O śmierci 4 zakażonych koronawirusem i 119 nowych przypadkach infekcji poinformował resort zdrowia. Tym samym liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem wzrosła w Polsce do 4 532. 111 chorych nie zdołano uratować. Pojawiła się jednak i dobra wiadomość: o wyzdrowieniu kolejnych 29 zarażonych. Do Senatu dotarł natomiast przygotowany przez PiS - i głosami PiS-u uchwalony w Sejmie - projekt ws. wyborów kopertowych. Propozycja zakłada m.in., że prezydenta mielibyśmy wybrać w głosowaniu wyłącznie korespondencyjnym, a także, że możliwa jest jeszcze zmiana terminu wyborów. Na razie nie wiadomo, kiedy Senat zajmie się projektem. Na zajęcie stanowiska ma 30 dni.

Przygotowany przez PiS projekt ustawy, zgodnie z którym wybory prezydenckie 2020 miałyby odbyć się w drodze głosowania wyłącznie korespondencyjnego i umożliwiający zmianę terminu wyborów, jest już w Senacie.

Nie wiadomo na razie, kiedy izba się nim zajmie.

Jak przypomniała jednak wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu Anna Godzwon: marszałek Tomasz Grodzki "zapowiadał, że ta ustawa będzie bardzo wnikliwie w Senacie analizowana, zostaną sformułowane prośby o opinie ekspertów, być może wysłuchanie publiczne".

Na zajęcie stanowiska ws. ustawy przyjętej przez Sejm Senat ma 30 dni.

W tej chwili najbliższe posiedzenie Senatu zaplanowane jest na 13-14 maja.

"Nowe podziały społeczne? Nowe priorytety w polityce? A może nowy rodzaj polityka? Co przyniesie nam rzeczywistość, której granice szybko i bezwzględnie wyznaczył koronawirus, a w ślad za nim zestaw naszych reakcji mających go pokonać?".

Takie pytania stawia w swoim najnowszym tekście dziennikarz RMF FM Marcin Zaborski - a odpowiadają na nie eksperci.

"Zawirusowana polityka. Co po pandemii?". Przeczytajcie koniecznie!

4 osoby zakażone koronawirusem, o których śmierci poinformował właśnie resort zdrowia, to: 64-letni mężczyzna hospitalizowany w Krakowie, 83-letnia kobieta, która leczona była w szpitalu w Tychach, 77-latek hospitalizowany w Poznaniu i 85-latek, który przebywał w szpitalu w Łańcucie.

Wszyscy - jak podkreśliło ministerstwo - mieli choroby współistniejące.

Ponadto - jak przekazało ministerstwo - w całym kraju potwierdzono 119 nowych przypadków zakażenia koronawirusem: 32 w Śląskiem, 19 w województwie dolnośląskim, 16 w Wielkopolsce, 14 w Małopolsce, 10 w województwie lubelskim, 7 w Świętokrzyskiem, 7 w Zachodniopomorskiem, 5 na Podlasiu, 4 w województwie warmińsko-mazurskim, 3 na Podkarpaciu i 2 w województwie pomorskim.

Od rana w Faktach RMF FM razem z naszymi Słuchaczami poszukujemy prywatnego azylu, w którym można się schować przed tym, co wokół nas.

Kapitalny pomysł ma Monika: maluje w zaciszu domowym.

Przysłała do nas zdjęcie swojej pracy - to kolorowy portret "Batmana":



Obraz pani Moniki / Gorąca Linia / RMF FM

111 ofiar śmiertelnych i 4532 zakażenia - to najnowsze dane nt. epidemii koronawirusa w naszym kraju przekazane właśnie przez resort zdrowia.



O 143 - do 1462 - wzrosła w ciągu minionej doby liczba zakażonych koronawirusem na Ukrainie - ogłosiło Centrum Zdrowia Publicznego. Bilans ofiar śmiertelnych wśród chorych na COVID-19 zwiększył się o siedem - do 45.

W poniedziałek blisko 150 tysięcy ludzi objętych było w Polsce kwarantanną, a ponad 36 tysięcy nadzorem epidemiologicznym - poinformowało w dziennym raporcie Ministerstwo Zdrowia.

W szpitalach - w związku z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia - przebywało prawie 2,5 tysiąca pacjentów.



Liczba wyzdrowiałych zakażonych koronawirusem wzrosła natomiast 6 kwietnia o 29 - do 191.

O 29 nowych wyzdrowiałych poinformował resort zdrowia w raporcie z poniedziałku: tym samym liczba zakażonych koronawirusem, którzy wyzdrowieli, wzrosła do 191.

Co najmniej 1150 chorych zmarło w USA w ciągu 24 godzin z powodu koronawirusa - a ponad połowę ofiar śmiertelnych zanotowano tego dnia w stanie Nowy Jork: tam liczba zmarłych z powodu koronawirusa wzrosła w ciągu doby o 599 - do 4758.

W poniedziałek liczba tysiąca ofiar śmiertelnych koronawirusa przekroczona została również w stanie New Jersey: zmarło tam dotąd już 1003 chorych na COVID-19.

727 ofiar śmiertelnych zanotowano w Michigan, 512 - w Luizjanie.

Projekt ws. wyborów kopertowych, uchwalony w Sejmie głosami Prawa i Sprawiedliwości, zawiera sporo zaskakujących zapisów.

Bardzo ciekawie brzmi np. artykuł 16 ustawy, który mówi, że w czasie wyborów przeprowadzająca je Poczta Polska będzie zwolniona z obowiązku świadczenia innych usług pocztowych. Czyli nie będzie musiała dostarczać listów i paczek.

Z kolei zgodnie z artykułem 4, traktującym o procedurze dopisywania się do spisu wyborców, jeżeli np. ktoś zameldowany jest w Przemyślu, a mieszka w Warszawie i tam chciałby głosować, to na dopisanie się do spisu wyborców w stolicy będzie miał... jeden dzień.

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zmarło 173 zakażonych koronawirusem - poinformował Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła w tym kraju do 1607.

Warto również zauważyć, że dobowa liczba zgonów z powodu COVID-19 wzrosła w stosunku do danych z dnia poprzedniego o 81 przypadków.

W ciągu ostatnich 24 godzin w Niemczech zarejestrowano 3 834 nowe zakażenia koronawirusem. Oznacza to, że od początku epidemii odnotowano tam już 99 225 takich infekcji.

Co istotne, już drugi dzień z rzędu liczba nowych zakażeń nie sięgnęła poziomu 4 tysięcy, co oznacza spadek w stosunku do dni poprzednich, kiedy w ciągu doby rejestrowano około 6 tysięcy nowych przypadków.

Analizując dane dotyczące ruchu lotniczego, sztuczna inteligencja przewidziała początek wybuchu pandemii COVID-19 wcześniej, niż wskazywały na to oficjalne informacje. Teraz może się okazać nieoceniona w zmaganiach z chorobą - twierdzi ekspertka z Uniwersytetu Łódzkiego.

Dr Dominika Kaczorowska-Spychalska z Wydziału Zarządzania UŁ przekonuje mianowicie, że sztuczna inteligencja może pomóc w pracach nad szczepionką przeciwko koronawirusowi: chodzi o to, by w czasie dużo krótszym, niż zrobiłby to człowiek, przeanalizować w poszukiwaniu związków i zależności setki tysięcy pochodzących z całego świata danych.

Na tym nie koniec.

"(Sztuczna inteligencja) może nas wesprzeć w diagnozowaniu osób zarażonych i identyfikacji nosicieli, a także - dokonując predykcji zapotrzebowania na sprzęt medyczny czy potencjalnego obłożenia poszczególnych oddziałów - ułatwić zarządzanie posiadanymi zasobami" - tłumaczy dr Dominika Kaczorowska-Spychalska.

Mężczyzna, którego matka zmarła z powodu COVID-19, żąda wszczęcia sprawy karnej przeciwko prezydentowi Białorusi. Jego zdaniem, w dobie pandemii koronawirusa Alaksandr Łukaszenka "nie podjął odpowiednich działań dla ochrony ludności".

Tomasz Siemoniak, wiceszef Platformy Obywatelskiej, będzie o 08:02 gościem Porannej rozmowy w RMF FM.

Wśród tematów: forsowany przez PiS projekt wyborów kopertowych i dymisja wicepremiera Jarosława Gowina, który odszedł z rządu w geście sprzeciwu wobec majowego terminu głosowania. Jak skończy się ta burza i czy to dobrze, że w czasie epidemii koronawirusa politycy skupiają się na walce o władzę?

Zapraszamy na rozmowę Roberta Mazurka z Tomaszem Siemoniakiem!

"Ten projekt jest zasadniczo niezgodny z konstytucją (...) Trudno byłoby uczestnictwo w takim procesie traktować jako działanie prodemokratyczne, mające na celu sprzyjanie ustrojowi demokratycznemu w państwie" - tak konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski ocenia w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Patrykiem Michalskim najnowszy projekt ustawy autorstwa PiS, który ma wprowadzić wybory kopertowe.

Oprócz głosowania wyłącznie korespondencyjnego projekt ma umożliwić przesunięcie wyborów o tydzień: z 10 na 17 maja 2020 roku.

Prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego, w długim wywodzie, krok po kroku, wyjaśnia, dlaczego głosowanie proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość nie ma nic wspólnego ze znanymi nam wyborami, które zostały opisane w konstytucji i Kodeksie wyborczym.

Według niego, przygotowany przez PiS projekt m.in. łamie zasady rzetelności i tajności wyborów oraz zasadę jednodniowego głosowania w wyborach prezydenckich, wprowadza niedozwoloną zmianę kalendarza wyborczego w trakcie rozpoczętej już procedury wyborczej i ogranicza prawa polityczne obywateli.

W ciągu ostatnich 24 godzin - po raz pierwszy od wybuchu epidemii - nie zanotowano w chińskim Wuhanie żadnego zgonu z powodu koronawirusa - takie informacje przekazał Pekin.

Co więcej, w całych Chinach zarejestrowano w ciągu doby tylko 32 nowe zakażenia koronawirusem: we wszystkich przypadkach chodziło o powracających z zagranicy.

Co najmniej 1150 chorych zmarło w ciągu ostatnich 24 godzin w USA z powodu koronawirusa - takie tragiczne dane dotarły minionej nocy polskiego czasu z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore w stanie Maryland. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych wzrosła do 10 783.

Poniedziałek był kolejnym już dniem, w którym w Stanach Zjednoczonych liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 przekroczyła 1000. Jednocześnie była ona niższa niż w niedzielę, gdy z powodu koronawirusa zmarło ponad 1200 ludzi.

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa przekroczyła w Polsce 100: wedle najnowszych danych, na COVID-19 zmarło w naszym kraju 107 ludzi.

Najwięcej: na Śląsku i Mazowszu.

Dane Ministerstwa Zdrowia mówią również o 4413 potwierdzonych od początku epidemii zakażeniach koronawirusem.

Parlament tymczasem zajmuje się kwestią wyborów prezydenckich.

Wieczorem Sejm uchwalił ustawę, zgodnie z którą wybory prezydenckie 2020 miałyby być przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Projekt stanowi również, że w stanie epidemii marszałek Sejmu może zarządzić zmianę określonego wcześniej terminu wyborów.