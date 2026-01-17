Daria Kasatkina, znana rosyjska tenisistka, oficjalnie otrzymała obywatelstwo Australii. Informację tę potwierdziła sama zawodniczka w mediach społecznościowych, pisząc - "Oficjalnie Australijka. Szczęśliwa, wdzięczna i wolna".

Była pierwsza rakieta Rosji, Daria Kasatkina, została obywatelką Australii / AA/ABACA/Abaca/East News / East News

Kasatkina, urodzona w Togliatti, przez długi czas była liderką rosyjskiego tenisa. W marcu 2025 roku ogłosiła, że zmienia sportowe obywatelstwo i będzie reprezentować Australię. W momencie tej decyzji, mając 27 lat, była drugą rakietą Rosji.

Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, Kasatkina udzieliła wywiadu sportowemu blogerowi Wicie Krawczenko. W rozmowie otwarcie przyznała, że jest w związku z kobietą oraz publicznie sprzeciwiła się rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Zaznaczyła, że konflikt ten jest tragedią dla wszystkich zaangażowanych stron i nie widzi w nim żadnego sensu. Jej słowa odbiły się szerokim echem zarówno w Rosji, jak i na świecie, a sama tenisistka spotkała się z falą wsparcia, ale również krytyki w kraju.

Kasatkina, będąca wówczas pierwszą rakietą Rosji, podkreśliła, jak trudne jest życie osób LGBT+ w Rosji. Zwróciła uwagę na brak akceptacji społecznej i zagrożenia, z jakimi muszą się mierzyć osoby nieheteronormatywne. "Życie w ukryciu to najgorsza rzecz, jaka może być" - powiedziała tenisistka.

Decyzja o zmianie obywatelstwa i reprezentowania Australii jest szeroko komentowana w środowisku sportowym. Kasatkina podkreśla, że czuje się szczęśliwa i wolna, mogąc kontynuować karierę w nowych barwach narodowych.