​Dokładna liczba cudzoziemców pracujących w Polsce nielegalnie jest nieznana i trudna do oszacowania. Organy państwowe, mimo licznych kontroli, nie są w stanie precyzyjnie wskazać, ilu obcokrajowców podejmuje pracę bez wymaganych zezwoleń. Przypadek z Częstochowy, gdzie pracodawca zatrudnił 20 obywateli Indonezji pokazuje, że problem ten dotyczy nie tylko dużych aglomeracji, ale także mniejszych miast i regionów. Obcokrajowców, którzy nielegalnie u nas pracują dokładnie policzyć nie sposób, a ilu cudzoziemców pracuje w Polsce legalnie?

Liczba nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców jest trudna do oszacowania.

Najwięcej legalnie zatrudnionych pochodzi z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Indii i Kolumbii.

Około 60 proc. ubezpieczonych cudzoziemców to mężczyźni.

Niedawno funkcjonariusze straży granicznej z Częstochowy ujawnili przypadek nielegalnego zatrudnienia aż 20 obywateli Indonezji. Pracodawca, który zdecydował się na taki krok, nie przyznał się do winy. Teraz jego sprawą zajmie się sąd, ale przypadek ten jest kolejnym pokazującym, jak trudnym wyzwaniem jest kontrola legalności zatrudnienia obcokrajowców w Polsce.

Ilu cudzoziemców pracuje w Polsce legalnie?

Według najnowszych danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych liczba legalnie zatrudnionych cudzoziemców w Polsce systematycznie rośnie. Na koniec ubiegłego roku w kraju było już prawie 1,3 miliona obcokrajowców odprowadzających składki do ZUS. Oznacza to wzrost o blisko 100 tysięcy osób w porównaniu z rokiem 2024.

Wśród legalnie zatrudnionych cudzoziemców największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Kolejne miejsca zajmują Białorusini, Gruzini, a także osoby pochodzące z Indii i Kolumbii. W Polsce pracują również Mołdawianie, Rumuni, Nepalczycy czy Filipińczycy. Różnorodność narodowości pokazuje, jak bardzo polski rynek pracy otworzył się na pracowników z całego świata.

Mężczyźni dominują

Statystyki ZUS wskazują, że około 60 procent ubezpieczonych cudzoziemców to mężczyźni. Wynika to z charakteru branż, w których najczęściej zatrudniani są obcokrajowcy - budownictwo, przemysł czy transport to sektory, gdzie dominują mężczyźni.

Wzrost liczby legalnie zatrudnionych cudzoziemców to efekt rosnącego zapotrzebowania na pracowników w wielu sektorach gospodarki. Coraz więcej firm decyduje się na zatrudnianie osób z zagranicy, korzystając z uproszczonych procedur i możliwości, jakie daje polskie prawo.