Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo podał, że w jego stanie w ciągu ostatniej doby z powodu Covid-19 zmarło 731 osób. To najwyższa dobowa liczba zgonów na Covid-19 w Nowym Jorku. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w stanie to 5489.

Liczba zmarłych jak dotąd z powodu koronawirusa w samym Nowym Jorku to co najmniej 3202 osoby / JUSTIN LANE / PAP/EPA

Podczas konferencji prasowej Cuomo oświadczył, że mimo ciągle wzrastających liczb ofiar i przypadków zachorowań, dzięki dyscyplinie mieszkańców stanu już niedługo nadejdzie szczyt pandemii w stanie, a liczba osób potrzebujących hospitalizacji ustabilizuje się.

Cuomo zaapelował o rozpoczęcie masowej kampanii testów na koronawirusa. Stwierdził, że jest to sposób na szybszy powrót do normalnego życia.



Liczba zmarłych jak dotąd z powodu koronawirusa w samym Nowym Jorku to co najmniej 3202 osoby - przekroczyła już liczbę zabitych w zamachach 11 września 2001 roku (2977 osób).



Nowy Jork to główny ośrodek pandemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych.