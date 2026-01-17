Polityczny przeciwnik Donalda Trumpa nr. 1 podąża w ślad za swoim adwersarzem. Gubernator Kalifornii Gavin Newsom, który zasłynął ze zjadliwej, sarkastycznej i pełnej ironii krytyki prezydenta pojawi się na szczycie ekonomicznym w Davos, by wygłosić przemówienie i spotkać się z elitami politycznymi i korporacyjnymi świata.

Gavin Newsom leci skrytykować Donalda Trumpa w Davos / JUSTIN SULLIVAN/Getty AFP/East News / East News

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom leci do Davos, by pokazać alternatywę dla polityki Donalda Trumpa podczas szczytu światowych elit.

Newsom, choć oficjalnie nie ogłosił startu w wyborach, jest uważany za naturalnego kandydata demokratów i zdecydowanego krytyka Trumpa oraz ruchu MAGA.

Gubernator mocno krytykuje gospodarcze działania Trumpa, nazywając je "kapitalizmem kolesiowskim".

Podczas Forum Ekonomicznego Newsom zamierza nie tylko atakować Trumpa, ale też cały establishment wspierający jego politykę.

Jak podaje Politico, Newsom wykorzysta obecność w trakcie szwajcarskiego szczytu, by podkreślić, że Stany Zjednoczone mają alternatywę wobec polityki Donalda Trumpa.

Trump zabiera do Davos największą w historii delegację amerykańską. W trakcie spotkania elit mogą zapaść także decyzje kluczowe dla światowego systemu bezpieczeństwa. Wołodymyr Zełenski ma nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda się sfinalizować umowę o gwarancjach bezpieczeństwa między USA i Ukrainą. Ostatnie wypowiedzi Trumpa, który ponownie zarzucił Ukraińcom , że nie palą się do zakończenia wojny, mogą jednak oznaczać, że Waszyngton znowu wykona zwrot przez burtę i opóźni proces wywierania bardziej zdecydowanej presji na Rosję. Gdy prezydent USA krytykuje Kijów, wojska Władimira Putina konsekwentnie wyniszczają system energetyczny Ukrainy, doprowadzając do katastrofy humanitarnej.

Prawdopodobny kandydat demokratów na prezydenta podąża za Trumpem

Gubernator Kalifornii ma wygłosić przemówienie w czwartek, dzień po zaplanowanym wystąpieniu Trumpa. W trakcie trzydniowej wizyty Newsom weźmie udział w licznych spotkaniach także z zagranicznymi przywódcami. Gavin Newsom nie ogłosił oficjalnie, że będzie kandydatem demokratów w kolejnych wyborach prezydenckich, ale większość obserwatorów podkreśla, że gubernator Kalifornii jest naturalnym i oczywistym wyborem.

Także, a może przede wszystkim dlatego, że Newsom jest zagorzałym i zdeterminowanym przeciwnikiem i krytykiem ruchu MAGA i samego prezydenta.

"Program gospodarczy Trumpa jest zdradą naszego narodu: nie chodzi o 'Ameryka przede wszystkim', ale 'Trump przede wszystkim' - nagradzanie faworyzowanych, karanie dysydentów i obciążanie reszty" - podkreślił Newsom w oświadczeniu. "Na Światowym Forum Ekonomicznym będę stanowczo przeciwstawiał się tym nadużyciom i stanowczo bronił zasad, którym Kalifornia zawdzięcza swoją siłę gospodarczą: zdyscyplinowane zarządzanie, wiodące na świecie uniwersytety, nieograniczone innowacje i otwartość na kultury globalne".

"W miarę jak Trump podważa długotrwałe sojusze, Kalifornia pozostanie ostoją stabilności i lojalności" - powiedział Newsom. "Milczenie w obliczu takich nadużyć to nie neutralność, to współudział".

Według informacji Politico Newsom zamierza wykorzystać konferencję, będącą symbolem globalnego kapitalizmu, do skrytykowania prezydenckiej polityki gospodarczej jako "ataku na wolny rynek".

Krytyka Trumpa ma oscylować wokół twierdzenia, że prezydent uprawia "kapitalizm kolesiowski", a jego głównym celem jest przede wszystkim wzbogacenie się samemu przy jednoczesnym zastraszaniu sektora prywatnego.

Według serwisu krytyka Newsoma nie będzie jednak skierowana wyłącznie do Trumpa, ale także do całego politycznego i biznesowego establishmentu, który wspiera amerykańskiego prezydenta w jego coraz dziwniejszych działaniach. Gubernator Kalifornii stwierdził niedawno, że przedstawiciele korporacji, kancelarii prawnych i uniwersytetów, zawierających umowy z administracją USA powinny nosić nakolanniki, ułatwiające klęczenie przed Trumpem. Na stronie Newsoma pojawiła się nawet możliwość kupienia takiego gadżetu z podpisem prezydenta USA.