Droga między Jakuszycami a czeskim Harrachovem od godz. 18 do co najmniej wtorkowego poranka będzie zamknięta - podały służby wojewody dolnośląskiej. Decyzję podjęli Czesi. Trasa jest śliska, temperatura niska, a synoptycy zapowiadają intensywne opady śniegu. To duże zagrożenie na krętych, górskich drogach - uznali nasi południowi sąsiedzi. Apelują, by zaplanować trasę alternatywną.

Droga prowadząca z Jakuszyc do czeskiego Harrachova (zdjęcie archiwalne). / Grzegorz Hawałej / PAP

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Jak przekazał w komunikacie rzecznik wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski, czeskie służby poinformowały, że zamknięcie drogi (po polskiej stronie DK nr 5) nastąpi o godz. 18 i potrwa co najmniej do godz. 6 we wtorek.

"Zamknięcie dotyczy wszystkich pojazdów mechanicznych" - zapowiedział Jankowski.

Czesi zdecydowali się na czasowe zamknięcie drogi ze względu na bardzo niskie temperatury i prognozowane, intensywne opady śniegu, które mogą znacząco pogorszyć warunki drogowe i stanowić poważne zagrożenie.

Przejście graniczne Jakuszyce-Harrachov znajduje się powiecie karkonoskim na drodze prowadzącej do Czech od strony Szklarskiej Poręby.



