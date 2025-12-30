Zła pogoda sparaliżowała ruch lotniczy na lotnisku Warszawa-Modlin. Kilka samolotów zostało przekierowanych na inne lotniska, lot do Kiszyniowa został odwołany, a kilka innych jest opóźnionych. Służby lotniskowe pracują nad przywróceniem normalnego funkcjonowania portu, ale pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami.
- Lotnisko Warszawa-Modlin nie przyjmuje samolotów z powodu złych warunków pogodowych.
- Pięć samolotów przekierowano na inne lotniska (Łódź, Poznań, Katowice).
- Lot do Kiszyniowa został odwołany, pozostałe rejsy są opóźnione.
- Służby techniczne pracują nad usunięciem śniegu z lamp oświetlających pas startowy.
- Pasażerowie powinni śledzić komunikaty i kontaktować się z przewoźnikami.
Pasażerowie korzystający z lotniska Warszawa-Modlin muszą uzbroić się w cierpliwość. Z powodu intensywnych opadów śniegu i zaśnieżenia lamp oświetlających pas startowy, port lotniczy nie przyjmuje samolotów. Służby techniczne prowadzą działania mające na celu udrożnienie lotniska i przywrócenie możliwości lądowania.
Jak informuje reporterka RMF FM Magdalena Grajnert, w związku z trudnymi warunkami pogodowymi pięć samolotów zostało przekierowanych na inne lotniska. Trzy maszyny wylądowały w Łodzi, jeden samolot skierowano do Poznania, a jeden do Katowic.
Dodatkowo lot do Kiszyniowa został całkowicie odwołany. Pozostałe rejsy są opóźnione, a sytuacja na lotnisku jest dynamiczna.
Prezes lotniska w Modlinie Jacek Kowalski zapowiedział, że wszystkie przekierowane samoloty mają wrócić do Modlina.
Zaśnieżenie lamp oświetlających pas startowy uniemożliwia bezpieczne lądowanie samolotów. Pracownicy lotniska prowadzą intensywne prace, by jak najszybciej usunąć śnieg i przywrócić normalny ruch lotniczy. Do czasu zakończenia działań, kolejne samoloty mogą być kierowane na inne lotniska w kraju.
Podróżni powinni na bieżąco śledzić komunikaty lotniska oraz przewoźników. Zaleca się wcześniejszy kontakt z liniami lotniczymi w celu uzyskania informacji o statusie swojego lotu. W przypadku odwołania lub przekierowania rejsu, przewoźnicy powinni zapewnić pasażerom alternatywne rozwiązania.