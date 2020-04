W ciągu minionej doby na Mazowszu zmarły dwie osoby zakażone koronawirusem i potwierdzono 182 przypadki zakażeń - podała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Łącznie w regionie zakażonych zostało 1 247 osób. 25 zmarło.

Zdj. ilustracyjne / Tomasz Wojtasik / PAP

O dwóch kolejnych zgonach na Mazowszu poinformował wcześniej resort zdrowia. Zmarli to osoby z powiatu piaseczyńskiego: 80-letni mężczyzna hospitalizowany w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie oraz 81-letnia kobieta hospitalizowana w Szpitalu Zakaźnym w Warszawie.

W województwie w ciągu doby przybyło pięcioro kolejnych ozdrowieńców. Łącznie jest to już 19 osób. Nowymi ozdrowieńcami są: po dwie osoby z powiatów siedleckiego i pruszkowskiego oraz jedna z białobrzeskiego; to cztery kobiety między 35. a 57. rokiem życia i 41-letni mężczyzna. Cztery osoby były hospitalizowane, a jedna przebywała w izolacji domowej.



Na Mazowszu potwierdzono największą do tej pory dobową liczbę zakażeń - 182. Razem jest to 1 247 zachorowań.



Najwięcej przypadków koronawirusa odnotowały we wtorek dwie powiatowe stacje na południu województwa - grójecka, gdzie wykryto ich 72 oraz radomska - 51. W stolicy było 38 zakażeń.



Kolejne trzy przypadki wykazano w powiecie białobrzeskim, wołomińskim i piaseczyńskim. Po dwa przypadki w powiecie legionowskim, węgrowskim i kozienickim. Pojedyncze przypadki wykazano w powiecie pruszkowskim, warszawskim zachodnim, siedleckim, mińskim, zwoleńskim i szydłowieckim.



Sanepid zaznacza, że nie wszyscy pacjenci wymagają hospitalizacji. Według wtorkowych danych dla Mazowsza, w izolacji domowej przebywa 709 osób. W celu wykluczenia zakażenia hospitalizowane są natomiast 884 osoby. 15 647 osób objęto kwarantanną, a 6 513 nadzorem epidemiologicznym.