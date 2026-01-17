100 osób zostało ewakuowanych z powodu pożaru w Targanicach koło Wadowic (Małopolska). Ogień wybuchł w budynku karczmy w trakcie trwającego wesela. Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl
Do pożaru doszło przed godziną 20.
Jak przekazał RMF FM oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ogień, który wybuchł w budynku drewnianej karczmy podczas trwającego wesela, objął poddasze.
Na miejscu działania gaśnicze prowadzi około 100 strażaków z 23 wozami straży pożarnej - poinformował RMF FM rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP kpt. Hubert Ciepły.
Pożar nie został jeszcze opanowany.
Weselnicy opuścili budynek jeszcze przed przybyciem służb.
Informację o pożarze otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Wkrótce więcej informacji
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.