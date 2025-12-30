Zła pogoda sparaliżowała ruch lotniczy na lotnisku Warszawa-Modlin. Kilka samolotów zostało przekierowanych na inne lotniska, lot do Kiszyniowa został odwołany, a kilka innych jest opóźnionych. Służby lotniskowe pracują nad przywróceniem normalnego funkcjonowania portu, ale pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami.

/ Mateusz Marek / PAP

Lotnisko Warszawa-Modlin nie przyjmuje samolotów z powodu złych warunków pogodowych.

Pięć samolotów przekierowano na inne lotniska (Łódź, Poznań, Katowice).

Lot do Kiszyniowa został odwołany, pozostałe rejsy są opóźnione.

Służby techniczne pracują nad usunięciem śniegu z lamp oświetlających pas startowy.

Pasażerowie powinni śledzić komunikaty i kontaktować się z przewoźnikami.

Pasażerowie korzystający z lotniska Warszawa-Modlin muszą uzbroić się w cierpliwość. Z powodu intensywnych opadów śniegu i zaśnieżenia lamp oświetlających pas startowy, port lotniczy nie przyjmuje samolotów. Służby techniczne prowadzą działania mające na celu udrożnienie lotniska i przywrócenie możliwości lądowania.

Przekierowane i odwołane loty

Jak informuje reporterka RMF FM Magdalena Grajnert, w związku z trudnymi warunkami pogodowymi pięć samolotów zostało przekierowanych na inne lotniska. Trzy maszyny wylądowały w Łodzi, jeden samolot skierowano do Poznania, a jeden do Katowic.

Dodatkowo lot do Kiszyniowa został całkowicie odwołany. Pozostałe rejsy są opóźnione, a sytuacja na lotnisku jest dynamiczna.

Prezes lotniska w Modlinie Jacek Kowalski zapowiedział, że wszystkie przekierowane samoloty mają wrócić do Modlina.

Służby walczą z pogodą

Zaśnieżenie lamp oświetlających pas startowy uniemożliwia bezpieczne lądowanie samolotów. Pracownicy lotniska prowadzą intensywne prace, by jak najszybciej usunąć śnieg i przywrócić normalny ruch lotniczy. Do czasu zakończenia działań, kolejne samoloty mogą być kierowane na inne lotniska w kraju.

Podróżni powinni na bieżąco śledzić komunikaty lotniska oraz przewoźników. Zaleca się wcześniejszy kontakt z liniami lotniczymi w celu uzyskania informacji o statusie swojego lotu. W przypadku odwołania lub przekierowania rejsu, przewoźnicy powinni zapewnić pasażerom alternatywne rozwiązania.