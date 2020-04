Komisja Europejska przedstawi w środę unijną strategię wychodzenia z ograniczeń wprowadzanych przez kraje UE w związku z pandemią koronawirusa. Austria i Dania już przekazały KE i pozostałym krajom Unii swoje plany wyjścia z kwarantanny.

/ ANDREU DALMAU / PAP/EPA

Z kolei Chorwacja i Niemcy pracują nad strategią poluzowania obostrzeń związanych z pandemią. W związku z tym Komisja Europejska nie chce zwlekać i w środę przedstawi swoją wizję skoordynowanego i całościowego wychodzenia z ograniczeń wprowadzonych przez unijne kraje w związku z koronawirusem.



Komisja przedstawi swoje założenia w oparciu o dane naukowe. Będzie to strategia stopniowa i nie wszystkie kraje będą w tym samym czasie znosić ograniczenia. Chodzi jednak o to, żeby np. przedwczesne działania w jednym kraju nie wywołały fali zakażeń w innym państwie.



Jutro Komisja przyjmie szereg wytycznych, w których przedstawi swoją wizję tego, jak państwa członkowskie powinny koordynować swoje działania, aby w odpowiednim czasie wyjść z tego okresu zamknięcia - powiedział we wtorek na konferencji w Brukseli rzecznik KE Eric Mamer. Prace nad strategią zlecili jeszcze w marcu na szczycie UE szefowie państw i rządów krajów unijnych.

Niektóre państwa członkowskie zaczynają przyglądać się pierwszym krokom, jakie podejmą w nadchodzących tygodniach. Naszym zdaniem ważne jest, by robione to było w skoordynowany sposób - zaznaczył rzecznik Komisji.

Co może się zmienić?

Już teraz stolice, które jako pierwsze planują znoszenie niektórych ograniczeń, informują o swoich planach Brukselę oraz rządy innych państw członkowskich. Komisja Europejska zastrzegła, że nie ma pełnej analizy tych strategii, ale - jak podkreśliła - przewidują one stopniowe odchodzenie od restrykcji, co jest zgodne z jej podejściem.





Wytyczne Komisji nie będą wiążące prawnie. Nad mapą drogową dotyczącą wyjścia z okresu kwarantanny pracują wszyscy komisarze, a ich działania koordynuje przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Ma ona w środę zaprezentować koncepcję Komisji dotyczącą odbudowy gospodarczej i centralnej roli, jaką - jej zdaniem - ma w tym odgrywać wieloletni budżet UE.



Uważamy, że budżet europejski to odpowiednie narzędzie do tego, by realizować plan mający na celu ożywienie gospodarcze. To narzędzie, z którym wszyscy są zaznajomieni, które wszyscy akceptują i które zapewnia, że konieczne inwestycje będą uruchomione w całej UE, a nie tylko w określonych państwach członkowskich - uzasadniał rzecznik KE.