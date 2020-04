„Ten wczorajszy dzień sejmowy był głęboko ponury. (...) Kiedyś to my wprowadziliśmy głosowanie korespondencyjne, dla tych co nie mogą, czy mają jakieś zasadnicze przeszkody w głosowaniu. (…) Wybory, to nie jest tylko dzień glosowania - to jest kampania, debata - tego w ogóle nie ma. Każdy widzi, że wybory są niemożliwe. Formalnie, oczywiście wszystko można, natomiast dziś jesteśmy w takim punkcie, że nikogo nie zajmuje kampania wyborcza poza garstką polityków” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Siemoniak, poseł Platformy Obywatelskiej.

Tomasz Siemoniak /Piotr Szydłowski /RMF FM

REKLAMA