wody 48-letnią kobietę, którą przekazano zespołowi pogotowia ratunkowego. Następnie odnaleziono 7-letniego chłopca.

Na miejsce przyjechało łącznie 11 zastępów straży pożarnej, w tym wyspecjalizowani nurkowie z Poznania, oraz policjanci i zespoły ratownictwa medycznego. U obu poszkodowanych prowadzona była resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Zarówno kobieta, jak i chłopiec zostali przetransportowani do szpitala. Niestety, w środę nad ranem 7-letni chłopiec zmarł.

Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez odpowiednie służby.

Apel o ostrożność

Służby ratunkowe apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu zamarzniętych zbiorników wodnych. Nawet pozornie gruby lód może okazać się niebezpieczny i nie wytrzymać ciężaru człowieka.