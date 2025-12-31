Służbom wciąż nie udało się w pełni udrożnić trasy S7 między Warszawą a Gdańskiem. Po intensywnych opadach śniegu wczoraj utworzył się tam gigantyczny korek. Kierowcy utknęli w nim na całą noc.

Korek na S7 w pobliżu Mławy / Gorąca Linia RMF FM

"Nad Warmią i Mazurami wciąż intensywne opady śniegu. Służby drogowe intensywnie pracują, aby wszystkie drogi były przejezdne. Na trasie S7 ruch w kierunku Gdańska odbywa się płynnie, spowolnienia mogą miejscami wystąpić w kierunku Warszawy" - taki komunikat opublikowała o poranku Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.

Od godzin popołudniowych we wtorek trasa S7 w powiecie ostródzkim była zablokowana. Korek z Gdańska w stronę Warszawy miał prawie 7 km - ciągnął się od MOP Grabin do Rychnowa. W odwrotną stronę, z Warszawy do Gdańska, auta stały na długości prawie 16 km - od Olsztynka do Rychnowa. W korku utknęło kilkaset aut.

Trasę S7 w okolicach Rychnowa we wtorek po południu zablokowały w obu kierunkach ciężarówki, które nie mogły podjechać pod wzniesienia.

Policja i służby drogowe starały się tworzyć na S7 korytarze życia, którymi auta osobowe mogły wyjechać z zasypanej drogi. W tym celu pod prąd - pod eskortą policji - wjeżdżały na drogę pługopiaskarki. Ich pracę szybko niweczył padający śnieg i wiatr zawiewający na drogę śnieg z pól.

Mimo optymistycznych informacji ze strony służb na Gorącą Linię RMF FM wciąż dostajemy sygnały od kierowców, którzy wczoraj utknęli w korku na S7 i do tej pory nie dojechali do celu.

Jestem kilka kilometrów przed Mławą, nic się nie rusza od jakichś 3 godzin - relacjonował pan Andrzej, który w zatorze utknął wczoraj około godz. 17.

Droga jest nieodśnieżona. Jest jeden pas - nie wiadomo, czy lewy, czy prawy. Są koleiny, które auta rozjechały. Nie ma możliwości normalnej jazdy - skarżył się pan Damian, kierowca ciężarówki, który utknął na obwodnicy Mławy.

Mamy do czynienia z sytuacją ekstremalną. Opady śniegu nie ustają - przekazała reporterowi RMF FM o poranku Katarzyna Kozłowska z Olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

