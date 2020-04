Będzie rozszerzenie zwolnienia z płacenia ZUS-u dla polskich firm. Nowe przepisy obejmą nawet firmy zatrudniające 49 osób. Ale będzie to tylko zwolnienie częściowe - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM.

Zdjęcie ilustracyjne / Dariusz Delmanowicz / PAP

Sejm dziś o godzinie 15 ma zająć się nową specustawą, która nieco zmieni obowiązującą od początku kwietnia "Tarczę antykryzysową".

Projekt nowej ustawy zakłada, że więcej firm ma skorzystać ze zwolnienia z płacenia składek ZUS na 3 miesiące.

Obowiązujące od początku kwietnia przepisy przewidują, że mogą skorzystać z tego tylko te firmy, która mają do 9 pracowników. A dokładnie - jak to jest napisane w ustawie - które mają 9 osób zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego. To powoduje, że wiele małych firm - na przykład restauracji i barów zatrudniających ludzi na pół, czy ćwierć etatu, nie podlega tym przepisom.

Dlatego dziś Sejm ma dołożyć zapis, że ze zwolnienia będą mogły korzystać także firmy większe- zatrudniające od 10 do 49 osób. Z tym zastrzeżeniem, że będą mogły nie płacić tylko połowy składek do ZUS-u.

Mniejsze firmy mają pełne zwolnienie

Po zmianach firmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników mają pełne zwolnienie ze składek na ZUS. Natomiast firmy od 10 do 49 pracowników mają zwolnienie 50-procentowe.

Projekt ustawy szykowany przez ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Łukasza Schreibera nie jest jeszcze jawny. Na razie jedynym śladem po nim, jest informacja w porządku dzisiejszych obrad Sejmu: "Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk nr ) (pkt )".